Военное обозрение
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Экс-представитель теробороны Украины рассказала о пяти тысячах представителей ЛГБТ в ВСУ

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Экс-представитель теробороны Украины рассказала о пяти тысячах представителей ЛГБТ в ВСУ

В настоящее время в рядах ВСУ проходят службу не менее пяти тысяч лиц нетрадиционной ориентации. Об этом заявила бывший представитель территориальной обороны Украины Сара Эштон-Чирилло в беседе с российскими пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован).


По словам Чирилло, которая сама является трансгендером из США, есть более лояльные к таким военнослужащим подразделения и командиры украинских формирований. В их числе она назвала Ленура Ислямова, к которому и сама хотела пойти в подразделение.

Отряд Ислямова действовал на Херсонском направлении, и к нему она могла присоединиться. Интересно, что ранее Чирилло отстранили от занимаемой должности в территориальной обороне именно из-за ее неоднозначных высказываний, которые можно было воспринимать и как дискредитацию украинской армии.

Помимо представителей нетрадиционной ориентации, в ВСУ служат и лица с наркотической зависимостью, о чем свидетельствуют неоднократные рассказы российских военнослужащих, находивших наркотические вещества на захваченных украинских позициях.

Кроме того, не так давно украинские власти разрешили мобилизацию ограниченно годных к военной службе лиц, в том числе страдающих психическими заболеваниями, что вряд ли может продуктивно сказаться на боеспособности ВСУ.
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23 комментария
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  1. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:11
    0
    Нууу, это вообще чудо-богатыри, гей-гвардия пана Зе. Ему их надо в одно подразделение собрать и под цветными тряпками в психическую. Да, и желательно в соответствующих прикидах и с макияжем.))))
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:27
      +1
      Что значит в ВСУ находится не менее 5000 представителей ЛГБТ? По-моему , в ВСУ служат только ЛГБТ. Это ж каким же надо быть задне-передне-полноприводным дыхательно-пихательным ЛГБТешником, чтобы воевать на стороне еврофашистов, против которых воевали их деды.
      1. Седов
        Седов Сегодня, 16:18
        0
        Тяжёл и тернист путь в армию НАТО через любовь командира..
    2. Msi
      Msi Сегодня, 16:18
      0
      рассказы российских военнослужащих, находивших наркотические вещества на захваченных украинских позициях.

      На захваченных и брошенных позициях Всу, неоднократно находили наши бойцы резиновые члены...играются Всуки...
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 15:11
    +7
    А как по мне, все кто добровольно служит в ВСУ, являются "представителями ЛГБТ".
  3. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 15:12
    0
    Это те самые ,противные ...которые, боевые ?!
    1. Aken
      Aken Сегодня, 15:16
      0
      Это греки в хорошем смысле слова....
  4. Седов
    Седов Сегодня, 15:14
    0
    Экс-представитель теробороны Украины рассказала о пяти тысячах представителей ЛГБТ в ВСУ

    Плохо работала - представителей ЛГБТ там должно было стать больше..
    А по поводу лояльности некоторых командиров:
    В их числе она назвала Ленура Ислямова, к которому и сама хотела пойти в подразделение.

    Видать приглянулся лояльный лгбтшный хлопец..
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 15:25
      +2
      И в вышиванке. Это у них вместо пинюара.))
  5. Aken
    Aken Сегодня, 15:15
    +1
    Я Окраину всячески с этим поздравляю. Наверное, они этим гордятся.
  6. Вася_Т.
    Вася_Т. Сегодня, 15:18
    +1
    Говорили же 50000 совсем недавно! А тут уже 45000 где-то успели протеряться.
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 15:35
      0
      Говорили же 50000 совсем недавно! А тут уже 45000 где-то успели потеряться.
      Мясные штурмы - они такие.
      1. Уарабей
        Уарабей Сегодня, 15:55
        0
        ПрофессиАнальные штурмы, я бы сказал.
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:23
    +1
    В ВСУ ставят в позу " зю" не только за нарушения но и в качестве - поощрения. Тамошним рАгулям- плевать. Главное, " шОб гроЩи платЫлЫ".
  8. Garm
    Garm Сегодня, 15:26
    +3
    А пучему автор статьи при упоминании Сара Эштон-Чирилло, постоянно пишет Она?
    По моему при упоминании этого Оно, использование женского рода - это оскорбление всех женщин мира.
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 15:37
      +1
      По моему при упоминании этого Оно, использование женского рода - это оскорбление всех женщин мира.
      А так же скрытое одобрение данной перверсии, а то и скрытая пропаганда этой мерзости.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 15:51
        +1
        Да. Как же низко пало "Военное обозрение"...
  9. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 15:26
    0
    ВСУшники стали первыми в мире геями-террористами и геями-боевиками.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:45
      +1
      Не, намедни хенерала от немчуры уволили за приставания к хлопцу из Бундесвера, а в канаде (ударение по последнюю гласную) тамошним воякам разрешили на построение в юбках и лабутенах выходить, и не только женщинам, да, и маникюр/педикюр, окрашенные волосы тоже "хоккеистам" можно. Зимой была инфа на ВО, добились таки равноправия с женщинами.
  10. Комментарий был удален.
  11. Брат Географ
    Брат Географ Сегодня, 15:32
    0
    Так вот почему ребята с всу по Волге в плен сдаются? Да ну на...имею в тылу такую подставку. Все верно, уходить, спину не подставлять
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:43
    0
    Ужас , Чертилло оно и в Украине Чертилло !
  13. Комментарий был удален.
  14. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 15:58
    0
    Нацисты, пасы, наркоманы, душевнобольные, наемники со всего мира- вестимо, запад решил руками России очистить территорию руины от ее населения и заодно убрать у себя весь мусор.
  15. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:52
    0
    Экс-представитель теробороны Украины рассказала о пяти тысячах представителей ЛГБТ в ВСУ

    Странно.. почему только 5 тысяч? По-моему, они там все п.....сы.