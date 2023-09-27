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Франция собралась увеличить бюджетные расходы на силовые ведомства в 2024 году

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Франция собралась увеличить бюджетные расходы на силовые ведомства в 2024 году

В законопроекте Франции о бюджете на 2024 год предусмотрено значительное увеличение расходов на содержание силовых ведомств страны. Об этом сообщил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на брифинге после заседания правительства.


В 2024 году планируется увеличение финансирования перевооружения и переоснащения «общественных служб». В частности, планируется увеличить бюджетное финансирование силовых структур на 4,8 млрд евро. Например, 1 миллиард евро дополнительно выделят министерству внутренних дел, 500 миллионов евро – министерству юстиции. Кроме того, запланировано увеличение штатов в МВД – на 2681 человека, в Минюсте – на 1961 человека, на 580 человек – Минобороны Франции.

Такое решение явно связано с новыми рисками в сфере общественной безопасности, хотя правительство страны предпочитает сильно об этом не распространяться. Нелегальная миграция и рост преступности не способствуют безопасной жизни французского общества, что требует повышения численности полицейских и сотрудников пенитенциарной системы.

Помимо расходов на силовые ведомства, Франция увеличивает и финансирование деятельности министерства экологии. Это связано с общим трендом западных государств – борьбой с климатическими изменениями и защитой окружающей среды.

Финансирование французского министерства экологии увеличиться на 7 миллиардов евро, что является рекордным показателем – это больше, чем даже на финансирование силовиков, не говоря уже о министерстве образования, которое получит куда более скромные 3,9 млрд евро вдобавок к прежнему уровню финансирования.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Domenjod
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2 комментария
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:35
    0
    90 % финансов пойдет на финансирование внутренних силовых структур . У Франции проблемы внутри страны ,а они лезут учить русских
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:37
    0
    Если сейчас власть в Буркино Фассо отстоит свою независимость в эти дни , хана французам в Африке.Я не ошибся ,Буркино Фассо.