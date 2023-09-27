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Украинская армия в очередной раз обстреляла жилые районы Донецка кассетными снарядами

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Украинская армия в очередной раз обстреляла жилые районы Донецка кассетными снарядами

Боевики киевского режима в очередной раз атаковали жилые районы Донецка, выпустив три кассетных артиллерийских снаряда по Петровскому району.


По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 16:55 был зафиксирован обстрел со стороны населенного пункта Курахово в направлении Петровского района Донецка. Всего артиллерия боевиков киевского режима выпустила три кассетных снаряда западного производства.

Кроме того, украинская армия в период времени с 16:00 по 16:30 выпустила еще девять поставленных странами НАТО снарядов калибра 155 миллиметров по населенному пункту Ольгинка и Петровскому району Донецка.

Петровский район, являющийся одной из самых отдаленных от центральной части города, после провозглашения ДНР независимости от Украины, где произошел нацистский госпереворот, регулярно подвергается артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны украинских боевиков.

США и другие страны НАТО поставили боевикам киевского режима дальнобойные 155-миллиметровые гаубицы M777, которые активно используются Киевом для обстрелов населенных пунктов российских регионов, в частности Донецкой и Луганской Народных Республик.

На вооружении украинской армии также имеются поставленные Германией САУ PzH 2000, Польшей САУ Krab и Францией САУ CAESAR, использующие боеприпасы калибра 155 миллиметров.
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7 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 18:40
    +3
    Не понимаю, как такая страна как Россия,не может отогнать войска краины на сто , двести километров от Донецка в течение полутора лет! Товарищи военные, объясните пожалуйста причины.
    1. Непостижимый
      Непостижимый Сегодня, 19:06
      +1
      Не понимаю, как такая страна как Россия,не может отогнать войска краины на сто , двести километров от Донецка

      Надо подождать... Верховный занят разработкой оружия на новых принципах... И вапсе сегодня неприемный дэнь!
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:47
    +3
    И что теперь? Мы должны им сказать ай-ай-ай?! Как -то по детски получается. Вы при оружии куда смотрите?! Это же ваш,
    ,косяк. Хотите показать что они гады? Мы и так знаем, что они сволочи и нацисты. Вы-то куда, смотрите?!!!
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:52
    +1
    Украинская армия в очередной раз обстреляла жилые районы Донецка кассетными снарядами

    Устали мы от этого террора
    Нацистской мрази и гнетущего позора.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:59
    +3
    Дальность стрельбы там 40 километров!В чем проблема уничтожить орудия прямо на позициях?Почему не наводят на каждую пушку ракету от Торнадо С у которой дальность полёта свыше 120 километров?Почему их уничтожением не занимается авиация-брезгует или боится их пво?Где распиаринные Коалиции?Что за хрень вообще происходят,почему до сих пор они как в тире безнаказанно третируют наши города?
  5. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 19:01
    +2
    это сообщение как и многие другие подобные надо с утра вешать на дверях мо и президентского кабинета и большими буквами чтобы без очков можно было прочитать
  6. Sedoy
    Sedoy Сегодня, 19:04
    +1
    Украинская армия в очередной раз обстреляла жилые районы Донецка кассетными снарядами

    Вы эти "новости" сразу путину отправляйте, нам то зачем...