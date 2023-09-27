Самолёт Boeing P-8A Poseidon ВВС США замечен недалеко от Крыма, в Севастополе объявлена воздушная тревога

Украина с большой вероятностью готовит очередной ракетный удар по Крыму, в районе полуострова замечен американский самолет Boeing P-8A Poseidon. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на мониторинговый ресурс Flightradar.
Как уже сообщалось, в последние дни США и их союзники в три раза нарастили количество полетов разведывательных самолетов и беспилотников в районе Крыма, связывают это с планами ракетных ударов Киева по полуострову. Во всех случаях ударов у побережья Крыма появлялись самолеты НАТО или США, затем уходили к побережью Румынии, как и в этот раз.
Согласно данным ресурса, противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon со скрытым позывным поднялся с авиабазы Сигонелла на Сицилии в 15:31 мск. времени и направился в сторону Черного моря, начав патрулирование у побережья Румынии. Как сообщают российские ресурсы, на данный момент в Севастополе объявлена воздушная тревога, одновременно перекрыто движение по Крымскому мосту. Совпадений быть не может, американский самолет явно отслеживает результаты атаки на Крым.
По данным ТГ-канала Рыбарь, не исключена комбинированная атака ракетами и беспилотниками, в последние дни спутниковая разведка НАТО активно вела съёмку различных районов Крыма, в том числе мост. Предполагается, что атака будет проведена в несколько волн, но что может выступить в качестве цели удара, пока непонятно. Вполне может быть, что Киев ударит по мосту.
За прошедшие сутки американскими спутниками TOPAZ выявлено 54 позиции, представляющие интерес. Это и позиционные районы ПВО, и военные объекты
- пишет канал.
По версии "Рыбаря", патрулирование Boeing P-8A Poseidon никак не связано с возможным ударом по Крыму, район патрулирования является стандартным, на котором он находится ежедневно.