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ВМС Индии объявили о планах закладки ещё одного авианосца собственной постройки типа Vikrant

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ВМС Индии объявили о планах закладки ещё одного авианосца собственной постройки типа Vikrant

Индия не намерена довольствоваться двумя авианосцами, морские амбиции и угрозы со стороны потенциальных противников требуют увеличения количества авианесущих кораблей в составе флота. В связи с этим командование ВМС Индии официально запросило у правительства страны выделение средств на третий авианосец, пишет Times of India.


По данным индийского издания, ВМС Индии предложило заложить третий авианосец по модернизированному проекту авианосца Vikrant собственной постройки. Предполагается, что закладка и строительство корабля будут проведены на верфи Cochin Shipyard Limited в Кочи, где строился первый индийский авианосец INS Vikrant. Как сообщают источники в Минобороны Индии, новый авианосец водоизмещением 45 тысяч тонн будет усовершенствованной версией INS Vikrant.

На сегодняшний день ВМС Индии имеют в своем составе два авианосца - это INS Vikramaditya, переделанный из советского авианесущего крейсера проекта 11434 "Адмирал Горшков", а также INS Vikrant, построенный индийцами самостоятельно. О планах закладки третьего авианосца в Индии говорят уже давно, но до предложения о закладке все руки не доходили.

INS Vikrant вошел в состав ВМС Индии в сентябре прошлого года. Водоизмещение полное - порядка 45 тысяч тонн, длина корпуса – 262 метра, ширина – 62 метра. Установлены четыре газотурбины LM2500+ мощностью более 80 МВт (110 000 л.с.). Скорость - до 28 узлов. Дальность плавания –7500 морских миль. Экипаж – 1560 человек. Вооружение составляют четыре итальянских 76-мм арткомплекса, две установки вертикального пуска ЗУР "Барак-1" и "Барак-8" израильского производства, российские зенитные арткомплексы AK-630.

В авиакрыло вошли российские истребители МиГ-29К/КУБ, российские вертолеты Ка-31 и американские MH-60R. В дальнейшем возможна замена на индийский истребитель Tejas или французские Rafale M или американские F-18 Super Hornet.
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6 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:33
    0
    Вот на кой им авианосец?! what Лондон штурмовать собираются или Вашингтон?
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 18:35
    0
    Индия не намерена довольствоваться двумя авианосцами, морские амбиции и угрозы со стороны потенциальных противников требуют увеличения количества авианесущих кораблей в составе флота.

    Да, по большому счету, какие такие интересы появились у Индии так далеко, что для этого нужны авианосцы. А их содержание дорогое удовольствие.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 18:49
      0
      Цитата: AlexGa
      Индия не намерена довольствоваться двумя авианосцами, морские амбиции и угрозы со стороны потенциальных противников требуют увеличения количества авианесущих кораблей в составе флота.

      Да, по большому счету, какие такие интересы появились у Индии так далеко, что для этого нужны авианосцы. А их содержание дорогое удовольствие.

      Вы думаете, что у индусов нет интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе?
      Вообще-то они давно активничают.
      И не забывайте их терки с Китаем.
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:35
    0
    Ну молодцы, чего сказать. Кстати индусы не страдают гигантоманией, как некоторые у нас мечтающие о 100 000 тонных монстрах.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:50
    0
    У них в соперниках китайцы так что авианосцы им очень нужны.
  5. Роман Бубнов
    Роман Бубнов Сегодня, 18:58
    +1
    Можно только похвалить индусов! До китайцев им конечно не достать, те уже третий авианосец заканчивают и намечают к постройке четвертый, скорее всего атомный.
    Ну а мы по-прежнему: мечтаем и рисуем, рисуем и снова мечтаем о новом авианосце...