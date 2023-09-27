Военное обозрение
Войти Регистрация

В городе Тархомин под Варшавой в результате взрыва погибли два человека

4
В городе Тархомин под Варшавой в результате взрыва погибли два человека

Трагический инцидент произошел сегодня на одном из предприятий под Варшавой в городе Тархомин. Как сообщила журналистам пресс-секретарь комиссариата полиции Польши Паулина Онишко, в помещении неназванного предприятия прогремел взрыв, в результате которого два человека погибли.


В Тархомине в помещении одного из предприятий произошел взрыв. На место был вызван специальный медицинский вертолет санитарной авиации. К сожалению, два человека погибли

— говорится в официальном заявлении полиции Польши.

Онишко уточнила, что двое сотрудников проводили сварочные работы на предприятии, когда прогремел взрыв. Прибывшие на место на медицинском вертолете спасатели и медики пытались оказать помощь мужчинам, но от полученных травм оба они скончались. В полиции добавили, что в данные момент ведутся следственные мероприятия по выяснению причин чрезвычайного происшествия.

По сообщениям польской прессы, взрыв прогремел около 10:47 по местному времени во время работ по техническому обслуживанию в подземной тепловой камере одного из предприятий на Экспедиторской улице в городе Тархомин. Здесь расположены две крупные компании и логистический центр. На место происшествия прибыли пять пожарных машин и медицинский вертолет. В настоящее время прилегающая территория оцеплена, в результате инцидента никто больше не пострадал.
Использованы фотографии:
https://picryl.com/ru/media/a-local-fire-truck-sits-outside
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 17:37
    +2
    Как это прискорбное событие связано с Военным обозрением?
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 17:40
      0
      Как это прискорбное событие связано с Военным обозрением?

      Ну как вы не понимаете. Сейчас поляки, а за ними иные трибалты и бандерлоги с Краины, заявят, что это все русские Петров и Баширов... Это они взорвали бедных поляков, варивших на костре себе щтиии..
    2. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 17:41
      +1
      И что здесь комментировать, зачем это здесь разместили stop
      Ну как вы не понимаете. Сейчас поляки, а за ними иные трибалты и бандерлоги с Краины, заявят, что это все русские Петров и Баширов... Это они взорвали бедных поляков

      Вот когда заявят, тогда и будем комментировать, а сейчас то что?
  2. al3x
    al3x Сегодня, 17:54
    +2
    Цель статьи - накидывание какашек на вентилятор. Могу предложить лучшую тему: разговоры о цене на топливо в правительстве сегодня. Меры по сдерживанию цен приняты, но никто не понимает, почему они ползут вверх. Президент ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ (!!!), что принятые меры по сдерживанию роста цен всё таки начнут работать. Рукалицо. У нас кто нибудь за что нибудь там в верхах вообще отвечает? Или на происходящее внутри страны как и за её пределами они теперь будут возлагать надежды и проявлять озабоченность? Ежедневный спектакль по ТВ достал и актёры давно примелькались.