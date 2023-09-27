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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Подмосковье

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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Подмосковье

Как сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ, глава ведомства Сергей Шойгу посетил одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), находящееся в Московской области. Речь идет о предприятии, принадлежащем корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Целью поездки туда министра обороны стала проверка уровня выполнения гособоронзаказа на этом предприятии.


Сергея Шойгу сопровождал глава Московской области Андрей Воробьев, вместе с которым он проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения.

О том, как идет выполнение гособоронзаказа, главе Минобороны доложил руководитель корпорации Борис Обносов. По его словам, за шесть последних месяцев удалось в два раза увеличить объемы выпуска высокоточных средств поражения, а выпуск некоторой продукции вырос в 3,5-5 раз. Таких успехов предприятию удалось достичь за счет модернизации производства, повышения производительности труда, увеличения числа работников, а также перехода на рабочий график 24/7. Кроме того, Обносов отметил, что к работе на предприятии были дополнительно привлечены специалисты из других регионов.

Ознакомившись с запущенными на предприятии в серийное производство новейшими образцами вооружений, Сергей Шойгу провел совещание с по итогам поездки.

На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты, есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разах и все это крайне востребовано у нас в зоне СВО

– подчеркнул министр.
Использованы фотографии:
Телеграм-канал Минобороны РФ
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19 комментариев
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:28
    -3
    шесть последних месяцев удалось в два раза увеличить объемы выпуска высокоточных средств поражения, а выпуск некоторой продукции вырос в 3,5-5 раз.

    Отлично. Чаще надо бы выезжать и проверять и выкладывать результаты.
    Надо ВКС ещё подтянуть работу с производством спутников, беспилотников и других фейерверков для коллективного НАТО.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:39
      +5
      Цитата: Irokez
      Чаще надо бы выезжать и проверять

      Как фанерный может инспектировать предприятия ВПК????
      С 1962 по 1972 год учился в местной школе, с 1972 по 1977 год — в Красноярском политехническом институте, который окончил по специальности инженер-строитель. В армии не служил.

      Максимум - может наверно, если профессию не забыл, проинспектировать строительство ДОТов.
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 15:51
        -5
        Цитата: Румaтa
        Как фанерный может инспектировать

        Извиняюсь Вы кого имели в виду?
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 16:17
          +5
          Цитата: Irokez
          Извиняюсь Вы кого имели в виду?


          5 лет назад
          Ну все... теперь заживем! Спасибо за победу
          3 года назад
          Поржал спасибо
          6 лет назад
          Ехать, какой стыд!
          6 лет назад
          Под музыку с шоу Бенни Хилла вообще улетно смотреть
          6 лет назад
          вот на это потратили из бюджета 20 миллиардов рублей?
          6 лет назад
          потешные войска взяли потешный рейхстаг. полунин отдыхает. а вот бабки непотешные. вся хрень тянет максимум на 10 лямов. остальные 19 990 000 000 р освоили. Кужугетыч - респект!!!
          1. Irokez
            Irokez Сегодня, 16:43
            -1
            А Вы знаете, что такие мероприятия (историческая реконструкция) устраивали почти в каждом большом городе (да и маленьком может тоже) и о ужас на них выделялись деньги из бюджетов. Так вот на них люди ходили и с большим удовольствием в такие места как "парк патриотов" и ничего зазорного в этом нет ибо это память.
            Очень много людей интересуется именно прошлым и покупают старое оружие, униформу и другие предметы, что вполне нормально как и машины коллекционировать и по курортам ездить.
            Если из фанеры сделали здание, то тоже нормально с точки зрения затрат, а представляете из камня то тогда его называли бы "каменным" да?
            Мне кажется Вы слишком предвзято смотрите на некоторых людей и всё, что с ними связано передёргиваете или утрируете из-за личной неприязни.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:32
    +2
    Уважаемый МО РФ когда ЧФ испытает по НАТО на Украине- Циркон ,чтобы все заткнулись?
  3. Дедок
    Дедок Сегодня, 15:37
    +2
    Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Подмосковье

    сколько можно представлять рядовую работу как нечто важное, недостижимое...
    или это не его обязанность, а его подчиненных?
    а вообще получается, что без его надзора, все сидят и в носу ковыряют
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 15:46
      0
      не в процентах, а в разах...

      "...все это крайне востребовано у нас в зоне СВО, подчеркнул министр."
      ... проблем с носом нет.)
  4. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 15:41
    +2
    Дня 4 производство было парализовано, готовились к визиту
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:50
      0
      Читатель 2013 .Вы наверно ни когда не встречали первое лицо.Первое правило чтобы все работало.Я имею опыт и не один раз.Обеспечивающие безопасность первых лиц государства очень,ужасно грамотные специалисты с техническим образованием.
      1. Читателль 2013
        Читателль 2013 Сегодня, 16:09
        +2
        Да нет как раз то встречал, не на производстве, а на строительных объектах, за неделю начиналась головная боль, маршрут движения, это запереть, тут стеклянные двери заклеить бумагой, здесь заделать как хотите потом переделаете итд ну и за день и в день визита всех за забор, то есть два дня мы приводим в идеал маршрут движения, два дня простоя и потом переделка, того, что мы истерично налепили))
        1. Читателль 2013
          Читателль 2013 Сегодня, 16:35
          +1
          Причем это все денег стоит, выкинутых
          .....,...
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:49
    +1
    На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты, есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разах и все это крайне востребовано у нас в зоне СВО

    ВПК ждёт трудное время.
  6. spirit
    spirit Сегодня, 15:50
    0
    Фанера приехал крестника проведать.Небось банкет закатят по такому поводу
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 15:54
      -3
      Цитата: spirit
      Фанера приехал

      Ой, а можно и у Вас поинтересоваться о ком речь?
      1. spirit
        spirit Сегодня, 16:04
        +1
        Фанера!Знаменитый генерал армии Лаоса, специалист по вырезке дотов из баобаба в Африке.Таких людей знать надо.А вы о ком подумали? laughing
        1. Irokez
          Irokez Сегодня, 16:47
          0
          Спасибо не знал о Лаосских генералах потому и спрашивал ибо не знал и не думал кто это мог быть.
  7. Фактор
    Фактор Сегодня, 16:12
    0
    По сути подтверждение того, что Россия не готова к войне.
    Дооптимизировались, дореформировались, что обороноспособность упала в разы.
    1,5 года не можем одолеть укроВермахт.
    А что будет, если НАТО полезет не с тем престарелым вооружением, которое они сбагрили укроРейху, а с более современным?
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:37
    0
    ише бы стали бы клепать ядерные ракеты на гипере что бы сша за голову и европа схватилась и по ближе бы к сша их установить !