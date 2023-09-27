Посол Франции покинул Нигер и направился в Париж

Ситуация в Нигере развивается не в пользу Парижа. По крайней мере, на первый взгляд. Несмотря на заявления французских властей о том, что они не станут выполнять условия военных, захвативших власть в стране в результате госпереворота 26 июля, пока все идет по плану Военного совета африканской республики.Так, сегодня стало известно, что посол Франции в Нигере Сильвен Итте покинул страну и направился в Чад. Уже оттуда дипломат отправится на родину, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на временные власти Нигера.Стоит отметить, что о намерении отозвать дипмиссию из Нигера еще 24 сентября заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он еще совсем недавно утверждал, что о выводе дипломатов и французских военных из республики и речи быть не может.К слову о военном контингенте. Условия вывода его части из Нигера, по крайней мере той, которая связана с антитеррористическим сотрудничеством (договоры уже денонсированы), еще с начала сентября обсуждает военное руководство обеих стран. Но к консенсусу пока не пришли.Напомним, что против госпереворота в Нигере, а также с требованием вернуть к власти действующего президента Мохамеда Базума, выступила не только Франция, но и страны ЭКОВАС.Что характерно, руководство последних уже приняло план на случай военной интервенции в Нигер.Таким образом, решение отозвать посла со всеми сотрудниками дипмиссии, а также затягивание с согласованием вопроса о выводе французских военных из африканской республики, которых там около 1,5 тысяч, могут быть подготовкой к силовому решению вопроса.