Франция собралась увеличить бюджетные расходы на силовые ведомства в 2024 году

В законопроекте Франции о бюджете на 2024 год предусмотрено значительное увеличение расходов на содержание силовых ведомств страны. Об этом сообщил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на брифинге после заседания правительства.В 2024 году планируется увеличение финансирования перевооружения и переоснащения «общественных служб». В частности, планируется увеличить бюджетное финансирование силовых структур на 4,8 млрд евро. Например, 1 миллиард евро дополнительно выделят министерству внутренних дел, 500 миллионов евро – министерству юстиции. Кроме того, запланировано увеличение штатов в МВД – на 2681 человека, в Минюсте – на 1961 человека, на 580 человек – Минобороны Франции.Такое решение явно связано с новыми рисками в сфере общественной безопасности, хотя правительство страны предпочитает сильно об этом не распространяться. Нелегальная миграция и рост преступности не способствуют безопасной жизни французского общества, что требует повышения численности полицейских и сотрудников пенитенциарной системы.Помимо расходов на силовые ведомства, Франция увеличивает и финансирование деятельности министерства экологии. Это связано с общим трендом западных государств – борьбой с климатическими изменениями и защитой окружающей среды.Финансирование французского министерства экологии увеличиться на 7 миллиардов евро, что является рекордным показателем – это больше, чем даже на финансирование силовиков, не говоря уже о министерстве образования, которое получит куда более скромные 3,9 млрд евро вдобавок к прежнему уровню финансирования.