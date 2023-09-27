Боевики киевского режима в очередной раз атаковали жилые районы Донецка, выпустив три кассетных артиллерийских снаряда по Петровскому району.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 16:55 был зафиксирован обстрел со стороны населенного пункта Курахово в направлении Петровского района Донецка. Всего артиллерия боевиков киевского режима выпустила три кассетных снаряда западного производства.Кроме того, украинская армия в период времени с 16:00 по 16:30 выпустила еще девять поставленных странами НАТО снарядов калибра 155 миллиметров по населенному пункту Ольгинка и Петровскому району Донецка.Петровский район, являющийся одной из самых отдаленных от центральной части города, после провозглашения ДНР независимости от Украины, где произошел нацистский госпереворот, регулярно подвергается артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны украинских боевиков.США и другие страны НАТО поставили боевикам киевского режима дальнобойные 155-миллиметровые гаубицы M777, которые активно используются Киевом для обстрелов населенных пунктов российских регионов, в частности Донецкой и Луганской Народных Республик.На вооружении украинской армии также имеются поставленные Германией САУ PzH 2000, Польшей САУ Krab и Францией САУ CAESAR, использующие боеприпасы калибра 155 миллиметров.