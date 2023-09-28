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Вооружённые силы России продолжают атаки объектов противника в тыловых районах. В ночное время суток российская армия нанесла удары по объектам киевского режима на ряде территорий, включая Одесскую область. Сообщается о применении в основном ударных дронов типа «Герань». В результате ударов поражены склады ГСМ в Измаильском районе, в которых находилось топливо, используемое в интересах ВСУ.
Сообщается о взрывах, детонации и пожарах в Николаевской и на оккупированной ВСУ части Херсонской области. По складу оружия и боеприпасов, а также по местам размещения живой силы противника отработала российская бомбардировочная авиация, использовав авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500. По предварительным данным, в результате этих ударов противник потерял не менее 80 человек личного состава убитыми и ранеными, ещё около 30 человек пока записаны как пропавшие без вести. Уничтожено свыше 100 тонн боеприпасов, которые враг собирался использовать в операциях на южном направлении.
Российская авиация накануне вечером отработала по позициям ВСУ в районе Купянска. С помощью авиабомб уничтожены позиции противника близ станции Купянск-Узловой. Это южная часть Купянска Харьковской области.
В Кировоградской области ударными дронами нанесено огневое поражение объектам, на которых проходили боевое слаживание украинские мобилизованные. По некоторым данным, там же находились и до сотни иностранных наёмников из разных стран, включая страны Прибалтики, США, Польшу, Британию и др.
Прогремела серия взрывов на объектах киевского режима в Винницкой области. По предварительным данным, российские войска ударили по эшелонам с военной техникой и боеприпасами на станциях в этом регионе. Информация об уничтоженной в результате этих ударов военной технике уточняется.