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Пресса США: Олаф Шольц блокирует поставку ракет Украине из-за возможных обвинений в эскалации конфликта

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Пресса США: Олаф Шольц блокирует поставку ракет Украине из-за возможных обвинений в эскалации конфликта

Поставку Украине крылатых ракет воздушного базирования Taurus блокирует Олаф Шольц. Как пишет The Wall Street Journal, немецкий канцлер опасается вовлечения Германии в конфликт.


Германия уже давно бы поставила Украине ракеты, если бы не блокировка передачи со стороны Шольца. По данным американского издания, канцлер опасается, что Россия воспримет как прямое участие в конфликте на стороне Киева отправку на Украину немецких специалистов, которые должны будут помочь ВСУ обслуживать ракеты. То есть, сама отправка ракет к эскалации не приведет, а прибытие на Украину военнослужащих Бундесвера очень даже может.

На сегодняшний день правящая коалиция Германии готова одобрить сделку, но без Шольца это сделать невозможно. Сам канцлер требует от парламента проголосовать по вопросу потенциальной отправки на Украину немецких военных, чтобы снять с себя ответственность в случае эскалации конфликта.

Также подчеркивается, что никакого плана по "скорой отправке" ракет на Украину не существует, возможен вариант, что Шольц все же снимет блокировку, если США начнут поставлять Киеву "аналогичное оружие". Однако существует небезосновательное опасение, что Киев будет наносить удары по территории "старой" России немецкими ракетами. А уверения Лондона в том, что Зеленский не применяет британские ракеты Storm Shadow без одобрения Великобритании, немцев почему-то не убеждают.

В то же время все понимают, что рано или поздно ракеты Taurus все равно окажутся на вооружении украинской армии. Поэтому в Германии намерены значительно сократить им дальность полета, установив ограничители. Пока заявляется о 300 км, но может быть и меньше. В Киеве заранее возражают, им нужны ракеты с максимальной дальностью, чтобы не подвергать опасности остатки авиации.
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5 комментариев
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  1. барбитурат
    барбитурат Сегодня, 17:58
    +3
    Видимо мы не о всех красных линиях знаем и видимо, какие то все таки работают.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:10
    -1
    То есть вместо некоего противодействия кое кто в кремле наивно надеется что у того же шольца есть шары и он не пойдёт на поводу ук-роины и не поставит им ракеты?
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 18:12
    +1
    Олаф Шольц блокирует поставку ракет Украине из-за возможных обвинений в эскалации конфликта

    Охала бабка что она не девка!
    А чей зольдатен "нихтшисну" орал из подбитого "Леопарда?!" Что ещё надо, чтобы тебя объявили участником конфликта? "Леопард", набитый фрицами, есть. Взять ДНК, зафиксировать, останки заморозить. Через сети выйти на родню - те что хошь подтвердят, лишь бы прикопать своих в семейных склепах, около дедов с крестами...
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:14
    +1
    Отмазывается сын нациста, хитрит - ливером чует, что отвечать придётся.
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:16
    +1
    Чует тва-рь лысая, что скоро отвечать придется. И не спящему Джо, а людям посерьезнее. winked