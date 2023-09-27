Бывший помощник президента России спрогнозировал единство РФ с Западом после победы нашей страны в спецоперации

Победа Российской Федерации в специальной военной операции на Украине приведет к консолидации нашей страны с западным миром и появлению «Великого Севера». С таким заявлением в статье для издания «Актуальные комментарии» выступил Владислав Сурков – бывший помощник президента России.
В свое время Сурков занимался, в том числе, и вопросом Донбасса. Одно время ему прочили роль «серого кардинала» Кремля. Сейчас политик предложил интересный взгляд на последующую за победой России в специальной военной операции реальность.
Будет Великий Север — Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер
- написал Сурков в издании «Актуальные комментарии».
По мнению Суркова, использование в политической мысли термина «глобальный Юг» актуализирует вопрос и появления «Севера». Кроме того, объединение «Севера» приведет, как считает политик, к растворению различий между западным и восточным мирами. Россия в итоге станет солидером этого великого триумвирата в составе РФ, США и Европы, утверждает Владислав Сурков.
Этот конгломерат мог быть создан раньше – в начале 2000-х годов. Тогда Россия предложила войти в состав Североатлантического альянса, но это предложение так и не было реализовано, в том числе из-за опасений, которые связывались с доминированием США.