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Глава ДНР заявил о частичном уничтожении формирований ВСУ у Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки

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Глава ДНР заявил о частичном уничтожении формирований ВСУ у Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки

В настоящее время ситуация на Артемовском направлении, в том числе у населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка, характеризуется отсутствием положительных результатов. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.


По словам руководителя российского региона, противник пытается выдавить российские войска по рубежу Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка, старается пытаться прорваться к железной дороге. Но планы ВСУ не сбываются.

Противник не добился никакого положительного результата, частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции

- подчеркнул Денис Пушилин.


Кроме того, по словам Пушилина, российские войска улучшили свои позиции еще на нескольких участках фронта. Среди них – район под Авдеевкой, где ВС РФ штурмуют позиции украинских формирований, у Орехово-Васильевки на Артемовском направлении, и в Серебрянском лесничестве. У Авдеевки российским войскам удалось увеличить «серую зону» еще на 150 метров. Речь идет об участке в районе Красногоровки, где давно продолжаются активные боевые действия.

Ранее обзор ситуации на Артемовском направлении был представлен Министерством обороны Российской Федерации. По утверждению российского военного ведомства, ВС РФ отразили 10 атак противника. В атаках Спорного, Клещеевки и Невельского были задействованы штурмовые подразделения пяти бригад украинской армии.
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6 комментариев
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  1. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 18:03
    0
    когда я каждый день на во читаю такие статьи то думаю что речь идет о 5 максимум 10 вражеских солдат, в любом случае это позитив ,но это все преподносится в таком виде как будто уничтожили роту полного состава
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:15
    0
    Вообще то читая начало статьи возникают мысли что дела у нас там очень плохи. Но оказывается что всё наоборот и дела там не в одно место у врага. Вообще то нужно чётко излогать мысли,а то эта недосказанность сильно действует на нервы именно из из-за излишней запутанности!
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:21
    +1
    Этим бы обдолбышам сдаться. Жили бы на радость себе и родным. И нам было бы легче. Шутите что ли? Наши дети детей наших однополчан в распыл пускают! Доигрались,ЕПРСТ , в самостийность!!!
    1. Andreich A.
      Andreich A. Сегодня, 18:28
      +1
      Спасибо участникам Беловежского сабантуя. Честь, хвала им и вечная память с музеями.
  4. Andreich A.
    Andreich A. Сегодня, 18:23
    -1
    150 метров!!!
    Незанятых...
    Пулемёт принесли, или остатки стен по улице "разобрали"?
    Зачем такие новости, повторяющие недавние здобудки контрнаступу?
  5. Комментарий был удален.
  6. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 18:33
    0
    Части Рос. армии занимают позиции вдоль насыпи
    ж.д.
    И не дают частям ВСУ к ней прорваться.