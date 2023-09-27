В настоящее время в рядах ВСУ проходят службу не менее пяти тысяч лиц нетрадиционной ориентации. Об этом заявила бывший представитель территориальной обороны Украины Сара Эштон-Чирилло в беседе с российскими пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован).По словам Чирилло, которая сама является трансгендером из США, есть более лояльные к таким военнослужащим подразделения и командиры украинских формирований. В их числе она назвала Ленура Ислямова, к которому и сама хотела пойти в подразделение.Отряд Ислямова действовал на Херсонском направлении, и к нему она могла присоединиться. Интересно, что ранее Чирилло отстранили от занимаемой должности в территориальной обороне именно из-за ее неоднозначных высказываний, которые можно было воспринимать и как дискредитацию украинской армии.Помимо представителей нетрадиционной ориентации, в ВСУ служат и лица с наркотической зависимостью, о чем свидетельствуют неоднократные рассказы российских военнослужащих, находивших наркотические вещества на захваченных украинских позициях.Кроме того, не так давно украинские власти разрешили мобилизацию ограниченно годных к военной службе лиц, в том числе страдающих психическими заболеваниями, что вряд ли может продуктивно сказаться на боеспособности ВСУ.