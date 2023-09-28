Несмотря на глубокие разногласия между Москвой и Оттавой в разрезе текущей геополитической обстановки, правительство и парламент Канады обязаны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент, за которым 22 сентября наблюдал весь мир.

Моя страна была главной силой, победившей нацистскую Германию в Европе. Россия/СССР заплатили за это ужасную цену. 11 млн солдат погибли на поле боя, 16 млн мирных граждан стали жертвами этнических чисток, совершённых во время нацистской оккупации руками СС, включая небезызвестную 14-й дивизию СС "Галичина"*, айнзацгруппы и коллаборационистов-пособников Гитлера. В совокупности это современное население провинций Онтарио, Квебек и Британская Колумбия вместе взятых.

Получилось так, что мы оказались единственной страной, подтолкнувшей президента Украины аплодировать эсэсовцу.

Посол Российской Федерации в Канаде Олег Степанов прокомментировал чествование в канадском парламенте ветерана дивизии СС «Галичина» («Галиция») – *экстремистского формирования, запрещённого в России – Ярослава Гунько (Гунька). Напомним, что его представили как ветерана войны с русскими во время визита в Канаду украинского президента Зеленского. Потом в службе протокола заявили, что «не были в курсе того, что Гунько – эсэсовец». В итоге спикер нижней палаты канадского парламента подал в отставку, а премьер Трюдо извинился так, что в итоге обвинил Россию в «дезинформации». Эти «извинения» прокомментировал ранее Илон Маск, дав понять, что дезинформация явно исходит от представителя западных политических элит.По словам российского посла в Канаде, извинения премьера Джастина Трюдо никакими извинениями, по большому счёту, не являются. Олег Степанов призвал канадского премьера, правительство и парламент Канады извиниться перед русскими, включая русскую общину Канады.Российский дипломат:Олег Степанов отмечает, что такие извинение перед русскими были бы весьма уместны, ведь именно русский народ заплатил самую высокую цену в борьбе с нацизмом.Посол России в Канаде:Посол указал на то, что в Канаде сегодня проживают не менее 200 тысяч этнических русских, и каждая семья потеряла как минимум одного своего родственникам в борьбе с нацизмом.Накануне в парламенте Канады призвали в отставку подать и премьера Трюдо. Формулировка была следующей: