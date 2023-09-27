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Украинский генштаб сообщил об атаках ВС РФ позиций ВСУ в районе Ровнополя

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Украинский генштаб сообщил об атаках ВС РФ позиций ВСУ в районе Ровнополя

Сегодня в течение дня российские войска атаковали позиции ВСУ в районе Ровнополя, а также в Марьинке и Григорьевке. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ в традиционной вечерней сводке с фронта.


Кроме того, украинские военные в привычном для себя ключе пишут об «успехе» контрнаступления на Бахмутском (Артемовском) направлении. Интересно, что в сводке фактически отсутствует информация про события на таких важных направлениях как Авдеевское или Купянское. Позже начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, будто бы украинские формирования имели успех в районе Отрадовки на Бахмутском (Артемовском) направлении.

Между тем, ранее глава российской Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал о частичном поражении и уничтожении украинских войск в районах Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки на Артемовском направлении. Кроме того, он зафиксировал успехи ВС РФ на Авдеевском направлении и в районе Серебрянского лесничества на Купянском направлении.


Под вечер российские военкоры сообщили и об успехах российских войск на Херсонском направлении. Здесь постоянно наносятся удары по позициям украинских формирований на правом берегу реки Днепр. В результате ВСУ несут большие потери. Но концентрация украинских сил здесь не прекращается, вероятно – готовится очередная попытка высадки на левом берегу реки, контролируемом российскими войсками.

Кроме того, вечером стало известно о воздушной тревоге в Сумской области Украины. Пока неизвестно, последуют ли по объектам военного назначения на ее территории удары российских войск или нет.
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6 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:38
    +3
    Избитая фраза, На Западном фронте без перемен.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:24
      +2
      Почему нет перемен?Они есть.В сводках перестали упоминать Конашенкова.. yes
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 20:29
        +2
        dmi.pris 1, уходят времена,уходят и лица, сколько их было, кто стал как говорит молодёжь мэмом, кого вспоминают по одной только фразе, а кого только ненармотивной лексикой, и очень мало того кого вспомнять добрым словом.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:58
    +2
    Украинский генштаб сообщил об атаках ВС РФ позиций ВСУ в районе Ровнополя
    recourse Похоже в ВС РФ не зачитали приказ США воевать по правилам! Кинжалами, Калибрами не швыряться, Гвоздиками не гвоздить. Геранью не посывать. request
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:12
      +2
      Mavrikiy hi, ага а ещё наши "варвары" минные поля выставляют, окопы роют и блиндажи копают, и ГЛАВНОЕ кусты и высокую траву высаживают.
  3. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 20:33
    0
    Ув други и недруги!
    То ли ещё будет? В великий праздник Воздвижения Креста Господня мы помним святыни России : Киево-Печерскую Лавру и др. близкие сердцу православного человека и поруганные нечистью ЛженедоЗапада.
    Российский Дед Мороз долго запрягает сани в Великом Устюге, чтобы с радостью навестить не братьев, а пока просил приготовить площадку на Хрещатике для Майдана и гопака, палатки для мороженого и подарков! Вход на мероприятие бесплатный.
    Гори-гори ясно, чтобы не погасло!