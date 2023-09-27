Военное обозрение
Войти Регистрация

Бывший помощник президента России спрогнозировал единство РФ с Западом после победы нашей страны в спецоперации

46
Бывший помощник президента России спрогнозировал единство РФ с Западом после победы нашей страны в спецоперации

Победа Российской Федерации в специальной военной операции на Украине приведет к консолидации нашей страны с западным миром и появлению «Великого Севера». С таким заявлением в статье для издания «Актуальные комментарии» выступил Владислав Сурков – бывший помощник президента России.


В свое время Сурков занимался, в том числе, и вопросом Донбасса. Одно время ему прочили роль «серого кардинала» Кремля. Сейчас политик предложил интересный взгляд на последующую за победой России в специальной военной операции реальность.

Будет Великий Север — Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер

- написал Сурков в издании «Актуальные комментарии».

По мнению Суркова, использование в политической мысли термина «глобальный Юг» актуализирует вопрос и появления «Севера». Кроме того, объединение «Севера» приведет, как считает политик, к растворению различий между западным и восточным мирами. Россия в итоге станет солидером этого великого триумвирата в составе РФ, США и Европы, утверждает Владислав Сурков.

Этот конгломерат мог быть создан раньше – в начале 2000-х годов. Тогда Россия предложила войти в состав Североатлантического альянса, но это предложение так и не было реализовано, в том числе из-за опасений, которые связывались с доминированием США.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
46 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 18:30
    +11
    Этот чертик из какой табакерки выскочил?
    Будет Великий Север — Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер

    Кроме Севера не вижу ни чего общего ни с Европой , ни с США. Ни сейчас ни в обозримом будущем.
    1. corrado
      corrado Сегодня, 18:32
      +4
      Поэтому он-бывший... Комментарий короткий...
      1. Egorovich
        Egorovich Сегодня, 18:41
        +7
        Написанное Сурковым - это бред сумасшедшего человека, про которого напрочь забыли, а он решил о себе напомнить.
        1. Pavel73
          Pavel73 Сегодня, 18:55
          0
          Бред? Может быть.
          https://pronedra.ru/wp-content/uploads/2022/02/1-33.jpg
          Это фото было сделано за 12 дней до начала СВО. Кто на нём, и что оно вообще означает, это для самостоятельного размышления.
      2. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 18:48
        +3
        Пусть у ведмедева берет уроки по подметанию улиц,дворник это его будущее-умеет мести метлой той что называется у всех языком,пусть и обычной метлой научиться работать.
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 18:35
      +8
      Такие ,,советники,, и насоветовали президенту политику по краине. То рыжий то этот фантазёр .
      1. poquello
        poquello Сегодня, 18:42
        +1
        Цитата: ASAD
        Такие ,,советники,, и насоветовали президенту политику по краине. То рыжий то этот фантазёр .

        этот, этот, этот как раз время прокакал
      2. Xenofont
        Xenofont Сегодня, 18:50
        +5
        Гарант умудрился окружить себя такой махровой либердой, что большинство его тотальных провалов легко объяснимы. Впрочем, и сам он был покусан Собчаком, а этот яд так просто не выводится из сознания. Не даром около-властные пакостники называли его главным либералом в государстве.
    3. ettore
      ettore Сегодня, 18:37
      +3
      Цитата: Аркадич
      Кроме Севера не вижу ни чего общего ни с Европой , ни с США. Ни сейчас ни в обозримом будущем.

      Общее то, что это примажутся к чужой победе, в компанию, а наши радостно их примут, что бы влиться в "мировое сообщество" и быть опять у них на побегушках в надежде на прощение.
      1. seamen2
        seamen2 Сегодня, 19:07
        0
        *Общее то, что это примажутся к чужой победе, в компанию, а наши радостно их примут, что бы влиться в "мировое сообщество" и быть опять у них на побегушках в надежде на прощение.*
        То есть новый Венский конгресс. А после конгресса новая Крымская война.
    4. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 18:38
      +4
      Цитата: Аркадич
      Кроме Севера не вижу ни чего общего ни с Европой , ни с США. Ни сейчас ни в обозримом будущем.

      Кроме географического положения не вижу ничего общего с ЕС, НАТО и Европой...Пока не сменится проамериканское руководство стран Европы, пока содомия и лгбт-шничество занимает умы граждан Европы, России там делать нечего и Асланбек Дудаев нам не указ...
    5. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 18:45
      0
      Цитата: Аркадич
      Этот чертик из какой табакерки выскочил?
      Будет Великий Север — Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер

      Кроме Севера не вижу ни чего общего ни с Европой , ни с США. Ни сейчас ни в обозримом будущем.

      Видимо очень хочется о себе напомнить.
    6. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 19:04
      +1
      Цитата: Аркадич
      Кроме Севера не вижу ни чего общего ни с Европой , ни с США. Ни сейчас ни в обозримом будущем.


      На самом деле здравое зерно тут есть.... в отдаленной перспективе Запад переключится на противостояние с Китаем, а потом (скорей всего) с Индией), с нами же заключат какое то соглашение (после СВО), и будут либо перетягивать на свою сторону, либо добьются нейтрального статуса нашей страны.

      А вот насчет совместного кластера Севера (США - Европа - Россия) это из серии фантазии, на данный момент.... для такого сценария, в Европе должны придти другие силы, оппозиция - правые партии и должны быть изменения в оценках СВО и роли Европы целом в этом конфликте.... если такое случится и к власти придут люди наподобие Герхарда Шредера, то такой сценарии возможен.

      Ведь политики рано или поздно сменятся, а роль Европы (как центра промышленности/поставщика технологии) и роль России (поставщика сырья) будут ещё долго актуальны.
  2. Плохиш
    Плохиш Сегодня, 18:31
    +3
    Он курит или пьёт? Какой полёт фантазии!
  3. Виктор Масюк
    Виктор Масюк Сегодня, 18:32
    +4
    Он или бредит, или глумится! Какое единство с англосаксами??!!!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:34
      +4
      Почему?Это мнение персонажа,делавшего все для "единения"врагов русских людей.В том числе и в нашей стране
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 18:44
      -1
      Цитата: Виктор Масюк
      Он или бредит, или глумится! Какое единство с англосаксами??!!!

      Ему так хочется. Пусть помечтает.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:33
    +2
    Странно.Какое единение может быть с теми,кто убивает нас..А!Ну,это мнение с другой планеты
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:51
      +1
      dmi.pris 1 hi, правильно вы заметили убивали НАС а не ИХ поэтому ОНИ и хотят опять задружиться с ЭТИМИ. Скажу по простому да минет Господи НАС чаша сия.
  5. Анатоль Клим
    Анатоль Клим Сегодня, 18:35
    +6
    Западники достали из замшелого сундука забытого Суркова, стряхнули с него нафталин и дали прокукарекать про какой-то триумвират в составе РФ, США и Европы. Да уж пурга опять negative
    1. poquello
      poquello Сегодня, 18:45
      +2
      Цитата: Анатоль Клим
      Западники достали из замшелого сундука забытого Суркова, стряхнули с него нафталин и дали прокукарекать про какой-то триумвират в составе РФ, США и Европы. Да уж пурга опять negative

      боятся что после буржуйских ракетных атак мы по буржуям долбить начнём
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:58
      +1
      Я не был бы так уверен, что это только из замшелого сундука. В Женеве летом 2021 года кто-то торговался за отмену санкций взамен на противостояние с Китаем. Видимо до последнего русского
  6. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 18:39
    +2
    Очередная теория конвергенции , приятная нашим верхам.
  7. al3x
    al3x Сегодня, 18:41
    +3
    Ахаха. Анекдот, однако. Ну конечно. Кому хочется дружить с проигравшим. Как только СВО закончится, острые углы обтерутся, так снова начнëтся вывод капиталов в Европу и США, при том с тройной силой. И снова они станут лучшими друзьями / партнёрами.
  8. Комментарий был удален.
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:42
    0
    Песня такая есть- фантазёр... ты меня называла...
    Сурков много чего предсказывал и ничего не сбылось.
    Слава Богу Кремлю хватило ума избавиться от этого интригана.
    Мастера подковерных игр.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:53
      0
      Ulan. 1812 hi, и исполнил эту песню ныне сочувствующий Украине скоморох.
  10. Элизиум
    Элизиум Сегодня, 18:42
    +1
    Цитата: Элизиум
    Владислав Сурков – бывший помощник президента России.

    "Ой, durak!..." belay
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:54
      0
      Элизиум hi, нет он далеко не тот про кого вы написали, он страшнее и хитрее.
  11. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:42
    +1
    Цитата: Аркадич
    не вижу ни чего общего ни с Европой , ни с США. Ни сейчас ни в обозримом будущем.

    Ну это у простых людей с ними ничего общего, а у нашей гнилой элитки очень много общего - они ментальные рабы Запада (сша и европы)
  12. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:42
    +1
    Единство с 3,14...ми?! Как там помощников выбирают, ЕПРСТ!!! Европку слить в унитаз...китайского производства и таких помощников тоже!
  13. alystan
    alystan Сегодня, 18:42
    +1
    Россия в итоге станет солидером этого великого триумвирата в составе РФ, США и Европы, утверждает Владислав Сурков.

    Может я ошибаюсь, но Глобальный Юг и Великий Север это что-то уже противоречащее. Даже в своих названиях уже веет антагонизмом.

    Глобальный Юг уже противопоставлен Богатому Северу. Потому что Г.Ю. включает в себя бедные страны Южного полушария планеты.

    Что-то неудавшегося кардинала опять понесло куда-то не туда.
  14. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:43
    +1
    Еще один либероид тявкнул из-под лавки.
    А он нам нужен - союз с Гейропой и Пиндocтаном?
  15. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 18:44
    0
    Будет Великий Север — Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер

    - написал Сурков в издании «Актуальные комментарии».
    Вспомнилась реплика главного героя фильма "Серёжа" - дядя, ты дypak?
  16. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 18:46
    +1
    Клиент психиатра, по идее должен находится на стационарном лечении.
  17. костя1
    костя1 Сегодня, 18:48
    0
    Его в детстве не уронили-такой бред несет?
  18. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 18:50
    0
    Я не удевлюсь,посла убили,самолет сбили в Турции,крейсер Москва утопили, Северный поток кончили,крымский мост и последнее ни в какие рамки не лезет,азера растреляли наших миротворцев,правильно он говаорит еще в засос целоватся будут.Патриоты мать их за ногу.
  19. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 18:52
    +2
    кто это? откуда взялось это Ч.М О. но самое страшное что в кремле все точно такие же и говорить о каком то движении вперед бессмысленно
  20. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 18:52
    +1
    Почитал про источник «Актуальные комментарии». Даже тратить время не его публикации не стоит. Кому интересно, почитайте на их сайте раздел "Про нас"
  21. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:53
    0
    Стало быть чем быстрее закончится тем быстрее мы помиримся? Тогда предлагаю для ускорения победы разбомбить посольства западных стран в Киеве, вместе с их наемниками и прочими зелями, дед бидон наверняка сразу прибежит кланяться ведь это так работает.
  22. Седов
    Седов Сегодня, 18:53
    0
    На наш Север мы никого не пустим. Не для того мы его изучали, осваивали, строили ледокольный флот и Северный морской путь...
  23. Жнец
    Жнец Сегодня, 18:53
    +3
    Как говорил Жириновский: "Никогда Россия не будет вместе с европой, потому что европа нас ненавидит".
    История полностью подтверждает это и мы на своём веку убедились
  24. zontov79
    zontov79 Сегодня, 18:55
    +2
    Лять , ни чего тупее до этого я не слышал !!! Он наркоман что ли ?
  25. Фактор
    Фактор Сегодня, 19:01
    +1
    Сколько ж пены и дерьма вынесло на поверхность после перестройки. И все никак не смоет Суркова. Какой же силы нужно цунами, чтобы очистить Россию от серых, неадекватных людишек во власти.
  26. Sedoy
    Sedoy Сегодня, 19:02
    +1
    Вот же ж гнус...
    Продал Донбасс и вякает еще

  27. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:06
    0
    Это человек с 14 года "занимался" Украиной и сейчас мы имеем то, что имеем. Правда ему помогали медведчуки и абрамовичи. Но тут больше вопросов к ВВП, за таких подчинённых. Интересно он этот бред от себя несёт или все же по поручению? Это больше похоже на выпрашивание у запада "договорняка"
  28. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 19:07
    0
    У г-на Самсонова появились опасные конкуренты в анализе геополитики. laughing

    Теоретически на несколько лет такое возможно, если на "Золотой рейх" полезут миллионы "детей пустыни". А потом опять - "Фултонская речь" и пр.