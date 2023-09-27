Глава Приднестровской Молдавской Республики призвал оставить в регионе российских миротворцев

Самая главная задача — это мир. Ради него, в принципе, и стоит жить и ни в коем случае не допустить здесь возникновения тех или иных проблем

Миротворческая миссия России в Приднестровье должна быть сохранена. Об этом заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский во время проведения встречи с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым.Российские миротворцы, совместно с миротворцами Молдавии и ПМР, осуществляют выполнение миротворческих функций в республике. Именно они обеспечивают мир на берегах Днестра, подчеркнул Красносельский. Слова президента ПМР приводит его пресс-служба.- подчеркнул Красносельский.Посол РФ, в свою очередь, отметил, что регулярно проводит встречи с руководителем ПМР и обсуждает вопросы урегулирования в Приднестровье. Напомним, что в настоящее время в состав миротворческих сил в ПМР входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских военных, 355 военнослужащих армии Молдавии. Также в республике находятся 10 военных наблюдателей от Украины.Вклад миротворцев в обеспечение мира и стабильности в Приднестровье очень велик. Однако не стоит забывать о текущих вызовах и рисках, и прежде всего – о конфликте в Украине, который сам по себе представляет большую угрозу присутствию российских войск в регионе.