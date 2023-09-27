Военное обозрение
Войти Регистрация

Замминистра обороны Украины заявил об отсутствии изменений в планах мобилизации в стране

3
Замминистра обороны Украины заявил об отсутствии изменений в планах мобилизации в стране

В настоящее время планы Украины по мобилизации не меняются. Однако может произойти разное, все зависит от действий российской армии. С таким заявлением выступил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.


Как отметил замглавы военного ведомства киевского режима, каждый украинский мужчина должен быть готовым к тому, что потребуется «защищать свое государство». По словам Павлюка, сейчас киевское руководство якобы делает все, чтобы не увеличивать масштабы мобилизации, но ситуация на фронте может развиваться по-разному.

Примечательно, что до этого на Украине было принято сразу несколько решений в направлении усиления мобилизационных мероприятий. В их числе – разрешение мобилизации ограниченно годных к военной службе лиц и закрытие выезда для военнообязанных женщин (последнее решение затем украинский режим опроверг, но его озвучивание можно отнести к «тестированию общественного мнения»). Новый министр обороны Украины Рустем Умеров договорился даже до того, что якобы и в призыве в армию юношей с 16 лет нет ничего предосудительного.

Такие заявления украинских властей свидетельствуют о том, что мобилизационные ресурсы из мужчин боеспособного возраста истощаются, и Киев собирается искать новые решения, чтобы заполнять редеющий состав вооруженных сил. Уже сейчас украинская армия сталкивается с большим дефицитом личного состава из-за высоких потерь на ключевых направлениях контрнаступления ВСУ, в первую очередь - на Запорожском и Южно-Донецком. Кроме того, Киев пугает и ситуация на Купянском направлении, из-за чего не столь давно были активизированы мобилизационные мероприятия в Харьковской области.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:20
    +2
    Вот в прошлом году земли зря Путин им вернул,могли бы мы таким образом не допустить в том же Херсоне принудительную мобилизацию гражданского населения всуками. И за Харьковщину нужно было с той же целью зубами держаться нашим генералом!Однако у нас войсками командуют выходит одни беззубые генералы....
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:25
      0
      Всех отправят к Бандере. am
      И Гитлерюгенд, и Фольксштурм. am
  2. air wolf
    air wolf Сегодня, 18:24
    +1
    Фаб-500 много на складах, одна минус опорник, это взвод, а фаб-1500 сразу деницификация укрепрайона, рота am