Украинское командование продолжает бросать в атаки на Запорожском направлении новые и новые подразделения. Есть в их составе как опытные военнослужащие, так и те, кто был мобилизован и в короткие сроки (с двухнедельным обучением) отправлен на самый горячий участок фронта – в район Работино и на подступы к Вербовому.
Минобороны России сообщает о том, что в плен российским войскам, контратаковавшим на этом направлении сдались очередные группы украинских военнослужащих. В первой группе было шесть человек. Они в тёмное время суток вышли к российским позициям вместе с оружием, которое потом сдали. Во второй группе – как минимум трое.
Российское оборонное ведомство приводит данные о том, что противник продолжает безуспешные атаки в районе Работино и Пятихаток, теряя тысячи своих военнослужащих.
Сами российские военные сообщают о том, что тактика ВСУ к настоящему моменту свелась к следующей: интенсивная артподготовка, а затем – пехотная атака. Контрбатарейная борьба со стороны наших войск, использование армейской авиации, зачастую приводят к тому, что пехота противника, выдвинувшаяся на штурм, оказывается отрезанной от основных сил и в итоге либо уничтожается, либо сдаётся в плен. Отдельным украинским военнослужащим удаётся бежать, правда не все бегущие в хаосе боя преодолевают минные поля.