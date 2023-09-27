Болгарский парламент одобрил передачу Украине неисправных ракет для ЗРК С-300

Украина получит от Болгарии неисправные ракеты для ЗРК С-300. Соответствующее решение сегодня одобрило Народное собрание Болгарии. В национальный парламент его внесли крупнейшие фракции, в том числе «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария», «Граждане за европейское развитие Болгарии» и «Союз демократических сил».Ранее инициатива болгарских парламентариев получила одобрение комитета по обороне Народного собрания. Как заявил депутат Делян Пеевски, известный в стране медиабизнесмен, решение принято и «тема закрыта» для дальнейших обсуждений. Во время голосования зал парламента покинули депутаты социалистической партии, которые выступали против этого решения.О том, какое именно количество ракет для ЗРК С-300 получит Украина, болгарские власти пока не сообщают. Это будет определено после соответствующего изучения вопроса военными специалистами.Примечательно, что ракеты заведомо являются неисправными. То есть, Болгария, как и многие другие страны Европы, передает Украине откровенный хлам, чтобы не тратить деньги на утилизацию старых ракет. Но Украина сможет использовать данные ракеты для различных военных целей, не связанных с их непосредственным применением с ЗРК С-300.Напомним, что Болгария в последнее время активно передает Украине свое старое вооружение. Это свидетельствует о том, что правящие болгарские партии и далее намерены следовать по недружественному к нашей стране пути.