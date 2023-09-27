Сегодня вооруженными силами Украины (ВСУ) были обстреляны три приграничных района Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
По утверждению курского губернатора, в селе Локоть Рыльского района области обстрелом были повреждены два домовладения. Пострадали и хозяйственные постройки в частных дворах.
В результате обстрела одна из местных жительниц была легко ранена осколками стекла. Ей оказали медицинскую помощь, подчеркнул губернатор в своем Telegram-канале. От госпитализации женщина отказалась.
В Беловском районе беспилотный летательный аппарат ВСУ сбросил взрывное устройство на деревню Гирьи. Устройство упало на частное предприятие, были повреждены здание предприятия и несколько единиц техники.
Наконец, в Суджанском районе Курской области ВСУ обстреляли два села – Гуево и Плехово. Здесь обошлось, по счастливой случайности, без пострадавших и разрушений. Губернатор пообещал оказать помощь гражданам и предприятиям в ремонте поврежденных построек.
Украинские формирования регулярно обстреливают территории граничащих с Украиной регионов РФ. Более всего от обстрелов противника страдают территории Белгородской, Брянской и Курской областей – их обстреливают из артиллерийских орудий, регулярно атакуют с помощью беспилотной авиации украинских войск. Однако решение проблемы обстрелов невозможно без оттеснения украинских формирований из приграничных с Россией украинских регионов.