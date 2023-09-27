Замминистра обороны Украины заявил об отсутствии изменений в планах мобилизации в стране

В настоящее время планы Украины по мобилизации не меняются. Однако может произойти разное, все зависит от действий российской армии. С таким заявлением выступил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.Как отметил замглавы военного ведомства киевского режима, каждый украинский мужчина должен быть готовым к тому, что потребуется «защищать свое государство». По словам Павлюка, сейчас киевское руководство якобы делает все, чтобы не увеличивать масштабы мобилизации, но ситуация на фронте может развиваться по-разному.Примечательно, что до этого на Украине было принято сразу несколько решений в направлении усиления мобилизационных мероприятий. В их числе – разрешение мобилизации ограниченно годных к военной службе лиц и закрытие выезда для военнообязанных женщин (последнее решение затем украинский режим опроверг, но его озвучивание можно отнести к «тестированию общественного мнения»). Новый министр обороны Украины Рустем Умеров договорился даже до того, что якобы и в призыве в армию юношей с 16 лет нет ничего предосудительного.Такие заявления украинских властей свидетельствуют о том, что мобилизационные ресурсы из мужчин боеспособного возраста истощаются, и Киев собирается искать новые решения, чтобы заполнять редеющий состав вооруженных сил. Уже сейчас украинская армия сталкивается с большим дефицитом личного состава из-за высоких потерь на ключевых направлениях контрнаступления ВСУ, в первую очередь - на Запорожском и Южно-Донецком. Кроме того, Киев пугает и ситуация на Купянском направлении, из-за чего не столь давно были активизированы мобилизационные мероприятия в Харьковской области.