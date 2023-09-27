Военное обозрение
Войти Регистрация

В Евросоюзе обсуждают продление программы помощи миллионам украинских беженцев

3
В Евросоюзе обсуждают продление программы помощи миллионам украинских беженцев

Срок действия программы помощи беженцам с Украины, пребывающим в странах ЕС, заканчивается в марте следующего года. Но его могут продлить еще на год – до марта 2025 года.

Об этом сообщает немецкая пресса.

В Евросоюзе уже обсуждают продление программы помощи миллионам украинских беженцев, находящихся в европейских странах. По данному вопросу намечена встреча в Брюсселе на уровне министров внутренних дел государств ЕС.

Чтобы программу помощи продлили, данное решение должно быть одобрено единогласно всеми странами Евросоюза. Известно, что немецкое правительство уже дало свое согласие. Об этом сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

На данный момент действие программы еще не закончено. Как минимум до весны следующего года украинские беженцы смогут пользоваться всеми ее благами. Это означает, что им можно на законных основаниях находиться на территории стран Евросоюза, в ускоренном порядке и с минимальным пакетом документов оформлять вид на жительство, официально трудоустраиваться, получать медицинские услуги по страховке, устраивать детей в школы.

В немецкой прессе утверждается, что на территории европейских стран сейчас находится примерно четыре миллиона беженцев с Украины.

Впервые о продлении льготной программы для украинских беженцев до 2025 года в структурах Евросоюза заговорили еще в конце зимы. Тогда испанская газета El Pais, ссылаясь на источники, заявила, что это будет сделано в июле, когда Испания начнет председательствовать в Совете Европы.
Использованы фотографии:
Европейский союз
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:50
    0
    В Евросоюзе обсуждают продление программы помощи миллионам украинских беженцев

    ЕС рассмотрит продление права для украинцев ,требовать бесплатно в магазинах и ресторанах еду и проживание бесплатно ?
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:58
    +1
    А не пора ли уже по-взрослому навалиться на электрогенерацию дабы в ЕС зимой направился ещё десяток миллионов беженцев?
    Газа в подземных хранилищах уже с избытком, чтобы не замёрзнуть. По наземным сооружениям хранилищ тоже нужно долбануть.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:00
    +1
    Я думаю это связано с уверенностью тамошних,что в следующем году война,или СВО ,кто каа видит,не закончится.И бешенцы домой не вернутся,а жрать они хотят