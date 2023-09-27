В Крыму ФСБ задержала пытавшегося перейти на сторону ВСУ краснодарца

Житель российского города Краснодара был задержан на территории Крыма при попытке совершить акт государственной измены, а именно – перейти на сторону противника. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности РФ по региону.Как сообщается, 22-летний краснодарец прибыл в расположенный на севере Крымского полуострова город Армянск, а далее собирался перебраться на территорию Украины через границу Республики Крым и Херсонской области России. Он планировал добраться до оккупированной ВСУ части Херсонской области и там перейти к противнику.Именно при попытке покинуть территорию Крымского полуострова молодого мужчину и задержали оперативные сотрудники УФСБ по Республике Крым. Сейчас он помещен под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело за приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ).Отметим, что это – далеко не первый случай, когда граждане Российской Федерации пытаются перейти на сторону противника и задерживаются правоохранительными органами. Но еще чаще россиян вербуют украинские агенты для совершения диверсий на территории собственно Российской Федерации. Это обстоятельство требует неуклонного повышения эффективности работы спецслужб в плане профилактики и выявления подобных планов отдельных граждан.В зоне риска – российская молодежь, в силу своего возраста склонная к различным проявлениям экстремистской деятельности. Теперь молодой житель Краснодара получит внушительный срок лишения свободы и у него будет время осознать последствия своих действий.