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Самолёт Boeing P-8A Poseidon ВВС США замечен недалеко от Крыма, в Севастополе объявлена воздушная тревога

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Самолёт Boeing P-8A Poseidon ВВС США замечен недалеко от Крыма, в Севастополе объявлена воздушная тревога

Украина с большой вероятностью готовит очередной ракетный удар по Крыму, в районе полуострова замечен американский самолет Boeing P-8A Poseidon. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на мониторинговый ресурс Flightradar.


Как уже сообщалось, в последние дни США и их союзники в три раза нарастили количество полетов разведывательных самолетов и беспилотников в районе Крыма, связывают это с планами ракетных ударов Киева по полуострову. Во всех случаях ударов у побережья Крыма появлялись самолеты НАТО или США, затем уходили к побережью Румынии, как и в этот раз.

Согласно данным ресурса, противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon со скрытым позывным поднялся с авиабазы Сигонелла на Сицилии в 15:31 мск. времени и направился в сторону Черного моря, начав патрулирование у побережья Румынии. Как сообщают российские ресурсы, на данный момент в Севастополе объявлена воздушная тревога, одновременно перекрыто движение по Крымскому мосту. Совпадений быть не может, американский самолет явно отслеживает результаты атаки на Крым.


По данным ТГ-канала Рыбарь, не исключена комбинированная атака ракетами и беспилотниками, в последние дни спутниковая разведка НАТО активно вела съёмку различных районов Крыма, в том числе мост. Предполагается, что атака будет проведена в несколько волн, но что может выступить в качестве цели удара, пока непонятно. Вполне может быть, что Киев ударит по мосту.

За прошедшие сутки американскими спутниками TOPAZ выявлено 54 позиции, представляющие интерес. Это и позиционные районы ПВО, и военные объекты

- пишет канал.

По версии "Рыбаря", патрулирование Boeing P-8A Poseidon никак не связано с возможным ударом по Крыму, район патрулирования является стандартным, на котором он находится ежедневно.
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12 комментариев
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  1. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 20:43
    +4
    По данным ТГ-канала Рыбарь, не исключена комбинированная атака ракетами и беспилотниками, в последние дни спутниковая разведка НАТО активно вела съёмку различных районов Крыма, в том числе мост.

    Может хватит уже сопли жевать нашим главкомам? НАТО уже не стесняется в своих намерениях уничтожить всё в Крыму и не только в Крыму. Сбросьте уже на этот Посейдон очередную бочку керосина и парочку-другую спутников завалите, может тогда кто-то на западе и задумается что не стоит дальше эскалировать.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 20:57
      0
      Цитата: kventinasd
      Сбросьте уже на этот Посейдон очередную бочку керосина

      он в тер пространстве Румынии, как вы себе представляете сбрасывание бочки керосина?!
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:45
    0
    Недалеко от Крыма это над территориальными водами Румынии? Противолодочный самолет с такой дальности вряд ли что-то в Крыму увидит
  3. Million
    Million Сегодня, 20:46
    -1
    А что,нельзя сделать так,чтобы разведывательные самолеты перестали там летать?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 20:55
      0
      Цитата: Million
      А что,нельзя сделать так,чтобы разведывательные самолеты перестали там летать?

      где?!!
      в Румынии?
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 20:47
    +1
    По уму надо его сбить а потом сразу извиниться и пообещать привлечь к ответственности кого-нибудь... Но в реальности будет наоборот...
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 20:55
      0
      он даже не в международном воздушном пространстве
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:48
    +1
    Грустно осознавать беспомощность против такого рода разведки. И не потому, что технически не можем прекратить, а совершенно по другим мотивам. recourse
  6. обыватель
    обыватель Сегодня, 20:54
    +1
    По крайней мере беспилотник разведывательный можно завалить? И объявить что он украинский, так как вел разведку и целеуказание в интересах ВСУ!
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 20:54
    0
    в районе полуострова замечен американский самолет Boeing P-8A Poseidon
    ну откровенную чушь зачем писать, или по принципу пол лаптя по карте?!
    матрасы летают над территорией румынии, даже не над Черным морем почто в 220-ти км от побережья Крыма
  8. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 21:02
    0
    Не пора ли нам, други мои замахнуться на нашего глубоко уважаемого, сами понимаете, ЛженедоЗапад!
    Открыть новые туристические маршруты совместные и несовместные по согласованию с лидером КНР на Лурдес ( Куба),и не только; чаще осуществлять совместное патрулирование
    тихоокеанского побережья Никарагуа АПЛ с проведением учебных стрельб, по согласованию с лидером КНДР пригласить строителей и монтажников в новые регионы России и наши Курильские о-ва :арх. Хабомаи, Кунашир, Шикотан и Итуруп.
    Туристам в ШсА предлагать брать топливо для подогрева Йеллестоунского маячка!
    С дружественными Ираном и КСА провести стрельбы в Индийском океане.
    Предупредить о готовности к испытаниям на Новой Земле!
    И ещё совсем небольшая малость, но есть нюансы для НедоГегемона!
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 21:02
    0
    Всего то нужно чтобы он при посадке разбился...А потом и следующий также потерпел крушение при посадке....