Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) критикуют пройденное под руководством офицеров-инструкторов НАТО обучение. Об этом пишет издание Le Monde. По утверждению французской прессы, украинские военнослужащие разочаровались в обучении у инструкторов НАТО, особенно в вопросах применения БПЛА.
Как рассказал французской прессе один из украинских военных, сами инструкторы Североатлантического альянса не всегда представляют, как им поступать в случае непредвиденных обстоятельств. Это связано с недостатком реального боевого опыта. Армии стран НАТО не воевали с равным по силе противником, а были задействованы лишь в операциях на территориях стран третьего мира. Например, военнослужащих ВСУ обучают в Испании, Нидерландах и других европейских странах, чьи военнослужащие фактически лишены опыта боевых действий и непонятно, чему они могут научить украинских солдат.
Украинские военные утверждают, что хуже всего ситуация с обучением ведению разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов. Офицеры НАТО не вводят этот курс в программу подготовки, ссылаясь на то, что и в армиях Североатлантического альянса это не изучают. Но, рассказывают украинские военные, использование дронов носит в конфликте на Украине повсеместный характер.
Ранее западные эксперты уже обращали внимание на то, что высокие потери ВСУ могут быть связаны со слишком кратким курсом обучения военнослужащих украинской армии. Ведь за четыре-пять недель невозможно обучить квалифицированного танкиста или артиллериста. В итоге недоучившиеся солдаты и сержанты гибнут сами, губят или выводят из строя военную технику. Многие поломки военной техники связаны с непрофессионализмом эксплуатирующих ее военнослужащих, сообщала ранее западная пресса.