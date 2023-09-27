«Это уже клиника»: депутат Госдумы прокомментировал заявление Клинтон о «вине» России в расширении НАТО

По-моему, это уже клиника. Спор не имеет смысла, так как выдвигать логические доводы откровенному лгуну бесполезно!

Заявление бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон о том, что в расширении НАТО якобы виновна Россия, точнее ее президент Владимир Путин, является ложью, проявлением «клиники». Так отметил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Российской Федерации от «Единой России» Олег Морозов.Хиллари Клинтон ранее обратилась к российскому президенту и заявила, что именно он несет ответственность за расширение Североатлантического альянса.- написал депутат Госдумы.Кроме того, Морозов заявил, что отодвигать военные структуры альянса от российских границ придется «физически». По словам депутата, иного пути у России просто нет, так как «страх – лучшее лекарство от идиотизма».Напомним, что Североатлантический альянс, вопреки данным в свое время обещаниям, стал активно расширяться в восточном направлении с конца 1990-х годов. Постепенно в структуру альянса вошли не только бывшие страны социалистического лагеря Восточной Европы, но и государства постсоветского пространства – Латвия, Литва, Эстония.Кроме того, в НАТО, по крайней мере, на словах, собираются принять Грузию, Молдавию и Украину, не исключено втягивание в орбиту Североатлантического альянса и Армении с Азербайджаном при наличии определенных обстоятельств политического характера.