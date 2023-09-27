В украинских источниках появились сообщения о взрывах, прогремевших в оккупированном ВСУ городе Константиновка Краматорского района ДНР. В этом населенном пункте боевики киевского режима сосредоточили значительные силы, что обусловлено его небольшой удаленностью от Артемовска.ВСК РФ систематически наносят авиаудары по военным объектам украинской армии, расположенным на территории и в окрестностях этого населенного пункта. С завидной регулярностью в сети появляются подтверждения успешных попаданий ФАБ с УМПК по расположениям личного состава, складам боеприпасов и военной техники ВСУ.Ранее сообщалось, что американское издание The New York Times опубликовало результаты расследования нанесенного украинской армией удара по рынку в Константиновке, в результате которого погибли как минимум 16 мирных жителей.Несмотря на попытки украинского военного и политического руководства, в частности главы киевского режима Владимира Зеленского выдать эти приуроченные к визиту в Киев главы Госдепа США Энтони Блинкена удары за атаку российской армии, направление, с которого была произведена атака, характер ударов и обломки использованных боеприпасов прямо указывают на то, что атака была совершена с подконтрольной ВСУ территории.Вероятнее всего, удары по рынку в Константиновке были нанесены ракетами, выпущенными украинской стороной из пусковой установки ПЗРК "Бук".