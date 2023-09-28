Военное обозрение
Войти Регистрация

Посол России призвал премьера, правительство и парламент Канады извиниться перед русскими за чествование ветерана СС

19
Посол России призвал премьера, правительство и парламент Канады извиниться перед русскими за чествование ветерана СС

Посол Российской Федерации в Канаде Олег Степанов прокомментировал чествование в канадском парламенте ветерана дивизии СС «Галичина» («Галиция») – *экстремистского формирования, запрещённого в России – Ярослава Гунько (Гунька). Напомним, что его представили как ветерана войны с русскими во время визита в Канаду украинского президента Зеленского. Потом в службе протокола заявили, что «не были в курсе того, что Гунько – эсэсовец». В итоге спикер нижней палаты канадского парламента подал в отставку, а премьер Трюдо извинился так, что в итоге обвинил Россию в «дезинформации». Эти «извинения» прокомментировал ранее Илон Маск, дав понять, что дезинформация явно исходит от представителя западных политических элит.


По словам российского посла в Канаде, извинения премьера Джастина Трюдо никакими извинениями, по большому счёту, не являются. Олег Степанов призвал канадского премьера, правительство и парламент Канады извиниться перед русскими, включая русскую общину Канады.

Российский дипломат:

Несмотря на глубокие разногласия между Москвой и Оттавой в разрезе текущей геополитической обстановки, правительство и парламент Канады обязаны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент, за которым 22 сентября наблюдал весь мир.

Олег Степанов отмечает, что такие извинение перед русскими были бы весьма уместны, ведь именно русский народ заплатил самую высокую цену в борьбе с нацизмом.

Посол России в Канаде:

Моя страна была главной силой, победившей нацистскую Германию в Европе. Россия/СССР заплатили за это ужасную цену. 11 млн солдат погибли на поле боя, 16 млн мирных граждан стали жертвами этнических чисток, совершённых во время нацистской оккупации руками СС, включая небезызвестную 14-й дивизию СС "Галичина"*, айнзацгруппы и коллаборационистов-пособников Гитлера. В совокупности это современное население провинций Онтарио, Квебек и Британская Колумбия вместе взятых.

Посол указал на то, что в Канаде сегодня проживают не менее 200 тысяч этнических русских, и каждая семья потеряла как минимум одного своего родственникам в борьбе с нацизмом.

Накануне в парламенте Канады призвали в отставку подать и премьера Трюдо. Формулировка была следующей:

Получилось так, что мы оказались единственной страной, подтолкнувшей президента Украины аплодировать эсэсовцу.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:41
    +8
    Ага сейчас только ОН разбег возьмёт и помчиться извиняться, вон уже заявы что Россия ВИНОВАТА что заметила и раздула из этого "невинного" поступка такую историю. Россия виновата во всем и эта АКСИОМА на Западе и извинись сейчас данный организм перед Россией и ее народом и клади заявление об уходе и "парт билет" на стол, а в ответ получит волчий билет, оно ему надо? Мы для них уже давно недочеловеки.
    1. vik669
      vik669 Сегодня, 06:55
      -3
      А кому извинения этих 3,14 нужны то?
      1. frruc
        frruc Сегодня, 08:49
        0
        Есть еще народы Белоруссии, Польши, бывшей Югославии и др, где активно действовали подразделения СС из этнических украинцев.
    2. Седов
      Седов Сегодня, 07:08
      +1
      Получилось так, что мы оказались единственной страной, подтолкнувшей президента Украины аплодировать эсэсовцу.

      Да никто вас не подталкивал. Вы сами сознательно устроили это позорное шоу, в мелочной попытке угодить Зеленскому. И ничего лучше, как поздравить нынешнего нациста эсэсовцем-пенсионером вы придумать не смогли. Просто о последствиях этого "шоу" в мире вы не подумали. Настоящих Президентов нужно встречать вот так, как встречали Путина в прошлом году в Дубае... И я горжусь таким приёмом..
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 07:22
        +2
        Цитата: Седов
        Да никто вас не подталкивал. Вы сами сознательно устроили это позорное шоу, в попытке угодить Зеленскому.

        Ну что же, зато весь мир увидел, что еврей Зеленский приветствует ССовцев, которые устраивали холокост его народу. Позор для еврейского народа. А что канадцы поддержали его, то тут ничего удивительного нет, они показал свое истинное лицо.
      2. Михаил Драбкин
        Михаил Драбкин Сегодня, 07:58
        -1
        Невозможно сравнивать многостороннее освещение СВО в российской медиа и оголтелое, одностороннее, абсолютное обнуление российского и русского в западной медиа.

        Для российских авторов и комментариев возможен отстраненный подход «там, где-то идет эта СВО» - как будто за рубежом. В Телеге есть и украинские, и либерально-нигилистические источники. Все центральные медиа Запада пишут с линии фронта украинской стороны, раздувая пламя войны малейшими атаками и продвижением, преувеличивая потери России - это как будто сотни Конашенковых с той стороны. Нет нюансов и мнения российских источников.

        В последние три недели, появляются мнения от «не похоже что Украина в состоянии вернуться к границам..», до «систематическое и методичное возвращение кв.км..». Цитируют Медведева, Володина. Ищут повода записать Россию в неудавшиеся государства и страны - изгои вместе с С.Кореей и Ираном. Тон стал сдержаннее, Зелинского почти не видно после фиаско с требованиями и упреками англичанам… Но в информационном поле - дезинформационная война, с абсолютными обвинениями именно России в этом. Слабина только из-за финансового бремени, расходов, не принесших ожидаемых результатов. Некоторые оголтелые русофобы - Анн Апельбаум, и Мотыль.. - не пишут, посколько из прогнозы совершенно неудачны… как и бывшие советские граждане Ариэль Коэн, Леон Арон, Немцова, Маша Гессен, Юлия Иоффе - это битые карты, да еще и крапленые.

        Чем успешнее СВО для России, тем желчнее и оскорбительнее уровень дезинформации. Это отражение древнего антагонизма к России и русским (читай: граждан России).

        Только следущее ясно как божий день : победителей не судят, но им вечно завидуют. Горе побежденным. И историю пишут победители!
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:53
      +2
      Трудно поверить, что они не знали кто в годы второй мировой войны воевал против СССР. Ответ однозначный сторонники нацисткой Германии, убийцы и насильники. Странную позицию занял Израиль и его многочисленная диаспора в США. Молчание это знак согласия. Зеленский это провокатор, неужели спикер канадского парламента вот так просто уйдет и утрется от этого позора. Почему Россия не созывает экстренное заседание ООН ? Войска СС осуждены международным трибуналом и надо активно это поднимать на всех международных площадках, нельзя замалчивать. Фашизм поднимает голову, а мы лепечем про извинения страны которая приютила всех бывших недобитых нацистов !!!
    4. Stas157
      Stas157 Сегодня, 08:23
      0
      Цитата: Ропот 55
      Ага сейчас только ОН разбег возьмёт и помчиться извиняться

      Бежит и волосы назад!

      В том, что произошло есть и положительный момент. Эти твари себя обозначили!
  2. Комментарий был удален.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:47
    +4
    Как потомки эсэсовцев будут извиняться перед потомками жертв, перед ветеранами боровшихся с нацизмом what Я не представляю.
    Сегодня увидел ужасное фото.
    Кое кто ещё должен извиниться перед нашим народом и покаяться за это.

    Не буду описывать что это, чтобы не травмировать психику людей.
    Все подробности можно найти в инете.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:16
      +2
      Лёха с Андроида hi, зато теперь эти "храбрые" (цензура) вновь распушили свои хвосты и гавкают в своре которую организовал Вашингтон, считаю что Сталин не должен был оставлять Финляндию на карте.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:51
    +7
    правительство и парламент Канады обязаны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент
    Беда в том, что картинно-показательное чествование эсэсовца произошло и под бурные аплодисменты, т.е. поставленная цель достигнута. Трюдо перевел стрелки на спикера включив "дурачка", спикер извинился и подал в отставку, но событие состоялось и кто даст гарантию, что не повторится в какой-либо другой стране? Англосаксы и европейцы полностью съехали с катушек и потеряли все нравственные ориентиры.
  5. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 06:57
    +5
    в парламенте Канады призвали в отставку подать и премьера Трюдо. Формулировка была следующей:

    Получилось так, что мы оказались единственной страной, подтолкнувшей президента Украины аплодировать эсэсовцу.

    Посмотрел в перемотке встречу Зеленских в Канаде, если не ошибаюсь, происходила в том самом парламенте, с экс.-эСэС Гунько. Не увидел чтобы кто-то толкал Зеленского аплодировать эсэсовцу, он (Зеленский) даже кулачок от чувств сжал, иначе бы зига получилась.
    Кроме того, общий план парламента запечатлел этот "трогательный" момент и радостные лица присутствующих в помещении. am
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 07:32
      +1
      Цитата: Lynx2000

      Не увидел чтобы кто-то толкал Зеленского аплодировать эсэсовцу, он (Зеленский) даже кулачок от чувств сжал, иначе бы зига получилась.

      Забыл добавить, по социологическим опросам, в ФРГ и некоторых странах Бенилюкса продолжали считать Гитлера самым популярным политиком еще в послевоенные годы. Интересно, как они бы повели себя в парламенте, если бы Зеленский, как его коллега, комик Джонни Бухардт таким образом провел свое "комедийное" выступление:
  6. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 06:59
    +5
    Глупости это все. Извиняются перед сильными. Кто и когда извинялся в последний раз перед русскими кроме в духе сарказма как Азербайджан.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:59
    +2
    Посол не призывать должен. Он должен уехать из Канады. А МИД РФ снизить уровень дип.представительства в Канаде до уровня "временный поверенный".
    Но наш МИД ограничится "озабоченностью" Захаровой и всё. Потому что нынешний МИД защищает не интересы России, а интересы своих блатных работничков.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:19
      -2
      Дилетант hi, а у нас М. И. Д. самостоятельное ведомство? Ну то есть Лавров сам решает с кем и как общаться?
  8. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 07:34
    -3
    А с чего это вдруг канадцы должны извиняться перед нами за представителей нашего же братского народа? Уж скорее мы должны извиняться за своих братьев. Вот такая уж у нас нация -- братаемся со всякой швалью...
  9. Фразах
    Фразах Сегодня, 08:03
    0
    Россия вспряла ото сна и тоже запросила извинений. Есть тут кто-нибудь или нет никого? Нет никого, нет никого, нет никого...
  10. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 08:23
    +1
    Дикость даже не в том, что кто-то пригласил эсэсовца, а в том, что ему аплодировал ВЕСЬ ПАРЛАМЕНТ Канады! И президент Украины, еврей по национальности. Зрелище настолько омерзительное, что просто в голове не укладывается. Получается, что Канада не просто притон сбежавших бандеровцев, а самое настоящее нацистское государство и враг России! Как после этого вообще иметь с Канадой какие-то дела?!