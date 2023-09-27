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Швейцария не разрешила реэкспорт своего вооружения на Украину и в другие воюющие страны

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Швейцария не разрешила реэкспорт своего вооружения на Украину и в другие воюющие страны

Швейцария не будет разрешать реэкспорт оружия национального производства в другие страны. Соответствующее решение было принято большой палатой парламента (Федерального собрания) - Национальным советом.


Ранее малая палата парламента Швейцарии - Совет кантонов - предложила разрешить отправку военной техники и вооружения воюющим странам, если эти страны защищают свою территориальную целостность. Намек явно имел отношение к украинскому конфликту.

Однако большая палата поддерживать данную инициативу не стала. За инициативу малой палаты проголосовали всего 48 депутатов, против – 135 депутатов.

Интересно, что ранее парламент Швейцарии одобрил решение о выводе из эксплуатации швейцарскими вооруженными силами 25 танков Leopard 2. В роли покупателя танков выступит немецкая компания Rheinmetall. В компании утверждают, что покупают танки не для Украины, а для себя. Именно по этой причине Швейцария и разрешила реэкспорт танков.

Отметим, что Швейцария остается одной из немногих европейских стран, еще не вовлеченных в процесс поставки военной техники и вооружений Украине. В условиях давления со стороны США и НАТО Швейцария в некотором плане все еще стремится сохранить свои традиции нейтралитета.

Такие страны как Швеция и Финляндия от этих традиций отказались, поскольку предпочли им членство в Североатлантическом альянсе и сейчас активно вовлечены в процесс оказания военной помощи киевскому режиму.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Peter Mosimann
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6 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:59
    0
    Да-да, они Лео продадут исключительно немецкой фирме. А вот кому эта немецкая фирма их потом поставит - "знать не знают и ведать не ведают" (с). Ага. wassat
    И вообще - сами то они, швейцарцы, ж не нарушают......
    Формально то всё чисто....

    зы Меркель так же через болгарские фирмы-прокладки БМП поставляла Украине, шасси через одну фирму, башни с вооружением как металлолом через другую. Какелы само собой всё у себя соединили воедино. А так то тоже все формально чистенькие были - так это были шасси для МЧС машин спасательных.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 18:06
      0
      Цитата: Nexcom
      Да-да, они Лео продадут исключительно немецкой фирме. А вот кому эта немецкая фирма их потом поставит - "знать не знают и ведать не ведают".

      Могут и бундесверу уйти. У немцев есть одна проблема: мобзапас Лео-2 они распродали, площадку отстоя KMW выбрали - а планы перевооружения остались. И единственными "нулёвыми" танками в бюджете являются 2А8. Остальные - только как модернизация Лео-2 более старых модификаций. А все они (из числа находящихся на территории ИРГ) уже вписаны в предыдущие планы.
    2. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 18:17
      0
      Не знаю что там Меркель поставляла , но …. ее уже полгода не было у власти когда началась спецоперация . Уже Шольц командовал . Кто знает , может Меркель бы и не так рвалась помогать окраине , будь она у власти . Но время не вернешь , что бы проверить .
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:09
    0
    А смысл? Девственность то тю-тю. Теперь тв-арь банковская будешь хлебать полным горшком. laughing
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:22
    0
    Швейцария может увеличить поставки всукам просроченного сыра-,не жалко lol
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:28
      0
      Их же пронесёт профузным поносом....
      lol Захватываешь окоп а там везде накакано неприлично много и жидко... wassat Ужос. belay