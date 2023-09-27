Противник не добился никакого положительного результата, частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции

В настоящее время ситуация на Артемовском направлении, в том числе у населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка, характеризуется отсутствием положительных результатов. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По словам руководителя российского региона, противник пытается выдавить российские войска по рубежу Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка, старается пытаться прорваться к железной дороге. Но планы ВСУ не сбываются.- подчеркнул Денис Пушилин.Кроме того, по словам Пушилина, российские войска улучшили свои позиции еще на нескольких участках фронта. Среди них – район под Авдеевкой, где ВС РФ штурмуют позиции украинских формирований, у Орехово-Васильевки на Артемовском направлении, и в Серебрянском лесничестве. У Авдеевки российским войскам удалось увеличить «серую зону» еще на 150 метров. Речь идет об участке в районе Красногоровки, где давно продолжаются активные боевые действия.Ранее обзор ситуации на Артемовском направлении был представлен Министерством обороны Российской Федерации. По утверждению российского военного ведомства, ВС РФ отразили 10 атак противника. В атаках Спорного, Клещеевки и Невельского были задействованы штурмовые подразделения пяти бригад украинской армии.