Швейцария не разрешила реэкспорт своего вооружения на Украину и в другие воюющие страны

Швейцария не будет разрешать реэкспорт оружия национального производства в другие страны. Соответствующее решение было принято большой палатой парламента (Федерального собрания) - Национальным советом.
Ранее малая палата парламента Швейцарии - Совет кантонов - предложила разрешить отправку военной техники и вооружения воюющим странам, если эти страны защищают свою территориальную целостность. Намек явно имел отношение к украинскому конфликту.
Однако большая палата поддерживать данную инициативу не стала. За инициативу малой палаты проголосовали всего 48 депутатов, против – 135 депутатов.
Интересно, что ранее парламент Швейцарии одобрил решение о выводе из эксплуатации швейцарскими вооруженными силами 25 танков Leopard 2. В роли покупателя танков выступит немецкая компания Rheinmetall. В компании утверждают, что покупают танки не для Украины, а для себя. Именно по этой причине Швейцария и разрешила реэкспорт танков.
Отметим, что Швейцария остается одной из немногих европейских стран, еще не вовлеченных в процесс поставки военной техники и вооружений Украине. В условиях давления со стороны США и НАТО Швейцария в некотором плане все еще стремится сохранить свои традиции нейтралитета.
Такие страны как Швеция и Финляндия от этих традиций отказались, поскольку предпочли им членство в Североатлантическом альянсе и сейчас активно вовлечены в процесс оказания военной помощи киевскому режиму.