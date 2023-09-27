Военное обозрение
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Правительство Чехии приняло решение приобрести у США 24 истребителя F-35

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Правительство Чехии приняло решение приобрести у США 24 истребителя F-35

Страны Европы на фоне украинского конфликта становятся одними из основных покупателей американских вооружений и военной техники, буквально не жалея на это денег даже с учетом собственных серьезных экономических проблем. Необходимость милитаризации и роста военных ассигнований подается действующими властями большинства европейских государств под предлогом обеспечения национальной безопасности.


Особо ретивые, вроде Польши и прибалтийских республик, пугают свое население «неизбежной агрессией» России. Правда, у Литвы, Эстонии и Латвии совсем все плохо с деньгами, но и тамошнее руководство как может старается увеличить расходы на оборону, исполняя требования Вашингтона.

Старается не отставать от этого тренда и Чешская Республика. Сегодня глава кабмина Чехии Петр Фиала объявил на пресс-конференции, что правительство приняло решение закупить у США двадцать четыре многофункциональных истребителя-бомбардировщика F-35. По словам премьера, первые самолеты производства американской компании Lockheed Martin по заказу Праги будут изготовлены в 2029 году. На них в США будут проходить обучение чешские пилоты.

Одним из главных своих обязательств правительство считает обеспечение безопасности наших граждан и в целом нашей страны. А лучше всего это делать путем модернизации нашей армии и ее обеспечения тем, в чем она действительно нуждается

— заявил чешский премьер.

Первые истребители на вооружение ВВС Чехии поступят в 2031 году, а все 24 самолета прибудут не позднее 2035 года, сообщил Фиала. Он добавил, что данные действия выполняются «на основе рекомендации армии».

Сколько денег из карманов чешских налогоплательщиков уйдет на закупку эскадрильи американских истребителей глава кабмина говорить не стал. Известно, что в зависимости от модификации, цена одного F-35 составляет от 83 до 108 млн долларов без учета эксплуатационных расходов. Один час полетного времени данного истребителя оценивается в 35 тысяч долларов, что, по мнению экспертов, очень дорого.

Не стал Фиала и распространяться на тему того, какие такие «угрозы безопасности» страны, для защиты от которых заключается эта сделка с Соединенными Штатами, появятся у Чехии к 2035 году. Главное, в Вашингтоне решили, что чешским ВВС через двенадцать лет понадобятся американские истребители — в Праге послушно выполнили команду.
Использованы фотографии:
Сайт Lockheed Martin
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:31
    -2
    ВПК США апплодирует стоя.Они добились своеоо ,ну или почти добились в этой войне на вна
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:56
      0
      Все ВВС ВЕ на этот самолет переходят.

      ЦАМТО, 27 сентября. Румыния планирует закупить 32 истребителя F-35 «Лайтнинг-2» американской компании Lockheed Martin, стоимость которых оценивается в 6,5 млрд. долл., сообщило 26 сентября агентство Reuters со ссылкой на МНО Румынии.
      Румыния, которая граничит с Украиной, в этом году увеличила свой оборонный бюджет с 2% до 2,5% ВВП с целью повышения темпов модернизации устаревшей военной техники.
      В апреле 2023 года Высший совет национальной обороны Румынии CSAT (Consiliul Suprem de Aparare a Tarii) на своем заседании одобрил закупку малозаметных истребителей F-35 «Лайтнинг-2» для усиления противовоздушной обороны страны.
      Командование ВВС Румынии рассчитывает приступить к применению первой эскадрильи самолетов после 2030 года. Для этого требуется приступить к реализации подготовительных мероприятий уже в 2023 году.

  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:36
    0
    Правительство Чехии приняло такое решение? А кто им позволил такие решения принимать? what Счас угадаю. Ага, правительство СШП. Бинго!!! laughing
  3. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 18:42
    0
    Украине продайте, чтоб в конец в долги "убить" как государство, попутно "раздев" Европу как спонсора денег Укрорейху))) так укры будут в кредите у Европы ( они никогда не отдадут), а Европа потеряет окончательно свои деньги и будет в кредите у США laughing
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:53
    0
    Если чехи желают разориться то им для этого нужно в течение пяти лет купить оружия на 200миллиардов евро. Ещё через пять лет экономики у них не останется вообще!
  5. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 18:55
    0
    а на что после этого они собираются жить? понял это вечная американская ипотека для европы