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«Это уже клиника»: депутат Госдумы прокомментировал заявление Клинтон о «вине» России в расширении НАТО

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«Это уже клиника»: депутат Госдумы прокомментировал заявление Клинтон о «вине» России в расширении НАТО

Заявление бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон о том, что в расширении НАТО якобы виновна Россия, точнее ее президент Владимир Путин, является ложью, проявлением «клиники». Так отметил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Российской Федерации от «Единой России» Олег Морозов.


Хиллари Клинтон ранее обратилась к российскому президенту и заявила, что именно он несет ответственность за расширение Североатлантического альянса.

По-моему, это уже клиника. Спор не имеет смысла, так как выдвигать логические доводы откровенному лгуну бесполезно!

- написал депутат Госдумы.

Кроме того, Морозов заявил, что отодвигать военные структуры альянса от российских границ придется «физически». По словам депутата, иного пути у России просто нет, так как «страх – лучшее лекарство от идиотизма».

Напомним, что Североатлантический альянс, вопреки данным в свое время обещаниям, стал активно расширяться в восточном направлении с конца 1990-х годов. Постепенно в структуру альянса вошли не только бывшие страны социалистического лагеря Восточной Европы, но и государства постсоветского пространства – Латвия, Литва, Эстония.

Кроме того, в НАТО, по крайней мере, на словах, собираются принять Грузию, Молдавию и Украину, не исключено втягивание в орбиту Североатлантического альянса и Армении с Азербайджаном при наличии определенных обстоятельств политического характера.
Использованы фотографии:
Wikipedia / SFJZ13. Opening ceremony for Ex STEADFAST JAZZ
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:24
    +2
    Клиникой является нерешительность,желание иметь связи в Европе и США,замешанные на бизнес проектах,кормушках и прочее.Приведших к войне
  2. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 14:25
    0
    ну депутатов то же выбирают не профессионалы, а народ. так что кто в думу попадет еще пойди разбери
  3. Irokez
    Irokez Сегодня, 14:26
    0
    Ну а что вы хотите от рьяных русофобов которые всегда будут говорить против нас всё плохое или вымышленное ибо в своих СМИ их заявления имеют силу, а то, что искажено в заявлениях никто проверять не будет.
    Как говорится: - "Джентльменам надо верить на слово".
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:30
      0
      Цитата: Irokez
      "Джентльменам надо верить на слово".

      А вот этим дамам верить нельзя ! request
      1. Joker62
        Joker62 Сегодня, 14:49
        0
        А какая разница между дамами и мужиками??? И оба врут в наглую и слово они не держат. Порядочные джентльмены ушли в историю.
  4. Escariot
    Escariot Сегодня, 14:28
    -7
    Россия начинается СВО, Финляндия и Швеция бегут в НАТО. Кто виноват?
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 14:31
      +1
      Цитата: Escariot
      Кто виноват?

      Наверно ВВП я угадал?
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 14:35
        +1
        Тот же, в том, что кошка бросила котят.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:54
      0
      Цитата: Escariot
      Россия начинается СВО, Финляндия и Швеция бегут в НАТО. Кто виноват?

      Моника Левински! feel
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:29
    +1
    Напомним, что Североатлантический альянс, вопреки данным в свое время обещаниям,

    Кому обещания? Алкашу? Да ему было нас рать на страну! Его, этого предателя, наравне с меченым, интересовала только власть и деньги, положенные в собственный карман!
    Горбач, под влиянием своей паскудной половины, которая решила стать первой леди, не отставая от запада, провозгласил себя президентом! А в то время это слово просто резало слух! Ну не было ни в СССР, ни в РИ президентов!
  6. Kunich
    Kunich Сегодня, 14:31
    -2
    Цитата: dmi.pris1
    Клиникой является нерешительность,желание иметь связи в Европе и США,замешанные на бизнес проектах,кормушках и прочее.Приведших к войне


    Ни добавить, ни убавить. 100%
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:33
    0
    Если следовать ее логике, то и Миника Левински,не виновна. Она просто " отстаивала" свои интересы. Известным " способом". А Клинтон- был непротив.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:56
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Если следовать ее логике, то и Миника Левински,не виновна. Она просто " отстаивала" свои интересы. Известным " способом". А Клинтон- был непротив.

      А Клинтон был не против, предоставив ей полную свободу действий. feel
  8. tatra
    tatra Сегодня, 14:36
    0
    Есть такое понятие ,как причинно -следственная связь . Но кое-то не хочет признавать это .
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:36
    0
    Это не клиника ,это дурдом.На западе прекрасно знают ,что гарантия от вступление в НАТО очередной страны ,это сапог русского солдата на территории этой страны.У нас была военная база на территории Финляндии?А Финляндия знает были ли ,на её территории крестики для РВСН?Не нойте что вступление в НАТО ,это результат " провальный внешней политикиПутина".Надеюсь что друзья Путина, с Вяртсиля что то вывезли ценное.Остальное финское нам и не надо.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:59
      0
      А что у нас там с Сайменским каналом, что то тихо в той стороне, ни слова ни полслова. Продолжают бизнес качать?!
  10. isv000
    isv000 Сегодня, 14:52
    0
    Обычная дичь, коя исходит от всех недое... голодных баб. Не от хорошей ведь жизни "друг наш" Билл переименовал кабинет в Оральный...
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:02
    0
    «Это уже клиника»: депутат Госдумы прокомментировал заявление Клинтон о «вине» России в расширении НАТО

    Это не клиника! Это - дьявольщина. И тут уже нужно не рецепты выписывать, а надевать смирительную рубашку. Тем более, мы прекрасно помним, как эта дама радовалась смерти Каддафи:
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