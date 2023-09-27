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Британское издание: Украина запросила у стран G7 ракеты для уничтожения заводов по производству иранских дронов-камикадзе

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Британское издание: Украина запросила у стран G7 ракеты для уничтожения заводов по производству иранских дронов-камикадзе

Украина запросила у стран "Большой семерки" необходимое вооружение для нанесения ударов по заводам, производящим дроны-камикадзе, применяемые Россией для ударов по украинской территории. Об этом пишет The Guardian.


Британская газета ссылается на попавший в ее руки доклад, подготовленный украинскими экспертами для стран G7. 47-страничный документ повествует о расследовании, проведенном Украиной в отношении якобы поставляемых российской армии иранских беспилотников Shahed 131 и Shahed 136, которые в России "выдают" за "Герани". В Киеве установили, что в этих дронах очень большое количество деталей производства западных компаний из многих стран, включая США.

Так как запретить импорт деталей Украина не может, да и гавкать на хозяев не положено, Киев предложил американцам и их союзникам уничтожить заводы, где собираются эти самые беспилотники. Причем не только в Иране и Сирии, но и в России. В общем, предлагает Западу нанести ракетные удары по территории трех стран. В случае, если западные страны сами этого сделать не могут, то Украина готова самостоятельно провести эту операцию, нужно только поставить ей для этого необходимое вооружение, т.е. ракеты.

Вышеперечисленные [удары] могут наноситься Вооруженными силами Украины, если партнеры предоставят необходимые средства уничтожения

- приводит британское издание выдержку из документа.

По данным украинской разведки, Иран открыл новое производство беспилотников на территории Сирии, откуда дроны якобы поставляются в Россию. Кроме того, Россия строит собственный завод в Татарстане по производству дронов-камикадзе. В Киеве уже посчитали, что с его введением в строй российские войска смогут проводить ежедневные атаки по территории Украины.
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24 комментария
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 15:17
    +5
    А чего ядерные боеголовки не попросили сразу....
    Чем дольше СВО, тем наглее ххлы
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:21
      +5
      Это до Алабуги достать хотят,что ли?
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 15:40
        0
        намекаете на КР Алабуга для создания ЭМИ (?)
        Столтенберг топчет ногами чтобы мы прекратили эти разработки
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:20
    +1
    Вопрос... им дадут губозакатывательную машинку или... в общем, варианты есть.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 15:35
      +2
      украина хочет видимо, чтобы ВСУ потягались с экспедиционной дивизией КСИР, помимо ВСРФ
      у украинских нациков не будет шансов против фанатиков КСИР
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:20
    +4
    Вот это бомба, а не новость - украинец хочет втянуть весь мир в апокалипсис. Закончится это тем, что убьют шута и его команду! Управляемый хаос и апокалипсис совершенно разные вещи в этом кривом мире...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:00
      0
      Закончится это тем, что убьют шута и его команду!


      Да уже давным давно пора это сделать.Тогда всё это и закончится.
  4. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 15:21
    +3
    В Татарстане уже выпускаются эти дроны. Они решили по Татарстану ракетами с Украины стрелять?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:02
      +1
      Ну так клоун окончательно потерял берега,а валить его так никто и не собирается почему то.
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:21
    +5
    Это чем же они собрались по Ирану долбануть? А что Иран в ответку что-нить зашлет думки нет? Дебилоиды. Им мало наших щадящих прилетов, хотят ещё и Иран привлечь. А уж персы то церемониться не будут, заровняют стольный град Куев до состояния щебенки.
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:22
    +4
    Какелы по Ирану и Сирии собрались долбануть???? А дальше что - логика отключилась?
  7. Мореход
    Мореход Сегодня, 15:26
    +1
    Мало им наших лещей, хотят ещё от наших союзников?
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:34
    +4
    Если укры нападут на Иран - будем рукоплескать стоя. У Ирана есть не только чем ответить, но и твёрдые непересекаемые очень красные линии. СВО закончится за неделю.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:40
    +1
    Россия строит собственный завод в Татарстане по производству дронов-камикадзе. В Киеве уже посчитали, что с его введением в строй российские войска смогут проводить ежедневные атаки по территории Украины.

    При том запускать их по территории Украины , могут прямо из заводских цехов
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 15:42
    0
    Просите и обрящете! А ведь дадут, сейчас привыкнут к этой мысли и дадут.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:42
    0
    Россия на примере острова Змеиный должна показать, как она отреагирует в этом случае.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 16:07
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Россия на примере острова Змеиный должна показать, как она отреагирует в этом случае.

      Оставьте островок ужикам. Если есть там какой гарнизон - уморить с голоду, не пускать никого, чтоб мышь не проскочила! Вот, когда остров белый флаг подымет, тогда и будет то самое "мы покажем"!
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:53
    +2
    У меня вот вопрос, а у персов на окраине есть братский народ?
    Вот так и сбываются мечты зеле, пулять из куева по Владивостоку, а там и до КНДР рукой подать..... К чему это я? Да все к тому же, полосатым чужими руками до Кима добраться. Бред? Да как сказать.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 16:12
      0
      До Кима докинуть это через дядюшку Си перебросить - а ну как упадёт, недолетев? Холопы и так чинцев не слабо на бабки кинули, а тут... Лещами не обойдутся...
  13. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:55
    0
    Гениальный план, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы. Объявить войну другим странам и открыть дополнительные фронты. laughing
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 16:14
      0
      Цитата: МятныйПряник
      Гениальный план, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы. Объявить войну другим странам и открыть дополнительные фронты. laughing

      Вся гениальность в том, что Залужье снова "не при делах" будет. Не за что, вроде, их посейдонить...
  14. isv000
    isv000 Сегодня, 16:04
    +1
    Так как запретить импорт деталей Украина не может, да и гавкать на хозяев не положено, Киев предложил американцам и их союзникам уничтожить заводы, где собираются эти самые беспилотники. Причем не только в Иране и Сирии, но и в России. В общем, предлагает Западу нанести ракетные удары по территории трех стран.

    А ведь дадут. Столкнут снова лбами, и будем как в той пословице: хвост вытащим - нос увяз, нос вытащим - хвост увяз...
    Пока мы тут холопов уму-разуму учим на Востоке пожар раздуют, "петлю Анаконды" окончательно схлопнут, будем вариться в собственном соку. Выход один - кирзачем по пятачкам, чтоб в юшку! И остальных к ногтю, чтоб не ёрзали снизу там!
  15. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 16:16
    0
    В общем, предлагает Западу нанести ракетные удары по территории трех стран. В случае, если западные страны сами этого сделать не могут, то Украина готова самостоятельно провести эту операцию, нужно только поставить ей для этого необходимое вооружение, т.е. ракеты.
    украинцы упорно хотят развязать мировую войну. Ну что за люди! Ну хотят сами под...ть, на здоровье, так нет, им нужно весь мир в ад с собой утащить.
  16. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:43
    0
    это не украина хочет а их хозяева ! они через укрр доносят проверяют будет РФ бить ядеркой или нет иза этого ну это так фантазия не более