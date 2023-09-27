Украинский генштаб сообщил об атаках ВС РФ позиций ВСУ в районе Ровнополя

Сегодня в течение дня российские войска атаковали позиции ВСУ в районе Ровнополя, а также в Марьинке и Григорьевке. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ в традиционной вечерней сводке с фронта.Кроме того, украинские военные в привычном для себя ключе пишут об «успехе» контрнаступления на Бахмутском (Артемовском) направлении. Интересно, что в сводке фактически отсутствует информация про события на таких важных направлениях как Авдеевское или Купянское. Позже начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, будто бы украинские формирования имели успех в районе Отрадовки на Бахмутском (Артемовском) направлении.Между тем, ранее глава российской Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал о частичном поражении и уничтожении украинских войск в районах Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки на Артемовском направлении. Кроме того, он зафиксировал успехи ВС РФ на Авдеевском направлении и в районе Серебрянского лесничества на Купянском направлении.Под вечер российские военкоры сообщили и об успехах российских войск на Херсонском направлении. Здесь постоянно наносятся удары по позициям украинских формирований на правом берегу реки Днепр. В результате ВСУ несут большие потери. Но концентрация украинских сил здесь не прекращается, вероятно – готовится очередная попытка высадки на левом берегу реки, контролируемом российскими войсками.Кроме того, вечером стало известно о воздушной тревоге в Сумской области Украины. Пока неизвестно, последуют ли по объектам военного назначения на ее территории удары российских войск или нет.