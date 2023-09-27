Пресс-секретарь президента РФ посоветовал СМИ спрашивать про атаку на штаб Черноморского флота у Минобороны

Здесь я еще раз предлагаю вопросы на этот счет адресовать министерству обороны. Вчера говорили насчет командующего флотом. Он принимал участие в совещании, поэтому уточняйте в Минобороны

Обращаться за уточнениями по поводу атаки ВСУ на штаб Черноморского флота России в Севастополе надо в военное ведомство. Так ответил прессе на вопросы об атаке украинских формирований пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как подчеркнул представитель Кремля, данные вопросы надо адресовать Минобороны РФ. Ранее он заявлял по поводу распространяемых украинской прессой фейков по поводу гибели командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова, что не получал информацию от Минобороны по данному вопросу.Как известно, гибель Соколова была опровергнута его личным участием в заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации, в которой командующий участвовал уже после распространения фейковой информации.Сегодня журналисты российской прессы спросили представителя Кремля о том, появились ли подробности по атаке на штаб флота в Севастополе. Его попросили прокомментировать заявление украинских военных о гибели «одного из командиров».- подчеркнул Песков.Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что за атакой на Севастополь, помимо украинской стороны, стоят США и Великобритания.