Министерство цифрового развития Казахстана: Астана не планирует пересматривать стоимость аренды комплекса «Байконур» для РФ

Власти Республики Казахстан не будут пересматривать в сторону увеличения стоимость аренды комплекса космодрома «Байконур» для России. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Малик Олжабеков объяснил, что по условиям договора аренда рассчитывается в долларах, при том что оплата в последнее время производится в национальной валюте эквивалентно действующему курсу. С учетом роста курса американской валюты по отношению к тенге, это полностью компенсирует инфляционную составляющую, объяснил вице-премьер.
Учитывая, что курс доллара значительно возрос с 1994 года, это в некоторой степени компенсирует индексацию
— приводит заявление Олжабекова ТАСС.
Крупнейший в мире действующий космодром «Байконур» с одноименным городом, основанный в Советском Союзе на территории КазССР в 1955 году и введенный в эксплуатацию 15 мая 1957 года, был передан в аренду РФ сроком на 20 лет по соглашению, подписанному 28 марта 1994 года, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года. Ежегодная арендная плата составляет 115 миллионов долларов.
Очевидно, что на решение Астаны отчасти повлияла успешная работа и дальнейшее развитие космодрома «Восточный» в Амурской области, откуда уже осуществлен не один запуск российских ракет-носителей. Ведь в какой-то момент Москва может отказаться от затрат на содержание и аренду «Байконура», построенного еще в советское время, направив высвободившиеся немалые средства на развитие намного более современной собственной пусковой площадки. Казахстан в этом случае лишится существенных доходов в бюджет.
Конечно, пока что Россия не готова полностью отказываться от аренды «Байконура». Помимо стартовых площадок для запуска ракет, испытания МБР, здесь еще с советских времен действует широкая вспомогательная инфраструктура. В частности, в Байконуре находится Центр подготовки космонавтов. К тому же, именно в казахстанских степях осуществляют штатное приземление спускаемые российские аппараты после выполнения космических миссий. Не менее важен и символический статус «Байконура» для россиян. Ведь именно отсюда стартовал и первый советский спутник, и совершил первый полет человека в космос Юрий Гагарин.