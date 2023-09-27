Балтийский флот РФ отработал действия по уничтожению беспилотников над Калининградской областью

Балтийский флот России провел учения, в ходе которых были отработаны действия по поиску и уничтожению вражеских беспилотников различных систем в небе над территорией Калининградской области.
Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, во время учений личным составом с использованием имитационной аппаратуры было отработано обнаружение высокоскоростных, низколетящих, баллистических и аэродинамических целей. При этом особое внимание было уделено обнаружению имитирующих полет беспилотных летательных аппаратов малоразмерных целей.
К отработке уничтожения вражеских беспилотников были привлечены расчеты радиолокационных комплексов "Небо-У" и "Небо-М", а также мобильных радиолокационных станций (РЛС) "Каста".
В зоне ответственности радиотехнических подразделений флота было одновременно смоделировано более 40 воздушных целей, выполнявших полеты в различных высотных и скоростных диапазонах.
Вся получаемая в режиме реального времени информация о воздушной обстановке передавалась непосредственно на пункты управления морской авиации и зенитных ракетных частей для условного поражения целей.
Боевики киевского режима при поддержке западных средств разведки систематически совершают атаки на российскую территорию. Так, ранее сообщалось, что в Брянском регионе на подлете к областному центру силами ПВО ВС РФ был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.