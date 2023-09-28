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Безэкипажный подводный аппарат-камикадзе «Марiчка»

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Безэкипажный подводный аппарат-камикадзе «Марiчка»
Изделие "Марiчка" на стапеле, вид со стороны кормы



В последние месяцы киевский режим активно пытается развивать направление безэкипажных морских судов ударного назначения. Разрабатываются, демонстрируются и даже применяются катера и подводные аппараты с боевой частью, способные атаковать те или иные цели. Не так давно показали очередной образец этого класса – подводный аппарат «Марiчка». На данный момент это самая крупная украинская беспилотная подлодка, и на нее возлагаются большие надежды.

Последняя разработка


О существовании проекта «Маричка» стало известно несколько недель назад. Его разработчиком числится организация «АММО Украина», позиционирующая себя как благотворительный фонд. Ранее она занималась сбором денег и закупкой различного имущества для вооруженных формирований, а теперь пробует себя в создании техники. Как именно удалось так сменить сферу деятельности, не уточняется.

В конце августа организация-разработчик опубликовала несколько рекламных видео, рассказывающих о «Маричке». В них демонстрировалась трехмерная модель этого аппарата, указывались ее возможности и т.д. Кроме того, показали кадры ходовых испытаний. В объектив попал спуск аппарата на воду при помощи крана, некоторые перемещения по воде и т.д. Несколько дней появился новый видеоролик с испытаний. В целом он не показал ничего нового.

Любопытно, что в компьютерной анимации подводный аппарат демонстрируется с разных ракурсов и полностью, тогда как в живой съемке показаны не все детали, а ключевые агрегаты даже закрыты цензурой. В частности, разработчики не стали показывать реальный движитель «Марички». Кроме того, в отличие от графических материалов, не демонстрируется реальная внутренняя архитектура аппарата.

Сообщается, что безэкипажный аппарат нового типа проходит испытания в одном из пока сохранившихся портов Украины. Как долго они будут продолжаться и когда должны завершиться, не уточняется. При этом в «АММО Украине» утверждают, что в ближайшее время «Маричку» начнут использовать по прямому назначению.


Испытания в ночных условиях

С помощью этого изделия собираются атаковать российские объекты на берегах Черного моря. Предполагается, что способность передвигаться под водой поможет аппарату скрыться от систем наблюдения, а также обойти заграждения и другие средства защиты. В целом, как всегда, украинская сторона проявляет большой оптимизм – даже излишний для данной ситуации.

Подлодка в миниатюре


Организация-разработчик показала внешний вид изделия, раскрыла его возможную архитектуру, а также назвала некоторые технические особенности и характеристики. При этом прочие данные о проекте «Маричка» пока отсутствуют. Доступные сведения позволяют составить общую картину и найти сильные и слабые места нового украинского проекта.

Изделие «Маричка» фактически представляет собой малогабаритную подлодку. Длина аппарата достигает или превышает 6 м, диаметр – ок. 1 м. Водоизмещение неизвестно. При этом масса конструкции допускает перевозку на полуприцепе с автомобилем-тягачом.

Используется простейший корпус цилиндрической формы с полусферическим головным обтекателем и конической кормой, на которой помещен движитель. На бортах корпуса предусмотрены две пары горизонтальных рулей, на корме – четыре плоскости стабилизатора.

В рекламных материалах присутствует любопытное изображение, которое может показывать строение аппарата. На рисунке подлодка показана без обшивки верхней половины корпуса. В объемах между шпангоутами помещена боевая нагрузка. При этом нижняя половина корпуса, очевидно, вмещает аппаратуру и агрегаты, необходимые для передвижения.


Демонстрация масштаба

По всей видимости, «Маричка» является полностью электрической. В таком случае значительную часть корпуса занимают аккумуляторные батареи значительной емкости. Движитель в виде гребного винта или водомета приводится в действие электромотором. Скоростные характеристики изделия не приводятся, тогда как дальность хода обозначена на уровне 1000 км. Продолжительность плавания в таком случае может достигать десятков часов. Рабочие глубины неизвестны.

Сообщается, что аппарат управляется только автопилотом. Навигация осуществляется по сигналам спутников GPS. Соответственно, в нынешнем виде подлодка может выполнять только загруженную программу и атаковать только неподвижные цели по заранее известным координатам. Средства и возможности для дистанционного управления, дораздведки цели и т.д. отсутствуют. Возможно, в ходе дальнейшего развития подлодка получит новый набор аппаратуры с расширенными возможностями.

Под размещение боевой части выделяется практически половина внутреннего объема корпуса. В ней можно разместить сотни килограммов взрывчатого вещества и взрыватель. При этом подлодка становится одноразовой и погибает при подрыве зарядка.

На данный момент стоимость одного изделия «Маричка» составляет ок. 430 тыс. долл. США. Как цена может измениться в зависимости от тех или иных обстоятельств, неизвестно. Так, запуск серийного производства может снизить ее, но зависимость от импортных компонентов или потеря производственных мощностей приведут к обратному эффекту. Более того, при определенных обстоятельствах производство подлодок может оказаться невозможным вне зависимости от вложений в него.

Реальный потенциал


Разработчики «Марички» прямо говорят о желании использовать такие изделия против российских объектов на Черном море. В связи с этим необходимо оценить новый украинский безэкипажный аппарат и определить степень его опасности.


В представленном виде это изделие имеет важных особенностей, которые при правильном использовании могут стать преимуществом. В первую очередь, это высокие ходовые характеристики, а именно дальность плавания, дающая достаточно широкие возможности. Большое значение имеет исполнение в виде подлодки: такой аппарат, в отличие от безэкипажных катеров, способен перемещаться скрытно. Кроме того, цилиндрический корпус, выполняя все прочие функции, может вместить более крупный боезаряд.

Автономная система управления со спутниковой навигацией в теории обеспечивает эффективный контроль за судном и способна повысить точность попадания в цель. При этом система управления, по-видимому, не нуждается в постоянном поддержании связи с оператором. Как следствие, она не демаскирует себя излучением.

В то же время, «Маричка» не лишена недостатков, и с нею можно бороться, причем принципиально новые средства для этого не требуются. Так, при движении подлодка, несмотря на использование электрических систем, создает определенный шум и другие возмущения. Они могут быть выявлены штатными флотскими системами обнаружения с последующей передачей целеуказания огневым средствам.

Эффективной защитой против подводных угроз остаются сетчатые заграждения. Украинскому аппарату не хватит энергии, чтобы прорвать их, а автономная электроника не сможет заранее выявить такое препятствие и правильно отреагировать на него. Неспособность к действиям за пределами заложенной программы может привести и к другим проблемам. В частности, неясно, как поведет себя аппарат при подавлении сигналов спутников навигации.


Вряд ли «Маричка» отличается высокой устойчивостью и живучестью. Судя по показанным материалам, даже отдельные поражающие элементы или ударная волна способны нарушить целостность корпуса с последующим поступлением воды и уничтожением электрических и электронных компонентов. Также возможна детонация боезаряда. Во всех случаях выполнение задачи моментально прекращается.

Следует напомнить, что на атаки безэкипажными катерами российская армия ответила обнаружением и уничтожением мест их сборки, баз хранения и позиций для запуска. Очевидно, что с изделием «Марiчка» эта ситуация повторится, и немалая доля аппаратов будет уничтожена на берегу.

Новая угроза


Таким образом, Украина вновь пытается получить некое новое оружие, которое поможет ей бороться с российской армией и флотом. После многочисленных неудач на земле и в воздухе, киевский режим осваивает морской театр. Для него даже создают новые образцы вооружений и техники. Очередным образцом такого рода стала безэкипажная подлодка-камикадзе «Маричка».

Это изделие сейчас проходит испытания, но его создатели уже говорят о высоком потенциале и будущем эффективном применении. Тем не менее, российский флот уже имеет все средства для защиты от надводных или подводных ударных систем. Кроме того, уже понятны сильные и слабые стороны такого аппарата, и принимаются необходимые меры.

Вполне возможно, что в ближайшее время проект «Маричка» выйдет из стадии испытаний, и такие изделия попытаются атаковать наши объекты. К этому времени существующая оборона будет дополнена и усилена, из-за чего противнику не следует ждать выдающихся результатов. Как и подавляющее большинство уже существующих ударных систем Украины, такие аппараты будут методично уничтожаться.
Автор:
Использованы фотографии:
"АММО Украина"
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5 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 03:50
    +1
    Ничего нового, обычный шахид-мобиль, только подводный - оружие террориста.
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 04:25
    0
    Сколько нужно батарей, чтобы этот шахид-торпед прошел 1000 км?
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 04:26
    0
    Тем не менее, российский флот уже имеет все средства для защиты от надводных или подводных ударных систем.

    Я не настроен так же оптимистично, как Кирилл.
    На памяти и перед глазами гибель РК «Москва», подлодка и БДК, подрыв Крымского моста и некоторые другие эпизоды СВО. Меня больше беспокоит складывающаяся ситуация, когда враг обесценил применение Россией оружия для достижения победы (в том числе и ЯО) и сегодня изгаляется, наращивая всеми доступными средствами количество вооружения, способного нанести нашей стране определённый вред. Беспокоит она тем, что при создавшемся положении она может продолжаться бесконечно (хотя бы до полного уничтожения последнего украинца...потом поляка...затем ещё кого). Что в этом случае может противопоставить Россия? Может ли она противостоять потенциалу всей Европы + США + союзники?
    Вероятно, может. Только желания ВГК не видно от слова ВООБЩЕ...
    Тут в полемике с экрана ТВ прозвучало, что ИВС перед войной подавали сведения, которые он ХОТЕЛ ВИДЕТЬ. А, предположительно, Сталин хотел видеть, что Гитлер не начнёт войну. А дальше прозвучала реплика: «А чем отличается сегодняшняя ситуация?»
    А сегодняшняя ситуация отличается от ситуации 1941 года тем, что враги заявляют открыто, что намерены уничтожить Россию...Что уничтожение России - их основная цель. Другой вопрос как и чьими руками.
    * * *
    А у нас до сих пор вещают о добрых, но обманутых украинцах, о продавшихся американцам западных правителях, и каком-то народе (народах), который любит Россию...Недавно Дания заявила, что не даст данных о расследовании взрывов на «СП». А Балтийского флота в России нет? Он не может подойти к месту аварии и (пусть даже с представителями от международных организаций) и провести собственное расследование? Скажите мне, отставнику-дилетанту, кто может помешать ядерной державе провести расследование на принадлежащем ей объекте? Что может последовать, при попытке применения силы страной НАТО или всей кодлой? Чего ждёт Россия от так называемого международного расследования и к какому сроку?
    * * *
    Пора просыпаться и применять все средства, чтобы ЗАВТРА наступило и для России, и для её народа...
  4. Tim666
    Tim666 Сегодня, 04:57
    0
    Цитата: ROSS 42
    Тем не менее, российский флот уже имеет все средства для защиты от надводных или подводных ударных систем.

    Я не настроен так же оптимистично, как Кирилл.
    На памяти и перед глазами гибель РК «Москва», подлодка и БДК, подрыв Крымского моста и некоторые другие эпизоды СВО. Меня больше беспокоит складывающаяся ситуация, когда враг обесценил применение Россией оружия для достижения победы (в том числе и ЯО) и сегодня изгаляется, наращивая всеми доступными средствами количество вооружения, способного нанести нашей стране определённый вред. Беспокоит она тем, что при создавшемся положении она может продолжаться бесконечно (хотя бы до полного уничтожения последнего украинца...потом поляка...затем ещё кого). Что в этом случае может противопоставить Россия? Может ли она противостоять потенциалу всей Европы + США + союзники?
    Вероятно, может. Только желания ВГК не видно от слова ВООБЩЕ...
    Тут в полемике с экрана ТВ прозвучало, что ИВС перед войной подавали сведения, которые он ХОТЕЛ ВИДЕТЬ. А, предположительно, Сталин хотел видеть, что Гитлер не начнёт войну. А дальше прозвучала реплика: «А чем отличается сегодняшняя ситуация?»
    А сегодняшняя ситуация отличается от ситуации 1941 года тем, что враги заявляют открыто, что намерены уничтожить Россию...Что уничтожение России - их основная цель. Другой вопрос как и чьими руками.
    * * *
    А у нас до сих пор вещают о добрых, но обманутых украинцах, о продавшихся американцам западных правителях, и каком-то народе (народах), который любит Россию...Недавно Дания заявила, что не даст данных о расследовании взрывов на «СП». А Балтийского флота в России нет? Он не может подойти к месту аварии и (пусть даже с представителями от международных организаций) и провести собственное расследование? Скажите мне, отставнику-дилетанту, кто может помешать ядерной державе провести расследование на принадлежащем ей объекте? Что может последовать, при попытке применения силы страной НАТО или всей кодлой? Чего ждёт Россия от так называемого международного расследования и к какому сроку?
    * * *
    Пора просыпаться и применять все средства, чтобы ЗАВТРА наступило и для России, и для её народа...

    Надо полагать что около своих берегов силу применять удобнее, а чем может окончиться применение силы... Погуглите где учатся и живут дети элит, это по этим городам полетят Сарматы?
    Даже если до стрельбы не дойдет ничего хорошего из этого не выйдет- новый виток санкций+ рост поставки вооружений ВСУ и тогда возможно что атаки Бобров покажутся детской сказкой
  5. Tim666
    Tim666 Сегодня, 05:06
    0
    Мало, плохо, бесполезно, станут законными целями и скоро будут уничтожены.
    Рябов GPT в работе. Судя по количеству текста копипасту этот ИИ успешно учиться