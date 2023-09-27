МО: Противник снова пытается прорваться в районе Клещеевки, на Донецком направлении ВСУ понесли большие потери

Очередные сутки спецоперации изменений в расстановку сил не принесли, бои идут по всей линии фронта, в основном позиционные. На Запорожском направлении противник проводит перегруппировку, готовя новую попытку прорыва обороны российской армии. По остальным направлениям позиционные бои с переменным успехом. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Донецкой направление остается самым "горячим", за прошедшие сутки противник силами штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ предпринял 10 атак в районах Спорное, Клещеевка и Невельское. Успеха не добился и был вынужден отойти на прежние позиции, потеряв до 390 человек убитыми и ранеными, четыре танка, девять боевых машин пехоты, семь автомобилей и две гаубицы М777. В районе Заря ДНР уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.
На Запорожском противник предпринял одну атаку силами штурмовой группы 71-й егерской бригады в районе Вербовое. В районе Работино наши накрыли подразделения 47-й и 117-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено свыше 60 всушников, две боевые бронированные машины и три автомобиля. По артиллерии: две М777, САУ «Акация» и гаубица «Мста-Б».
На Южно-Донецком в районе Приютное наши отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады ТРО, после чего контратаковали и заняли несколько опорников ВСУ. Активно работает артиллерия с обеих сторон. Потери ВСУ: свыше 150 человек личного состава, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также три гаубицы Д-20.
На Красно-Лиманском в районах Григоровка и Червоная Диброва отражены две атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии и 67-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника: до 55 всушников, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены «Мста-Б» и Д-30.
На Купянском продолжается нанесение ударов по позициям ВСУ, наши работали в районах Новоселовское, Ивановка, Синьковка и Берестовое. Уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, два автомобиля. Поражены: одна М777 и две «Мста-Б».
На Херсонском направлении за сутки уничтожено свыше 45-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. В районе Ольговка Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.