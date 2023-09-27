В КНДР решили выслать американского военного, незаконно проникшего на территорию страны

Мало кто в мире стремится по собственной воле оказаться на территории самого закрытого и считающегося самым авторитарным государства на планете — КНДР. Тем более, когда речь идет о гражданине США, учитывая жесткую конфронтацию этих двух стран и постоянные взаимные угрозы, в том числе применения военной силы, как со стороны Пхеньяна, так и Вашингтона.Однако такое событие, наделавшее много шума в мировой прессе, случилось летом этого года. Тогда, 17 июля, американского военнослужащего 23-летнего Трэвиса Кинга под конвоем доставили с гауптвахты на военной базе США Кемп-Хамфрис в Сеуле в аэропорт, откуда он должен был отправиться на родину. Наказание солдат получил за множественные случаи дебоширства и даже драки в местных ночных клубах во время увольнительных. Причем до приезда в столицу Южной Кореи Кинг не отличался бурным нравом и даже успел за довольно короткую службу получить несколько наград.В аэропорту гражданин США благополучно прошел паспортный контроль, но затем сбежал из-под присмотра сопровождающих и покинул зону вылета. Как пишет The Korea Times со ссылкой на работника терминала, Кинг сообщил сотрудникам авиакомпании, что у него пропал паспорт, и избежал посадки на рейс.На следующий день Кинг примкнул к одной из групп, отправившейся на экскурсию по демилитаризованной зоне вблизи с северокорейской границей. По воспоминаниям очевидцев, в какой-то момент темнокожий парень, не вызвавший ни у кого подозрений, вдруг начал вести себя неадекватно. Он неожиданно начал громко смеяться и размахивая руками побежал в сторону границы с КНДР, которую благополучно и пересек.В этот же день, 18 июля, Минобороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Позднее северокорейские СМИ сообщили, что Трэвис Кинг выразил готовность искать убежища в Северной Корее, поскольку питал «неприязненные чувства» к армии США, в которой «процветает расизм». Все это время Вашингтон и Пхеньян по доступным дипканалам вели переговоры о возврате американца в США.Сегодня стало известно, что власти КНДР, после проведения расследования компетентных органов, решили выслать американского военного Трэвиса Кинга, незаконно проникшего на территорию страны. Об этом официально сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. Похоже, военнослужащий армии США оказался совершенно бесполезен, а может слишком неадекватен, для спецслужб КНДР, даже с учетом его громких антиамериканских заявлений.Впрочем, если разобраться глубже, то в этом инциденте с перебежчиком-военнослужащим США нет ничего особо удивительного. В последние несколько лет американская армия постоянно недобирает в свои ряды десятки тысяч новобранцев по сравнению с запланированными цифрами. Молодые американцы не желают служить в рядах ВС США даже с учетом увеличенных денежных компенсаций.В результате в Пентагоне приняли решение снять ряд ограничений по медицинским показаниям для призывников, в том числе по уровню физической подготовки, а возможно и психическому состоянию. Нынешним летом примеру своих заокеанских кураторов последовали и власти Украины, где также ради пополнения рядов ВСУ отменили многие ранее действовавшие ограничения по медпоказаниям, в том числе в части психических заболеваний.