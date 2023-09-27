В Дагестане формируется добровольческий батальон «Каспий» для участия в спецоперации

Такое добровольное осознанное решение нельзя не ценить. Это заслуживает огромного уважения

В Дагестане ведется формирование добровольческого батальона "Каспий", который будет принимать участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщает глава республики Сергей Меликов.По словам Меликова, формирование добровольческого подразделения осуществляется по инициативе ряда общественных объединений. Он также отметил, что в трудный для страны период, когда Россия вынуждена защищать свой суверенитет в противостоянии с поднявшим голову нацизмом, поощряемым коллективным Западом, дагестанцы вносят свой вклад в победу: одни героически принимают участие в спецоперации на Украине, другие собирают и отправляют гуманитарные грузы, тем самым помогая общему делу.- подчеркнул Меликов.Он также добавил, что по всей стране в настоящее время создаются добровольческие дружины и батальоны, а также выразил уверенность в том, что бойцы сформированного в Дагестане добровольческого батальона "Каспий" станут образцом настоящего патриотизма и будут самоотверженно служить Родине.Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что с начала текущего года контракты с МО РФ для участия в спецоперации на Украине подписали уже более 300 тысяч добровольцев. Ежедневно в ВС РФ поступают на службу 1-1,5 тысяч человек.Глава государства также подписал указ, согласно которому военным пенсионерам-участникам СВО полагается компенсация пенсий и социальных пособий в размере 100%, на которую будут ежемесячно выделяться необходимые средства.