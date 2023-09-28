Безэкипажный подводный аппарат-камикадзе «Марiчка»

Изделие "Марiчка" на стапеле, вид со стороны кормы
В последние месяцы киевский режим активно пытается развивать направление безэкипажных морских судов ударного назначения. Разрабатываются, демонстрируются и даже применяются катера и подводные аппараты с боевой частью, способные атаковать те или иные цели. Не так давно показали очередной образец этого класса – подводный аппарат «Марiчка». На данный момент это самая крупная украинская беспилотная подлодка, и на нее возлагаются большие надежды.
Последняя разработка
О существовании проекта «Маричка» стало известно несколько недель назад. Его разработчиком числится организация «АММО Украина», позиционирующая себя как благотворительный фонд. Ранее она занималась сбором денег и закупкой различного имущества для вооруженных формирований, а теперь пробует себя в создании техники. Как именно удалось так сменить сферу деятельности, не уточняется.
В конце августа организация-разработчик опубликовала несколько рекламных видео, рассказывающих о «Маричке». В них демонстрировалась трехмерная модель этого аппарата, указывались ее возможности и т.д. Кроме того, показали кадры ходовых испытаний. В объектив попал спуск аппарата на воду при помощи крана, некоторые перемещения по воде и т.д. Несколько дней появился новый видеоролик с испытаний. В целом он не показал ничего нового.
Любопытно, что в компьютерной анимации подводный аппарат демонстрируется с разных ракурсов и полностью, тогда как в живой съемке показаны не все детали, а ключевые агрегаты даже закрыты цензурой. В частности, разработчики не стали показывать реальный движитель «Марички». Кроме того, в отличие от графических материалов, не демонстрируется реальная внутренняя архитектура аппарата.
Сообщается, что безэкипажный аппарат нового типа проходит испытания в одном из пока сохранившихся портов Украины. Как долго они будут продолжаться и когда должны завершиться, не уточняется. При этом в «АММО Украине» утверждают, что в ближайшее время «Маричку» начнут использовать по прямому назначению.
Испытания в ночных условиях
С помощью этого изделия собираются атаковать российские объекты на берегах Черного моря. Предполагается, что способность передвигаться под водой поможет аппарату скрыться от систем наблюдения, а также обойти заграждения и другие средства защиты. В целом, как всегда, украинская сторона проявляет большой оптимизм – даже излишний для данной ситуации.
Подлодка в миниатюре
Организация-разработчик показала внешний вид изделия, раскрыла его возможную архитектуру, а также назвала некоторые технические особенности и характеристики. При этом прочие данные о проекте «Маричка» пока отсутствуют. Доступные сведения позволяют составить общую картину и найти сильные и слабые места нового украинского проекта.
Изделие «Маричка» фактически представляет собой малогабаритную подлодку. Длина аппарата достигает или превышает 6 м, диаметр – ок. 1 м. Водоизмещение неизвестно. При этом масса конструкции допускает перевозку на полуприцепе с автомобилем-тягачом.
Используется простейший корпус цилиндрической формы с полусферическим головным обтекателем и конической кормой, на которой помещен движитель. На бортах корпуса предусмотрены две пары горизонтальных рулей, на корме – четыре плоскости стабилизатора.
В рекламных материалах присутствует любопытное изображение, которое может показывать строение аппарата. На рисунке подлодка показана без обшивки верхней половины корпуса. В объемах между шпангоутами помещена боевая нагрузка. При этом нижняя половина корпуса, очевидно, вмещает аппаратуру и агрегаты, необходимые для передвижения.
Демонстрация масштаба
По всей видимости, «Маричка» является полностью электрической. В таком случае значительную часть корпуса занимают аккумуляторные батареи значительной емкости. Движитель в виде гребного винта или водомета приводится в действие электромотором. Скоростные характеристики изделия не приводятся, тогда как дальность хода обозначена на уровне 1000 км. Продолжительность плавания в таком случае может достигать десятков часов. Рабочие глубины неизвестны.
Сообщается, что аппарат управляется только автопилотом. Навигация осуществляется по сигналам спутников GPS. Соответственно, в нынешнем виде подлодка может выполнять только загруженную программу и атаковать только неподвижные цели по заранее известным координатам. Средства и возможности для дистанционного управления, дораздведки цели и т.д. отсутствуют. Возможно, в ходе дальнейшего развития подлодка получит новый набор аппаратуры с расширенными возможностями.
Под размещение боевой части выделяется практически половина внутреннего объема корпуса. В ней можно разместить сотни килограммов взрывчатого вещества и взрыватель. При этом подлодка становится одноразовой и погибает при подрыве зарядка.
На данный момент стоимость одного изделия «Маричка» составляет ок. 430 тыс. долл. США. Как цена может измениться в зависимости от тех или иных обстоятельств, неизвестно. Так, запуск серийного производства может снизить ее, но зависимость от импортных компонентов или потеря производственных мощностей приведут к обратному эффекту. Более того, при определенных обстоятельствах производство подлодок может оказаться невозможным вне зависимости от вложений в него.
Реальный потенциал
Разработчики «Марички» прямо говорят о желании использовать такие изделия против российских объектов на Черном море. В связи с этим необходимо оценить новый украинский безэкипажный аппарат и определить степень его опасности.
В представленном виде это изделие имеет важных особенностей, которые при правильном использовании могут стать преимуществом. В первую очередь, это высокие ходовые характеристики, а именно дальность плавания, дающая достаточно широкие возможности. Большое значение имеет исполнение в виде подлодки: такой аппарат, в отличие от безэкипажных катеров, способен перемещаться скрытно. Кроме того, цилиндрический корпус, выполняя все прочие функции, может вместить более крупный боезаряд.
Автономная система управления со спутниковой навигацией в теории обеспечивает эффективный контроль за судном и способна повысить точность попадания в цель. При этом система управления, по-видимому, не нуждается в постоянном поддержании связи с оператором. Как следствие, она не демаскирует себя излучением.
В то же время, «Маричка» не лишена недостатков, и с нею можно бороться, причем принципиально новые средства для этого не требуются. Так, при движении подлодка, несмотря на использование электрических систем, создает определенный шум и другие возмущения. Они могут быть выявлены штатными флотскими системами обнаружения с последующей передачей целеуказания огневым средствам.
Эффективной защитой против подводных угроз остаются сетчатые заграждения. Украинскому аппарату не хватит энергии, чтобы прорвать их, а автономная электроника не сможет заранее выявить такое препятствие и правильно отреагировать на него. Неспособность к действиям за пределами заложенной программы может привести и к другим проблемам. В частности, неясно, как поведет себя аппарат при подавлении сигналов спутников навигации.
Вряд ли «Маричка» отличается высокой устойчивостью и живучестью. Судя по показанным материалам, даже отдельные поражающие элементы или ударная волна способны нарушить целостность корпуса с последующим поступлением воды и уничтожением электрических и электронных компонентов. Также возможна детонация боезаряда. Во всех случаях выполнение задачи моментально прекращается.
Следует напомнить, что на атаки безэкипажными катерами российская армия ответила обнаружением и уничтожением мест их сборки, баз хранения и позиций для запуска. Очевидно, что с изделием «Марiчка» эта ситуация повторится, и немалая доля аппаратов будет уничтожена на берегу.
Новая угроза
Таким образом, Украина вновь пытается получить некое новое оружие, которое поможет ей бороться с российской армией и флотом. После многочисленных неудач на земле и в воздухе, киевский режим осваивает морской театр. Для него даже создают новые образцы вооружений и техники. Очередным образцом такого рода стала безэкипажная подлодка-камикадзе «Маричка».
Это изделие сейчас проходит испытания, но его создатели уже говорят о высоком потенциале и будущем эффективном применении. Тем не менее, российский флот уже имеет все средства для защиты от надводных или подводных ударных систем. Кроме того, уже понятны сильные и слабые стороны такого аппарата, и принимаются необходимые меры.
Вполне возможно, что в ближайшее время проект «Маричка» выйдет из стадии испытаний, и такие изделия попытаются атаковать наши объекты. К этому времени существующая оборона будет дополнена и усилена, из-за чего противнику не следует ждать выдающихся результатов. Как и подавляющее большинство уже существующих ударных систем Украины, такие аппараты будут методично уничтожаться.