Британское издание: Украина запросила у стран G7 ракеты для уничтожения заводов по производству иранских дронов-камикадзе

Украина запросила у стран "Большой семерки" необходимое вооружение для нанесения ударов по заводам, производящим дроны-камикадзе, применяемые Россией для ударов по украинской территории. Об этом пишет The Guardian.
Британская газета ссылается на попавший в ее руки доклад, подготовленный украинскими экспертами для стран G7. 47-страничный документ повествует о расследовании, проведенном Украиной в отношении якобы поставляемых российской армии иранских беспилотников Shahed 131 и Shahed 136, которые в России "выдают" за "Герани". В Киеве установили, что в этих дронах очень большое количество деталей производства западных компаний из многих стран, включая США.
Так как запретить импорт деталей Украина не может, да и гавкать на хозяев не положено, Киев предложил американцам и их союзникам уничтожить заводы, где собираются эти самые беспилотники. Причем не только в Иране и Сирии, но и в России. В общем, предлагает Западу нанести ракетные удары по территории трех стран. В случае, если западные страны сами этого сделать не могут, то Украина готова самостоятельно провести эту операцию, нужно только поставить ей для этого необходимое вооружение, т.е. ракеты.
Вышеперечисленные [удары] могут наноситься Вооруженными силами Украины, если партнеры предоставят необходимые средства уничтожения
- приводит британское издание выдержку из документа.
По данным украинской разведки, Иран открыл новое производство беспилотников на территории Сирии, откуда дроны якобы поставляются в Россию. Кроме того, Россия строит собственный завод в Татарстане по производству дронов-камикадзе. В Киеве уже посчитали, что с его введением в строй российские войска смогут проводить ежедневные атаки по территории Украины.