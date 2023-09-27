Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Подмосковье

На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты, есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разах и все это крайне востребовано у нас в зоне СВО

Как сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ, глава ведомства Сергей Шойгу посетил одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), находящееся в Московской области. Речь идет о предприятии, принадлежащем корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Целью поездки туда министра обороны стала проверка уровня выполнения гособоронзаказа на этом предприятии.Сергея Шойгу сопровождал глава Московской области Андрей Воробьев, вместе с которым он проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения.О том, как идет выполнение гособоронзаказа, главе Минобороны доложил руководитель корпорации Борис Обносов. По его словам, за шесть последних месяцев удалось в два раза увеличить объемы выпуска высокоточных средств поражения, а выпуск некоторой продукции вырос в 3,5-5 раз. Таких успехов предприятию удалось достичь за счет модернизации производства, повышения производительности труда, увеличения числа работников, а также перехода на рабочий график 24/7. Кроме того, Обносов отметил, что к работе на предприятии были дополнительно привлечены специалисты из других регионов.Ознакомившись с запущенными на предприятии в серийное производство новейшими образцами вооружений, Сергей Шойгу провел совещание с по итогам поездки.– подчеркнул министр.