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Губернатор Курской области: ВСУ обстреляли три приграничных района, есть пострадавшая

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Губернатор Курской области: ВСУ обстреляли три приграничных района, есть пострадавшая

Сегодня вооруженными силами Украины (ВСУ) были обстреляны три приграничных района Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.


По утверждению курского губернатора, в селе Локоть Рыльского района области обстрелом были повреждены два домовладения. Пострадали и хозяйственные постройки в частных дворах.

В результате обстрела одна из местных жительниц была легко ранена осколками стекла. Ей оказали медицинскую помощь, подчеркнул губернатор в своем Telegram-канале. От госпитализации женщина отказалась.

В Беловском районе беспилотный летательный аппарат ВСУ сбросил взрывное устройство на деревню Гирьи. Устройство упало на частное предприятие, были повреждены здание предприятия и несколько единиц техники.

Наконец, в Суджанском районе Курской области ВСУ обстреляли два села – Гуево и Плехово. Здесь обошлось, по счастливой случайности, без пострадавших и разрушений. Губернатор пообещал оказать помощь гражданам и предприятиям в ремонте поврежденных построек.

Украинские формирования регулярно обстреливают территории граничащих с Украиной регионов РФ. Более всего от обстрелов противника страдают территории Белгородской, Брянской и Курской областей – их обстреливают из артиллерийских орудий, регулярно атакуют с помощью беспилотной авиации украинских войск. Однако решение проблемы обстрелов невозможно без оттеснения украинских формирований из приграничных с Россией украинских регионов.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Романа Старовойта
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