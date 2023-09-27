В Евросоюзе обсуждают продление программы помощи миллионам украинских беженцев

Срок действия программы помощи беженцам с Украины, пребывающим в странах ЕС, заканчивается в марте следующего года. Но его могут продлить еще на год – до марта 2025 года.Об этом сообщает немецкая пресса.В Евросоюзе уже обсуждают продление программы помощи миллионам украинских беженцев, находящихся в европейских странах. По данному вопросу намечена встреча в Брюсселе на уровне министров внутренних дел государств ЕС.Чтобы программу помощи продлили, данное решение должно быть одобрено единогласно всеми странами Евросоюза. Известно, что немецкое правительство уже дало свое согласие. Об этом сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.На данный момент действие программы еще не закончено. Как минимум до весны следующего года украинские беженцы смогут пользоваться всеми ее благами. Это означает, что им можно на законных основаниях находиться на территории стран Евросоюза, в ускоренном порядке и с минимальным пакетом документов оформлять вид на жительство, официально трудоустраиваться, получать медицинские услуги по страховке, устраивать детей в школы.В немецкой прессе утверждается, что на территории европейских стран сейчас находится примерно четыре миллиона беженцев с Украины.Впервые о продлении льготной программы для украинских беженцев до 2025 года в структурах Евросоюза заговорили еще в конце зимы. Тогда испанская газета El Pais, ссылаясь на источники, заявила, что это будет сделано в июле, когда Испания начнет председательствовать в Совете Европы.