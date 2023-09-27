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Посол Франции покинул Нигер и направился в Париж

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Посол Франции покинул Нигер и направился в Париж

Ситуация в Нигере развивается не в пользу Парижа. По крайней мере, на первый взгляд. Несмотря на заявления французских властей о том, что они не станут выполнять условия военных, захвативших власть в стране в результате госпереворота 26 июля, пока все идет по плану Военного совета африканской республики.


Так, сегодня стало известно, что посол Франции в Нигере Сильвен Итте покинул страну и направился в Чад. Уже оттуда дипломат отправится на родину, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на временные власти Нигера.

Стоит отметить, что о намерении отозвать дипмиссию из Нигера еще 24 сентября заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он еще совсем недавно утверждал, что о выводе дипломатов и французских военных из республики и речи быть не может.

К слову о военном контингенте. Условия вывода его части из Нигера, по крайней мере той, которая связана с антитеррористическим сотрудничеством (договоры уже денонсированы), еще с начала сентября обсуждает военное руководство обеих стран. Но к консенсусу пока не пришли.

Напомним, что против госпереворота в Нигере, а также с требованием вернуть к власти действующего президента Мохамеда Базума, выступила не только Франция, но и страны ЭКОВАС.

Что характерно, руководство последних уже приняло план на случай военной интервенции в Нигер.

Таким образом, решение отозвать посла со всеми сотрудниками дипмиссии, а также затягивание с согласованием вопроса о выводе французских военных из африканской республики, которых там около 1,5 тысяч, могут быть подготовкой к силовому решению вопроса.
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14 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:21
    +3
    Посол Франции покинул Нигер и направился в Париж
    . Уж точно поумнее, чем посол полосатии в Ливии, оказался.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:25
      +1
      Он понял что если не отвалит на родину - ему там в Нигере манумбу сделают. lol
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 15:28
        +1
        Цитата: Nexcom
        Он понял что если не отвалит на родину - ему там манумбу сделают. lol

        yes Аманангу ему уже показали, манумбу он точно не сдюжит, треснет... feel
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 15:32
          0
          laughing
          Дык потому и утёк во Францию. wassat
          --------------------------
    2. alystan
      alystan Сегодня, 16:46
      0
      Уж точно поумнее, чем посол полосатии в Ливии, оказался.

      Так Кристоферу Стивенсу досталось поделом. После жестокого убийства Каддафи.

      А вот американским военным в Нигере может стоило бы всерьез задуматься, а не слушать главу Пентагона, который заявил, что не США собираются выводить оттуда свой контингент.
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:22
    0
    против госпереворота в Нигере, а также с требованием вернуть к власти действующего президента Мохамеда Базума, выступила не только Франция, но и страны ЭКОВАС.

    В свою очередь Нигер и две других бывших колонии Франции создали военный союз противостоящий нападению на любую из трёх стран и свою защиту от колонизаторов или их сателитов.
    https://www.stoletie.ru/zarubejie/varshavskij_dogovor_po-afrikanski_212.htm?utm_source=warfiles.ru

    Может быть ещё один очаг войны, но уже в Африке. Мир начинает полыхать и в Армении может быть и Тайвань и Сербия и Сирия ещё не потушена. Ну вот она третья мировая и хорошо если без ЯО проскочим.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:40
      0
      Цитата: Irokez
      Ну вот она третья мировая и хорошо если без ЯО проскочим.

      Для того нашей подлодке надо бы повторить всплытие у статуи "Свободы", чтоб той стыдно стало...
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:52
        0
        Цитата: isv000
        Для того нашей подлодке надо бы повторить всплытие у статуи "Свободы


        Как от статуи "Свободы"
        отшли Гудзона воды.
        Вот она, вот она,
        "Акула" поработала.

        Тили-тили-тили бом,
        Загорелся Белый дом.
        Тащит пятая колонна
        В ведрах воду из Гудзона.

        Как под Бруклинским мостом
        Пролетел вчера Фантом.
        Запретить давно пора бы
        В США марихуану.
      2. Irokez
        Irokez Сегодня, 15:58
        0
        Цитата: isv000
        чтоб той стыдно стало

        А чё ей стыдится она же одета, а вот если бы статуя на шесте была как в стрипклубе вот тогда бы может чужакам и пристыдилась или приспугнулась, что вдруг изнасилуют.
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:24
    +1
    Скатертью дорога. Привет бабкииному или дедкиному мужу, хрен вас там разберет!
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:37
      0
      Цитата: Пленник
      Скатертью дорога. Привет бабкииному или дедкиному мужу, хрен вас там разберет!

      Скатёрку пущай оставит, не пристало жабоедам со скатёркой, пусть болотами скачет, по кочкам - по кочкам, к свому бережочку!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:29
    +1
    Поддерживаю автора статьи в формулировках- полностью .Учимся у америкосов.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:54
    +1
    А не пора ли передать нигерийским беженцам во Франции пару дюжин трофейных Стингеров?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:16
      0
      Они стремно работать будут в африканской жаре..... Наша Стрела поинтереснее будет. Даже хитрые бздышеки не стали Стингер перепиливать а взяли за основу именно нашу Стрелу.