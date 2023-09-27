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В Дагестане формируется добровольческий батальон «Каспий» для участия в спецоперации

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В Дагестане формируется добровольческий батальон «Каспий» для участия в спецоперации

В Дагестане ведется формирование добровольческого батальона "Каспий", который будет принимать участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщает глава республики Сергей Меликов.


По словам Меликова, формирование добровольческого подразделения осуществляется по инициативе ряда общественных объединений. Он также отметил, что в трудный для страны период, когда Россия вынуждена защищать свой суверенитет в противостоянии с поднявшим голову нацизмом, поощряемым коллективным Западом, дагестанцы вносят свой вклад в победу: одни героически принимают участие в спецоперации на Украине, другие собирают и отправляют гуманитарные грузы, тем самым помогая общему делу.

Такое добровольное осознанное решение нельзя не ценить. Это заслуживает огромного уважения

- подчеркнул Меликов.

Он также добавил, что по всей стране в настоящее время создаются добровольческие дружины и батальоны, а также выразил уверенность в том, что бойцы сформированного в Дагестане добровольческого батальона "Каспий" станут образцом настоящего патриотизма и будут самоотверженно служить Родине.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что с начала текущего года контракты с МО РФ для участия в спецоперации на Украине подписали уже более 300 тысяч добровольцев. Ежедневно в ВС РФ поступают на службу 1-1,5 тысяч человек.

Глава государства также подписал указ, согласно которому военным пенсионерам-участникам СВО полагается компенсация пенсий и социальных пособий в размере 100%, на которую будут ежемесячно выделяться необходимые средства.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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30 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:17
    +2
    Сформируют, обучат, отправят, увидим.
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 19:17
    +3
    Каждому идущему в СВО- давать участок под застройку. Земли в России много, не обеднеет бюджет.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:24
      0
      Болторез hi, прежде надо узнать а нужны ли этим мужчинам эти участки.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 19:35
        +1
        Не нужен- продай. Или картошкой засади.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 19:41
          +4
          Болторез, проблема в том что с вероятностью в 80% земли будут выделять такие и там , где людям они и даром не нужны будут не под продажу ни под картофель, сколько скандалов было с земельными участками для многодетных.
          1. Mitos
            Mitos Сегодня, 20:03
            +4
            Отцу военному давался в свое время участок, На болоте. пару лет убили что бы их(участки) вырубить сделать водоотводные, засыпать пару подъездых путей. Болото не осушило до сих пор. И участки давно брошены и заросли молодым лесом. Так что славно было на бумаге да забы(и)ли.
            Лучше достойными деньгами.
      2. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 20:56
        0
        Цитата: Ропот 55
        Болторез hi, прежде надо узнать а нужны ли этим мужчинам эти участки.

        Продадут,если не нужны.
  3. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 19:17
    +2
    Глава государства также подписал указ, согласно которому военным пенсионерам-участникам СВО полагается компенсация пенсий и социальных пособий в размере 100%, на которую будут ежемесячно выделяться необходимые средства.

    они уже выделились am
    когда они вышли на пенсию sad
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:18
    +6
    Зачем плодить "добровольческие подразделения"? Есть же Армия России. Какие цели? Это больше похоже на создание частных армий "князьками". Что потом делать с этими "частными армиями"? Монополия на применение оружия должна быть только у Государства, иначе нахлебаемся в не далёком будущем.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:26
      -1
      Владимир М hi, не хлебнем, Москва не позволит князькам разойтись.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 19:28
        +1
        Вот честно, гложат меня сомнения. Потом придется такие усилия прилагать, страшно даже представить.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 19:34
          +2
          Владимир М, не придётся, схемы отработанны как только князек превысит пределы допустимого, ЦЕНТР примет меры согласно таблицы и всё.
          1. Владимир М
            Владимир М Сегодня, 19:38
            -1
            Александр, мне бы вашу уверенность....
            1. Ропот 55
              Ропот 55 Сегодня, 19:44
              +1
              Владимир М, ЦЕНТР, как бы мы с вами к нему не относились свои интересы блюдет как надо, поэтому шаг в право или лево и усе.
              1. 1 z1
                1 z1 Сегодня, 19:59
                +1
                как бы мы с вами к нему не относились свои интересы блюдет как надо

                Их интересы могут диаметрально расходится с нашими. Тем более как они к нам относятся уже слепые и глухие поняля
                1. Ропот 55
                  Ропот 55 Сегодня, 20:06
                  +1
                  1 z1 hi, диалог начался с того что что Владимир М, опасался созданий частных армий для местных руководителей, а я утверждаю что ЦЕНТР не позволить разбуянится местным не по рангу и в случае опастности купирует проблему на корню по отработанным схемам. А то что власти глухи к своему народу так это проблема 90% стран современного мира, здесь и спорить не буду.
          2. Russian_Ninja
            Russian_Ninja Сегодня, 19:59
            +1
            Примет то он их примет, вопрос больше в их эффективности. Всё-таки личные армии это не прикормленные люди и золотые дачи
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:18
    0
    Может дождёмся скорого, стратегического, наступления ВС РФ.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 19:26
      +1
      Главное, чтобы это стратегическое наступление получилось не таким как украинское...
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:27
      -3
      Лешак hi, вряд-ли, "стояние на Угре" продолжается. Свои замыслы у нашего руководства.
  6. штурм
    штурм Сегодня, 19:22
    +2
    Несколько лет назад дагестанцы жаловались Путину, что их в армию не призывают, так милости просим на СВО и не одним добровольческим батальонном от всего Дагестана, а хотя бы парой-тройкой добровольческих дивизий.
  7. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 19:24
    +1
    И по какому ведомству будут они проходить МО или Росгвардия? Вроде как до этого всех добровольцев военнослужащими МО сделали, а сейчас снова о каких-то "добровольных батальонах"?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:30
      0
      AdAstra hi, батальон будет доброволческим НО подчиняться он будет М. О. Также как и другие сформированые ранее в чем проблема то?
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 19:38
        +1
        а командовать кто будет, снабжать? а в/ч какая будет? вообще это невозможно именно так как в статье написано сделать, т.к. по закону в любом случае- будет контракт с МО РФ и соответственно он уже будет не добровольческий батальон, как какая-то самостоятельная единица.. но если в смысле сбор желающих заключить контракт с МО- тогда будет четче и понятнее.. отряд добровольцев, для заключения контракта с МО..
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 19:49
          +1
          советник 2 уровня hi, а как эти вопросы решили с батальоном "Эспаньола" извините если с названием напутал, а с казачьими подразделениями как всё вышло.
          1. советник 2 уровня
            советник 2 уровня Сегодня, 20:21
            0
            с ними непонятно немного как сейчас, но весной 2023 «Эпаньола» объявила, что стала частной военной компанией, вроде в районе Бахмута была в августе, с переводом всех на контракт- уверен, что их тоже перевели.. и с остальными с августа так же..
            1. Ропот 55
              Ропот 55 Сегодня, 20:34
              0
              советник 2 уровня, ну вот и ответ, подчинение М. О. номер присвоят, название оставят, на довольствие зачислят. Подпишут по профилю к ДШБ или ВДВ.
    2. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 20:03
      0
      по какому ведомству будут они проходить
      Скорее всего в Росгвардии. Что то там наши думцы хотят принять . Типа в Росгвардии добровольческие отряды набирать можно, а МО нельзя
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 20:07
        -2
        "а командовать кто будет, снабжать? а в/ч какая будет?" Очередная махновщина тогда руками самих депутутов?
  8. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 20:38
    0
    В каждой войне по всему миру и во все времена, где участвовали сформированные по территориальному принципу батальоны/полки/дивизии, возникала одна проблема. Всегда будут такие части, которые или сами на острие наступления, или на них пришелся мощный удар противника. Они несут потери намного больше средних по армии, вплоть до полного уничтожения. Если часть комплектуется вперемешку со всей страны, то и жертвы размываются равномерно по всей стране. А если она набрана в одном городе - то за день все женщины этого города могут стать вдовами, все дети - сиротами. Это производит чудовищный моральный эффект. С таким столкнулись англичане в начале ПМВ.