Один отказ может скрывать другой. Через два года после ухода американцев из Афганистана другая западная держава вынуждена вывести свои вооруженные силы из страны, в которой те находились. Франция уходит из Нигера, где, как она думала, она найдет убежище для своих войск, уже изгнанных из Мали. Мало утешает то, что Париж надеется организовать этот вывод «организованным» образом, в отличие от катастрофической эвакуации из Кабула в 2021 году.

Запад понимает, что его эксклюзивные объединения больше не могут решать все мировые проблемы.

Страны, не желающие мириться с гневом Запада, не обязательно одобряют поведение России, но многие увидели в нём прекрасный пример двусмысленности северных держав, столь великолепно безразличных к войнам Юга.

Западные аналитики, оценивая ситуацию на Украине, комментируют происходящее в других регионах мира. Если одни склонны полагать, что коллективный Запад за счёт Украины пытается расширить своё влияние в мире, то другие видят обратные процессы.Так, в материале французского журнала «Ле Монд» вышла статья Сильви Кауфманн (Sylvie Kauffmann), где говорится, что страны НАТО «вынуждены отступать на разных фронтах». В пример автор материала приводит вывод войск США из Афганистана и «бегство Франции из стран Африки, включая Нигер».Сильви Кауфманн:Автор пишет, что каким бы ни был вывод французских войск, упорядоченным или хаотичным, смысл в нём один: сигнал об отступлении западной мощи, сигнализирующий о провале его военных интервенций в странах Юга.Автор пишет, что вывод войск – это не только военная составляющая, но ещё и политико-дипломатическая. По словам обозревательницы, коллективный Запад вынужден сдаться.Приводится заявление профессора университета им. Джавахарлала Неру (Нью-Дели) Х. Джейкоба:В статье отмечается, что такая тенденция не нова, но события на Украине усугубили отступление Запада.В статье Le Monde:Автор пишет, что Запад часто говорит о двойных стандартах, а теперь ему самому продемонстрировали, что он не менее часто политику двойных стандартов использует.