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Пресс-секретарь президента РФ посоветовал СМИ спрашивать про атаку на штаб Черноморского флота у Минобороны

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Пресс-секретарь президента РФ посоветовал СМИ спрашивать про атаку на штаб Черноморского флота у Минобороны

Обращаться за уточнениями по поводу атаки ВСУ на штаб Черноморского флота России в Севастополе надо в военное ведомство. Так ответил прессе на вопросы об атаке украинских формирований пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


Как подчеркнул представитель Кремля, данные вопросы надо адресовать Минобороны РФ. Ранее он заявлял по поводу распространяемых украинской прессой фейков по поводу гибели командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова, что не получал информацию от Минобороны по данному вопросу.

Как известно, гибель Соколова была опровергнута его личным участием в заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации, в которой командующий участвовал уже после распространения фейковой информации.

Сегодня журналисты российской прессы спросили представителя Кремля о том, появились ли подробности по атаке на штаб флота в Севастополе. Его попросили прокомментировать заявление украинских военных о гибели «одного из командиров».

Здесь я еще раз предлагаю вопросы на этот счет адресовать министерству обороны. Вчера говорили насчет командующего флотом. Он принимал участие в совещании, поэтому уточняйте в Минобороны

- подчеркнул Песков.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что за атакой на Севастополь, помимо украинской стороны, стоят США и Великобритания.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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9 комментариев
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  1. Garm
    Garm Сегодня, 14:39
    +2
    Это конечно хорошо, что Мария Захарова заявила, что за атакой на Севастополь, помимо украинской стороны, стоят США и Великобритания, но мы как то будем на это реагировать, ну хоть как то?
    1. purple
      purple Сегодня, 14:43
      +3
      Да все привыкли уже... чего реагировать то, ну была атака... уровень подготовки ЧФ по моему давно всем ясен, Бердянск, Москва, БДК ... Севастополь... Поэтому чему тут удивляться и требовать какой то реакции
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:48
      +1
      Стоп !!! Господин Песков, Верховным главнокомандующим по Конституции является Президент, вы же его пресс-секретарь, так что не надо перекладывать ответственность в информировании на МО, тем более что Министр обороны тоже подчиняется непосредственно Верховновному. Я понимаю, что гораздо приятнее отвечать на вопросы про балет, но атака с разрушениями на штаб ВС России это не рядовое событие и ваши ужимки "я не в курсе" народом, а главное "партнерами" воспринимаются как слабость России.
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 15:06
      -1
      Как всегда -"не в курсе". Дескать это ему не интересно, чепуха как-то идёт -МО все затеяло и у него и спрашивайте: что там и как... А мы -в Кремле тут, ни причём....
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:41
    0
    Атака на штаб ЧФ превратился на западе в СМИ в пшик.А как они надеялись,что ВСУ не врут.А тут такое разочарование.В англицких сми не просто разочарование- траур.Россия оказывается проигрывает ,но не совсем в их параллельном мире.
    1. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 15:06
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Атака на штаб ЧФ превратился на западе в СМИ в пшик.

      А сам факт, место и результаты не смущают?

      А это?
  3. solar
    solar Сегодня, 14:52
    +1
    гибель Соколова была опровергнута его личным участием в заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации, в которой командующий участвовал уже после распространения фейковой информации.

    Неудачное видео с коллегии дали для опровержения. На нем видно, что это монтаж- в зале министр выступает все время с листами бумаги в руках и в очках, а на экране вверху, когда камеру поднимают- то с листами и в очках, как в зале(1.05), то без бумаги (3.20), и очки исчезают, зато у адмирала очки в этот момент появляются. И так на протяжении ролика несколько раз. Вероятно, видео нарезано с разных по времени моментов коллеги, возможно, после перерыва и наложили на звук, так как артикуляция губ министра явно не совпадает с текстом в такие моменты.

    Лучше бы дали просто запись, без всякого монтажа.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 15:04
      0
      https://t.me/sevindex/6642
      или
      https://t.me/zvezdanews/130148


      очень короткое сообщение
  4. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 15:00
    0
    Обращаться за уточнениями по поводу атаки ВСУ на штаб Черноморского флота России в Севастополе надо в военное ведомство. Так ответил прессе на вопросы об атаке украинских формирований пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
    Игорь Евгеньевич(Конашенков) ждём Вашего официального выступления. wink