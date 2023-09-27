В настоящее время ситуация на Артемовском направлении, в том числе у населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка, характеризуется отсутствием положительных результатов. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По словам руководителя российского региона, противник пытается выдавить российские войска по рубежу Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка, старается пытаться прорваться к железной дороге. Но планы ВСУ не сбываются.
Противник не добился никакого положительного результата, частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции
- подчеркнул Денис Пушилин.
Кроме того, по словам Пушилина, российские войска улучшили свои позиции еще на нескольких участках фронта. Среди них – район под Авдеевкой, где ВС РФ штурмуют позиции украинских формирований, у Орехово-Васильевки на Артемовском направлении, и в Серебрянском лесничестве. У Авдеевки российским войскам удалось увеличить «серую зону» еще на 150 метров. Речь идет об участке в районе Красногоровки, где давно продолжаются активные боевые действия.
Ранее обзор ситуации на Артемовском направлении был представлен Министерством обороны Российской Федерации. По утверждению российского военного ведомства, ВС РФ отразили 10 атак противника. В атаках Спорного, Клещеевки и Невельского были задействованы штурмовые подразделения пяти бригад украинской армии.