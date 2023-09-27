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Болгарский парламент одобрил передачу Украине неисправных ракет для ЗРК С-300

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Болгарский парламент одобрил передачу Украине неисправных ракет для ЗРК С-300

Украина получит от Болгарии неисправные ракеты для ЗРК С-300. Соответствующее решение сегодня одобрило Народное собрание Болгарии. В национальный парламент его внесли крупнейшие фракции, в том числе «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария», «Граждане за европейское развитие Болгарии» и «Союз демократических сил».


Ранее инициатива болгарских парламентариев получила одобрение комитета по обороне Народного собрания. Как заявил депутат Делян Пеевски, известный в стране медиабизнесмен, решение принято и «тема закрыта» для дальнейших обсуждений. Во время голосования зал парламента покинули депутаты социалистической партии, которые выступали против этого решения.

О том, какое именно количество ракет для ЗРК С-300 получит Украина, болгарские власти пока не сообщают. Это будет определено после соответствующего изучения вопроса военными специалистами.

Примечательно, что ракеты заведомо являются неисправными. То есть, Болгария, как и многие другие страны Европы, передает Украине откровенный хлам, чтобы не тратить деньги на утилизацию старых ракет. Но Украина сможет использовать данные ракеты для различных военных целей, не связанных с их непосредственным применением с ЗРК С-300.

Напомним, что Болгария в последнее время активно передает Украине свое старое вооружение. Это свидетельствует о том, что правящие болгарские партии и далее намерены следовать по недружественному к нашей стране пути.
Использованы фотографии:
Wikipedia / KGG1951
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18 комментариев
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  1. An60
    An60 Сегодня, 15:59
    +1
    ВСУ будет использовать как ложные цели .
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:03
      -1
      Её еще поднять нужно, а то и в трубе может быть Бум, а то и Бада Бум.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:10
        +1
        Австралийцы - с неисправной тормозной системой броневички поставляли, немчики- неисправные Лео 1, теперь болгары - неисправные ракеты.... Ну а что, всё что самим негоже - всё какелам, воюйте наздоровье... laughing
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 16:18
          +3
          Цитата: Nexcom
          Австралийцы - с неисправной тормозной системой броневички поставляли, немчики- неисправные Лео 1, теперь болгары - неисправные ракеты.... Ну а что, всё что самим негоже - всё какелам, воюйте наздоровье... laughing

          Так ли уж всё неисправно ? Болгары могут хитрить ... Играть на два фронта ... Мало ли что там впереди . А , вдруг русские победят ? А мы им скажем , мы неисправную технику поставляли . Вредили нацикам , как могли ... Те ещё хитрованы ...
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 16:20
            0
            О, именно так и заявят. Еще и примазываться будут - типа с нацизмом украинским помогали воевать. Типа их заставляли технику поставлять, но они всё-равно нашли способ противостоять нацизму. laughing Хирои, растудыть их....
      2. Andreich A.
        Andreich A. Сегодня, 16:11
        0
        Проблемы начнутся после покидания ТПК. Но поскольку опять будет "виновата Россия", а "братушки" сэкономили на их утилизации, то панов это устраивает.
      3. Zhan
        Zhan Сегодня, 16:18
        +1
        А по мне так, уже факт передачи подобных систем уже вызывает негативные мысли о Болгарском правительстве. А исправные, неисправные, это уже у кого как фантазия позволяет. Продажные они все, вот это факт упрямый.
    2. Msi
      Msi Сегодня, 16:15
      +1
      Примечательно, что ракеты заведомо являются неисправными

      Военная помощь под названием "Привет полякам..."
    3. Andreich A.
      Andreich A. Сегодня, 16:18
      0
      Получится только по мирняку. Для "ложной цели" она по скорости не подходит, слишком очевидно.
  2. Andreich A.
    Andreich A. Сегодня, 16:05
    0
    То-то в укрских новостях как-то меньше стали писать об "обстрелах Россией жилых домов посредством ракет от С-300"... "Спасибо" братушкам-болгарам, нужно как можно больше "рынков в Константиновке".
    Золотого тельца для камлания на богатство, следует как можно чаще омывать кровью.
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:06
    +3
    Когда турки будут загонять братушек обратно в османское стойло - тоже чего подкинем. Туркам, конечно.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:12
    +3
    Боюсь, что они не неисправные, а с истекшим сроком годности.
  5. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 16:23
    0
    Ничего нового, "братушки же".

    Помнится единственный раз, когда они нам "помогали" был после того как к их границам подошли дивизии СА и они поняли, что в этот раз им самим придется воевать с русскими.
  6. Дедок
    Дедок Сегодня, 16:29
    0
    О том, какое именно количество ракет для ЗРК С-300 получит Украина, болгарские власти пока не сообщают.

    Примечательно, что ракеты заведомо являются неисправными.

    1. они избавляются не только от ракет но и от ПУ
    2. а неисправность как определили - по "хрустальному шару"?
    просроченные - да, но неисправные... только при использовании
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 16:42
      0
      Цитата: Дедок
      неисправность как определили - по "хрустальному шару"?
      просроченные - да, но неисправные... только при использовании

      Ракеты периодически проходят контрольные проверки. В полках этим занимается техническая батарея.
      Не прошедшие проверку ракеты задвигают в отдельный табель и периодически заменяют на исправные, неисправный уходят на завод. Там либо ремонтируют я либо разбираются.
      У болгар скорей всего нет возможности ремонтировать. У украинцев возможно есть.
  7. Eug
    Eug Сегодня, 16:34
    0
    Украина много чего делала по 300-м, если не ошибаюсь - в Светловодске магнетроны, в Полтаве ЛБВшки, в Харькове ПО Радиореле и Коннектор, ну и Краматорск вышки. Так что отремонтировать смогут. А по поводу Болгарии - газ покупают? Если "да", то - "партнеры"...
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:05
    0
    Болгарский парламент одобрил передачу Украине неисправных ракет для ЗРК С-300
    типа без гайки и уже неисправные ракеты (кто не понял это образно) прикрутишь и уже исправные ракеты ?
  9. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 17:05
    +2
    балгары как никогда для нас добра ни разу не сделали, так и продолжают 200 лет эту политику.