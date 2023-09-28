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Французский аналитик: Вывод войск Франции из Нигера - сигнал об отступлении западной мощи, которое усугубилось в связи с конфликтом на Украине

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Французский аналитик: Вывод войск Франции из Нигера - сигнал об отступлении западной мощи, которое усугубилось в связи с конфликтом на Украине

Западные аналитики, оценивая ситуацию на Украине, комментируют происходящее в других регионах мира. Если одни склонны полагать, что коллективный Запад за счёт Украины пытается расширить своё влияние в мире, то другие видят обратные процессы.


Так, в материале французского журнала «Ле Монд» вышла статья Сильви Кауфманн (Sylvie Kauffmann), где говорится, что страны НАТО «вынуждены отступать на разных фронтах». В пример автор материала приводит вывод войск США из Афганистана и «бегство Франции из стран Африки, включая Нигер».

Сильви Кауфманн:

Один отказ может скрывать другой. Через два года после ухода американцев из Афганистана другая западная держава вынуждена вывести свои вооруженные силы из страны, в которой те находились. Франция уходит из Нигера, где, как она думала, она найдет убежище для своих войск, уже изгнанных из Мали. Мало утешает то, что Париж надеется организовать этот вывод «организованным» образом, в отличие от катастрофической эвакуации из Кабула в 2021 году.

Автор пишет, что каким бы ни был вывод французских войск, упорядоченным или хаотичным, смысл в нём один: сигнал об отступлении западной мощи, сигнализирующий о провале его военных интервенций в странах Юга.

Автор пишет, что вывод войск – это не только военная составляющая, но ещё и политико-дипломатическая. По словам обозревательницы, коллективный Запад вынужден сдаться.

Приводится заявление профессора университета им. Джавахарлала Неру (Нью-Дели) Х. Джейкоба:

Запад понимает, что его эксклюзивные объединения больше не могут решать все мировые проблемы.

В статье отмечается, что такая тенденция не нова, но события на Украине усугубили отступление Запада.

В статье Le Monde:

Страны, не желающие мириться с гневом Запада, не обязательно одобряют поведение России, но многие увидели в нём прекрасный пример двусмысленности северных держав, столь великолепно безразличных к войнам Юга.

Автор пишет, что Запад часто говорит о двойных стандартах, а теперь ему самому продемонстрировали, что он не менее часто политику двойных стандартов использует.
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8 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 06:14
    +1
    "события на Украине усугубили отступление Запада."

    Особенно остро это "отступление" ощущают наши бойцы на фронте, видя количество западной техники и вооружения. А экспертам с профессорами языком ляпать - как дурному с горы катиться.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:14
    +2
    Французский аналитик: Вывод войск Франции из Нигера - сигнал об отступлении западной мощи, которое усугубилось в связи с конфликтом на Украине
    . Отступление или отсутствие? Однозначного ответа, скорее всего, нет.
    Совсем недавно это было самое мощное, во всех отношениях, объединение и просто куда-то даётся, это не могло... явно, что то другое, а что?
  3. Французский вестник
    Французский вестник Сегодня, 06:30
    +2
    Время контроля государств, располагая там войска, уходит.
    Запад создает разные структуры, где будут заседать правители незападных стран, якобы суверенных, но представлять они будут интересы западного капитала. Или кооперации западного капитала с капиталом ключевых игроков региона. Остальные будут в положении "принеси-подай".
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:34
    +4
    Кто что хочет тот то и видит. Как с Афганом, кто-то видит позорное бегство и приводит свои аргументы, другие видят стратегическое отступление ради более выгодной гео-политической цели и тоже доводы найдутся.
  5. Cannon
    Cannon Сегодня, 06:39
    +1
    Страны, не желающие мириться с гневом Запада, не обязательно одобряют поведение России, но многие увидели в нём прекрасный пример ++++Это как ? Не одобряют , но увидели прекрасный пример.Т.е . то, что делает Россия им понравилось.Типа "стой там иди сюда"?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    +1
    страны НАТО «вынуждены отступать на разных фронтах». В пример автор материала приводит вывод войск США из Афганистана и «бегство Франции из стран Африки, включая Нигер»
    Где-то действительно вынуждены отступать, а где-то пытаются оказывать давление и взять под свое влияние, как пример Средняя Азия (бывшие советские республики) куда зачастили англосаксы и где развернули активную анти российскую деятельность. Продолжается активная накачка оружием Украины. И все направлено исключительно против России и ее союзников.
  7. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 07:57
    +1
    Просто Макарон ноль, без одобрения США ничего не может. Хотя не удивительно, ибо там они ставленники США, слабый нерешительный президент, олланд такой же был.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:41
    0
    "Запад понимает, что его эксклюзивные объединения больше не могут решать все мировые проблемы".
    На мой взгляд, эти мировые проблемы как раз и создает этот запад.