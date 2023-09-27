В городе Тархомин под Варшавой в результате взрыва погибли два человека

В Тархомине в помещении одного из предприятий произошел взрыв. На место был вызван специальный медицинский вертолет санитарной авиации . К сожалению, два человека погибли

Трагический инцидент произошел сегодня на одном из предприятий под Варшавой в городе Тархомин. Как сообщила журналистам пресс-секретарь комиссариата полиции Польши Паулина Онишко, в помещении неназванного предприятия прогремел взрыв, в результате которого два человека погибли.— говорится в официальном заявлении полиции Польши.Онишко уточнила, что двое сотрудников проводили сварочные работы на предприятии, когда прогремел взрыв. Прибывшие на место на медицинском вертолете спасатели и медики пытались оказать помощь мужчинам, но от полученных травм оба они скончались. В полиции добавили, что в данные момент ведутся следственные мероприятия по выяснению причин чрезвычайного происшествия.По сообщениям польской прессы, взрыв прогремел около 10:47 по местному времени во время работ по техническому обслуживанию в подземной тепловой камере одного из предприятий на Экспедиторской улице в городе Тархомин. Здесь расположены две крупные компании и логистический центр. На место происшествия прибыли пять пожарных машин и медицинский вертолет. В настоящее время прилегающая территория оцеплена, в результате инцидента никто больше не пострадал.