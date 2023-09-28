Военное обозрение
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Очередные группы военнослужащих ВСУ сдались на Запорожском направлении

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Очередные группы военнослужащих ВСУ сдались на Запорожском направлении

Украинское командование продолжает бросать в атаки на Запорожском направлении новые и новые подразделения. Есть в их составе как опытные военнослужащие, так и те, кто был мобилизован и в короткие сроки (с двухнедельным обучением) отправлен на самый горячий участок фронта – в район Работино и на подступы к Вербовому.


Минобороны России сообщает о том, что в плен российским войскам, контратаковавшим на этом направлении сдались очередные группы украинских военнослужащих. В первой группе было шесть человек. Они в тёмное время суток вышли к российским позициям вместе с оружием, которое потом сдали. Во второй группе – как минимум трое.



Российское оборонное ведомство приводит данные о том, что противник продолжает безуспешные атаки в районе Работино и Пятихаток, теряя тысячи своих военнослужащих.

Сами российские военные сообщают о том, что тактика ВСУ к настоящему моменту свелась к следующей: интенсивная артподготовка, а затем – пехотная атака. Контрбатарейная борьба со стороны наших войск, использование армейской авиации, зачастую приводят к тому, что пехота противника, выдвинувшаяся на штурм, оказывается отрезанной от основных сил и в итоге либо уничтожается, либо сдаётся в плен. Отдельным украинским военнослужащим удаётся бежать, правда не все бегущие в хаосе боя преодолевают минные поля.

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21 комментарий
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  1. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Сегодня, 07:27
    +8
    До них дошло, что чем гнить в полях у сгоревшей техники за интересы своих хозяев, лучше сдаться и остаться живыми для своих семей.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:33
      +4
      LIONnvrsk hi, Каждый выбирает по себе, женщину, религию, дорогу. (С).
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 07:55
        +3
        Цитата: Ропот 55
        LIONnvrsk hi, Каждый выбирает по себе, женщину, религию, дорогу. (С).

        У автора- "для себя" . hi
        По себе у него выбирает- слово для любви и для молитвы,
        шпагу для дуэли, меч для битвы. yes
        Кто только не пел эту песню. Даже ВИА Пламя запилил рОковый вариант, там еще в начале слышно как геранька летит. laughing
      2. Комментарий был удален.
    2. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 07:34
      +10
      Хочу еще раз призвать украинцев, знаю они читают форум под ВПН. Выходите на волну 149.200 «Волга» и сдавайтесь в плен! Смысла в вашем самоубийстве нет никакого. Зеленский хочет получит очередной финансовый транш от США, ценой вашей жизни.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 07:37
        +8
        Arzoo hi, не кучно и не массово, это так отдельные организмы, вот когда взвода и роты полными составами выходить станут(если станут) тогда можно сказать что кучно поперли.
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:36
      +2
      Цитата: LIONnvrsk
      лучше сдаться и остаться живыми для своих семей.

      Это не только для них и их семей лучше, но и для Украины в целом.
      Стоит именно так акцентировать.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 07:43
        +3
        ДымОк в дЫмке hi, вчера писал, что надо привлекать НОРМАЛЬНЫХ психологов для работы с В. С. У. с рядовым составом, основной посыл оправдание сдачи в плен, людей надо обрабатывать плотно и постоянно чтоб Тарасы и Миколы не в атаку шли а думали как безопастно от своих свалить.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:19
          0
          Ропот 55 hi . В целом согласен.
          Кроме разве что "от своих свалить". Разные они. Сваливают, так понимаю, чаще "чужие среди своих". И не только /не столько из желания жить (риск при переходе сопоставим с риском в бою)
          сколько из-за несогласия с правильностью войны в чужих и чуждых интересах.
      2. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 07:45
        -1
        На территории России создавалось подразделение из перешедших на нашу сторону военных ВСУ. Информации об этом подразделении нет.
    4. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 07:40
      +1
      Четверо сдались, а четыреста призваны в ВСУ, причём большая часть мотивированных и озлобленных бойцов. Не пишите чушь не всё так радужно! Иначе почему на фоне таких результативных наши ударов контрнаступление украинцев продолжается???
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 07:57
        +2
        Контр наступ продолжается ,потому что их гонят сзади.В военкоматы Украины ,что ,очередь стоит? Или их отлавливают везде.
      2. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 08:19
        -1
        откуда взялись мотивированные и озлобленные бойцы?
        1. Сид2014
          Сид2014 Сегодня, 08:29
          +1
          Война знаете ли! Или вы до сих пор не поняли? Скабееву не смотрите!
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:23
        0
        Цитата: Сид2014
        Четверо сдались, а четыреста призваны в ВСУ, причём большая часть мотивированных и озлобленных бойцов.

        Мотивированных и озлобленных нет нужды ловить на улицах, - такие заявляются сами.
    5. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:57
      +1
      Зимой положение ВСУ станет еще хуже, наступательный порыв сдуется, а вот ВКС России выходных делать не будет, мало по малу малята начинают догадываться.
    6. krops777
      krops777 Сегодня, 08:59
      0
      До них дошло, что чем гнить в полях у сгоревшей техники за интересы своих хозяев, лучше сдаться и остаться живыми для своих семей.


      Они трупы с полей неделями не убирают, волей неволей дойдет.
  2. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 07:42
    +5
    Они в тёмное время суток вышли к российским позициям вместе с оружием, которое потом сдали. Во второй группе – как минимум трое.

    what У нас же в ВС РФ тоже есть отдел пропаганды, мало креативщиков? Обещайте не только канал радиосвязи "Волга", еду, лечение и безопасность. Проводите акции: пригнал танк импортный (Химеру, и т.д.) - вознаграждение, после проверки - гражданство РФ. Привели-прихватили с собой "у плэн" офицера из старшего (лучше высшего) начальствующего состава с картами - еще больше вознаграждения...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:39
      +1
      Цитата: Lynx2000
      больше вознаграждения...

      Вознаграждение - не самая лучшая мотивация не самых лучших.
      Не будь сейчас Россия таким же буржуазным государством как и Украина переходящих было бы существенно больше.
      Собственно вдохновение "Русской весны" мотивировалось не только возвращением в Россию, но и призрачным возвращением к социализму.
      Так понимаю, поэтому поддержка со стороны России и была тогда приморожена.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 08:44
      +1
      Lynx2000 ...... состава с картами - еще больше вознаграждения...

      И про наемников, и иностранных советников напоминать. Пусть с собой тащат, хоть на привязи.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:55
    +2
    Даже если ежедневно будут сдаваться по 5-7 чел., то это уже успешное проведение информационно-психологической операции. Сегодня 5, а завтра глядишь и 20.
  4. Eugen 62
    Eugen 62 Сегодня, 07:57
    +2
    Но бывает, что под видом сдачи в плен бандеровцы пытаются занять наши позиции. Цитата командира одного из батальонов:
    "Вышли на наши частоты и сказали, что идут сдаваться. 13 человек. Я подумал, странно, боя как такового не было. Шли с белым флагом, кстати. Первый пошел — на мине подорвался. Я дал команду роте не подпускать их ближе 50 метров и на расстоянии 50 метров скомандовать подползать к нашим позициям по одному. Этот вариант их не устроил, они открыли огонь на поражение, стали бросать гранаты. Мы открыли огонь из стрелкового оружия".
    С укрофашистами надо не терять бдительность.