Военное обозрение
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В КНДР решили выслать американского военного, незаконно проникшего на территорию страны

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В КНДР решили выслать американского военного, незаконно проникшего на территорию страны

Мало кто в мире стремится по собственной воле оказаться на территории самого закрытого и считающегося самым авторитарным государства на планете — КНДР. Тем более, когда речь идет о гражданине США, учитывая жесткую конфронтацию этих двух стран и постоянные взаимные угрозы, в том числе применения военной силы, как со стороны Пхеньяна, так и Вашингтона.


Однако такое событие, наделавшее много шума в мировой прессе, случилось летом этого года. Тогда, 17 июля, американского военнослужащего 23-летнего Трэвиса Кинга под конвоем доставили с гауптвахты на военной базе США Кемп-Хамфрис в Сеуле в аэропорт, откуда он должен был отправиться на родину. Наказание солдат получил за множественные случаи дебоширства и даже драки в местных ночных клубах во время увольнительных. Причем до приезда в столицу Южной Кореи Кинг не отличался бурным нравом и даже успел за довольно короткую службу получить несколько наград.

В аэропорту гражданин США благополучно прошел паспортный контроль, но затем сбежал из-под присмотра сопровождающих и покинул зону вылета. Как пишет The Korea Times со ссылкой на работника терминала, Кинг сообщил сотрудникам авиакомпании, что у него пропал паспорт, и избежал посадки на рейс.

На следующий день Кинг примкнул к одной из групп, отправившейся на экскурсию по демилитаризованной зоне вблизи с северокорейской границей. По воспоминаниям очевидцев, в какой-то момент темнокожий парень, не вызвавший ни у кого подозрений, вдруг начал вести себя неадекватно. Он неожиданно начал громко смеяться и размахивая руками побежал в сторону границы с КНДР, которую благополучно и пересек.

В этот же день, 18 июля, Минобороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Позднее северокорейские СМИ сообщили, что Трэвис Кинг выразил готовность искать убежища в Северной Корее, поскольку питал «неприязненные чувства» к армии США, в которой «процветает расизм». Все это время Вашингтон и Пхеньян по доступным дипканалам вели переговоры о возврате американца в США.

Сегодня стало известно, что власти КНДР, после проведения расследования компетентных органов, решили выслать американского военного Трэвиса Кинга, незаконно проникшего на территорию страны. Об этом официально сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. Похоже, военнослужащий армии США оказался совершенно бесполезен, а может слишком неадекватен, для спецслужб КНДР, даже с учетом его громких антиамериканских заявлений.

Впрочем, если разобраться глубже, то в этом инциденте с перебежчиком-военнослужащим США нет ничего особо удивительного. В последние несколько лет американская армия постоянно недобирает в свои ряды десятки тысяч новобранцев по сравнению с запланированными цифрами. Молодые американцы не желают служить в рядах ВС США даже с учетом увеличенных денежных компенсаций.

В результате в Пентагоне приняли решение снять ряд ограничений по медицинским показаниям для призывников, в том числе по уровню физической подготовки, а возможно и психическому состоянию. Нынешним летом примеру своих заокеанских кураторов последовали и власти Украины, где также ради пополнения рядов ВСУ отменили многие ранее действовавшие ограничения по медпоказаниям, в том числе в части психических заболеваний.
Использованы фотографии:
https://en.wikipedia.org/wiki/Travis_King#/media/File:Demilitarized_Zone_(DMZ)
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:07
    +2
    Странно, дали бы срок на нарушение госграницы, не нашлось лишней мотыги и рисового поля?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:18
      +1
      Цитата: Uprun
      Странно, дали бы срок на нарушение госграницы, не нашлось лишней мотыги и рисового поля?

      Возможно после всех гулянок в ночных клубах, даже для работы с мотыгой не пригоден. А кормить здорового негра нечем. Поэтому выслать и всего делов.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 16:40
        0
        Надо было его розгами отхлестать и отправить обратно. Очень гуманно они с ним поступили несмотря на политику его страны.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:09
    +2
    Северная Корея департирует американского нелегального иммигранта, это просто сюр laughing
    1. Комментарий был удален.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:10
    +2
    Мало кто в мире стремится по собственной воле оказаться на территории самого закрытого и считающегося самым авторитарным государства на планете — КНДР.

    Не, ну. Съездить туристом было бы очень даже интересно.
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 16:35
      0
      Да и не туристом - тоже. И вообще, кем "считающегося самым авторитарным государством"? Не этими ли сказочниками из "оплота демократии"? Ну так это их право заблуждаться laughing . В реальности, к примеру, сейчас та же Украина в разы гораздо более авторитарное и тоталитарное государство.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:19
    +2
    не нужны, логично. Помнится, Ли Харви Освальд тоже изъявлял желание в СССР жить... Ну вот только нафиг нам был этот идиот-суицидник? Хотя некоторое время тут ведь жил, чего его сразу домой не отправили, когда он вены резал? Это же ПНД чистое
  5. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 16:29
    +1
    Я бы не называл КНДР авторитарным государством. После того, что сделали там США в 50-ые годы 20 века, винить КНДР нельзя. С КНДР надо дружить и всемерно ей помогать в защите от супостата.
  6. alystan
    alystan Сегодня, 16:32
    +1
    Не получилось видимо у американцев внедрить северокорейцам своего агента. Чем возиться с ним, лучше выдать его той стороне, решил наверное Ким.

    Помните как очень забавно и легко сбежал этот Тревис - угнал машину, легко доехал до демилитаризованной зоны, а там и вовсе целым и невредимым убежал от толпы преследователей, которые "умудрились" не попасть в него со смешного расстояния.