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Балтийский флот РФ отработал действия по уничтожению беспилотников над Калининградской областью

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Балтийский флот РФ отработал действия по уничтожению беспилотников над Калининградской областью

Балтийский флот России провел учения, в ходе которых были отработаны действия по поиску и уничтожению вражеских беспилотников различных систем в небе над территорией Калининградской области.


Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, во время учений личным составом с использованием имитационной аппаратуры было отработано обнаружение высокоскоростных, низколетящих, баллистических и аэродинамических целей. При этом особое внимание было уделено обнаружению имитирующих полет беспилотных летательных аппаратов малоразмерных целей.

К отработке уничтожения вражеских беспилотников были привлечены расчеты радиолокационных комплексов "Небо-У" и "Небо-М", а также мобильных радиолокационных станций (РЛС) "Каста".

В зоне ответственности радиотехнических подразделений флота было одновременно смоделировано более 40 воздушных целей, выполнявших полеты в различных высотных и скоростных диапазонах.

Вся получаемая в режиме реального времени информация о воздушной обстановке передавалась непосредственно на пункты управления морской авиации и зенитных ракетных частей для условного поражения целей.

Боевики киевского режима при поддержке западных средств разведки систематически совершают атаки на российскую территорию. Так, ранее сообщалось, что в Брянском регионе на подлете к областному центру силами ПВО ВС РФ был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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6 комментариев
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  1. роман66
    роман66 Сегодня, 17:24
    0
    Интересно, какова все же ценность Балтийского флота при конфликте даже средней интенсивности?
    1. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 17:31
      0
      Цитата: роман66
      Интересно, какова все же ценность Балтийского флота при конфликте даже средней интенсивности?

      Четыре бригады бохр. И немножко РЭБ
  2. saygon66
    saygon66 Сегодня, 17:40
    0
    - Месяца четыре назад, представитель областной администрации уверил граждан в полной боеготовности Флота! https://ria.ru/20230621/kaliningrad-1879501840.html
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:51
    0
    А потратить пяток дронов чтобы ПВО флота потренироваться в реальном поиске и поражении дронов?Имитация борьбы с дронами это и близко не реальная битва с ними!
  4. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 17:59
    0
    Кто-то точно сказал:*хочешь мира готовься к войне"
    Калинград со всех сторон окружен "друзьями" волками.
    В Польше,несмотря на русофобию,не рискнут атаковать,но "закроют глаза"если это сделают украинцы.. А среди тех найдутся желающие "пошалить"
  5. zoland
    zoland Сегодня, 18:05
    0
    Теперь можно отправит Балтийский флот в Чёрное море, для уничтожения беспилотников над Севастополем.