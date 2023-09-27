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Министерство цифрового развития Казахстана: Астана не планирует пересматривать стоимость аренды комплекса «Байконур» для РФ

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Министерство цифрового развития Казахстана: Астана не планирует пересматривать стоимость аренды комплекса «Байконур» для РФ

Власти Республики Казахстан не будут пересматривать в сторону увеличения стоимость аренды комплекса космодрома «Байконур» для России. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.


Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Малик Олжабеков объяснил, что по условиям договора аренда рассчитывается в долларах, при том что оплата в последнее время производится в национальной валюте эквивалентно действующему курсу. С учетом роста курса американской валюты по отношению к тенге, это полностью компенсирует инфляционную составляющую, объяснил вице-премьер.

Учитывая, что курс доллара значительно возрос с 1994 года, это в некоторой степени компенсирует индексацию

— приводит заявление Олжабекова ТАСС.

Крупнейший в мире действующий космодром «Байконур» с одноименным городом, основанный в Советском Союзе на территории КазССР в 1955 году и введенный в эксплуатацию 15 мая 1957 года, был передан в аренду РФ сроком на 20 лет по соглашению, подписанному 28 марта 1994 года, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года. Ежегодная арендная плата составляет 115 миллионов долларов.

Очевидно, что на решение Астаны отчасти повлияла успешная работа и дальнейшее развитие космодрома «Восточный» в Амурской области, откуда уже осуществлен не один запуск российских ракет-носителей. Ведь в какой-то момент Москва может отказаться от затрат на содержание и аренду «Байконура», построенного еще в советское время, направив высвободившиеся немалые средства на развитие намного более современной собственной пусковой площадки. Казахстан в этом случае лишится существенных доходов в бюджет.

Конечно, пока что Россия не готова полностью отказываться от аренды «Байконура». Помимо стартовых площадок для запуска ракет, испытания МБР, здесь еще с советских времен действует широкая вспомогательная инфраструктура. В частности, в Байконуре находится Центр подготовки космонавтов. К тому же, именно в казахстанских степях осуществляют штатное приземление спускаемые российские аппараты после выполнения космических миссий. Не менее важен и символический статус «Байконура» для россиян. Ведь именно отсюда стартовал и первый советский спутник, и совершил первый полет человека в космос Юрий Гагарин.
Использованы фотографии:
ГК Роскосмос
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2 комментария
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  1. Joker62
    Joker62 Сегодня, 14:53
    0
    Пора закрывать Байконур. Есть свой космодром - Восточный. Другое дело, как посадка посадочных модулей от ракет-носителей. Но это вопрос решаемый. Можно делать место посадки как в Якутии.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:55
    0
    С Казахстаном всё очень интересно: Уран нам ,нефть частично по нарастающей КНР.Зерновые Казахстан отдал неизвестным компаниям рынок Ирана,но получил преференции в других регионах.КНР например.По урожай зерновых в Казахстане,есть только одна цифра 50/50 фуражное зерно и минус погода.Есть вопрос Баимскому месторождению меди в Сибири ,или после условий аренды Байконура этот вопрос снят с повестки .