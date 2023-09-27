Военное обозрение
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В Крыму ФСБ задержала пытавшегося перейти на сторону ВСУ краснодарца

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В Крыму ФСБ задержала пытавшегося перейти на сторону ВСУ краснодарца

Житель российского города Краснодара был задержан на территории Крыма при попытке совершить акт государственной измены, а именно – перейти на сторону противника. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности РФ по региону.


Как сообщается, 22-летний краснодарец прибыл в расположенный на севере Крымского полуострова город Армянск, а далее собирался перебраться на территорию Украины через границу Республики Крым и Херсонской области России. Он планировал добраться до оккупированной ВСУ части Херсонской области и там перейти к противнику.

Именно при попытке покинуть территорию Крымского полуострова молодого мужчину и задержали оперативные сотрудники УФСБ по Республике Крым. Сейчас он помещен под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело за приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ).

Отметим, что это – далеко не первый случай, когда граждане Российской Федерации пытаются перейти на сторону противника и задерживаются правоохранительными органами. Но еще чаще россиян вербуют украинские агенты для совершения диверсий на территории собственно Российской Федерации. Это обстоятельство требует неуклонного повышения эффективности работы спецслужб в плане профилактики и выявления подобных планов отдельных граждан.

В зоне риска – российская молодежь, в силу своего возраста склонная к различным проявлениям экстремистской деятельности. Теперь молодой житель Краснодара получит внушительный срок лишения свободы и у него будет время осознать последствия своих действий.
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8 комментариев
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  1. Дедок
    Дедок Сегодня, 16:32
    +3
    В зоне риска – российская молодежь, в силу своего возраста склонная к различным проявлениям экстремистской деятельности.


    пока это - заблудшая овца
    именно овца, т.к. мыслительный аппарат отсутствует напрочь!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:39
    +2
    Идейный, лет на 15 для таких суровый климат в пору будет.
  3. Комментарий был удален.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:03
    0
    Ну когда видишь из
    телевизора... некоторых, которые открыто обсирают нас, продолжают набивать карманы и учат нас, но продолжают в России свою деятельность, у неокрепших умов крышу и сносит.
    Думаю этого надо на передовую, к нашим, для исправления, там Истина, а правда у каждого своя.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:03
    0
    В зоне риска, в зоне риска. Знаете, недавно поразил меня случай. Дел так, сидим, пиво пьем с мужиками, все друг друга знают, все в возрасте давно. Есть среди нас и приезжие. самый молодой в Москву приехал 10 лет назад. И тут он заявляет - а вот мол, я пойду за Украину биться(сам он родом с Тернополя). НАМ. где кстати, двое ополченцев, не СВОшников, не по призыву пошли.
    Я не понимаю этого. Нет, дело в том, что спросили - вот а за что, и - против вот меня или его - ты готов биться? На первы вопрос он ответил "вы ж мою страну оккупировали", а на второй... Он нам должен, как земля колхозу, не по деньгам, а вот именно вот двоим ополченцам - ну так получилось, когда мы его из дупы вытаскивали, и глазами побитой собаки смотря... "А как..."
    Ну поддатые мы все были, уж так вышло, но меня просто выключило
  6. Roust
    Roust Сегодня, 17:05
    0
    В Чечню - на перевоспитание, если не помогло, - к стенке, по закону Военного времени.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:06
    0
    Какая то жертва ЕГЭ по географии. От Краснодара до свидомых ближе, чем из Крыма. recourse
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:06
    0
    Епти ...
    Тут кремляне ненавидят Россию, а они про пытавшегося laughing
  9. Галеон
    Галеон Сегодня, 17:08
    0
    Почему-то не упомянуто, что у него нашли при себе подписанный договор об измене и флаг укрляндии. Нет, ребята, гелендвагены более реальны чем подобные пацаны. Не хочется верить, что протест против предлагаемой пустой жизни приобретает такие размеры.