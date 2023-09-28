Военное обозрение
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Российский военкор сообщил об атаке ВСУ под видом сдачи в плен

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Российский военкор сообщил об атаке ВСУ под видом сдачи в плен

В Луганской Народной Республике украинское формирование попыталось совершить атаку российской позиции под видом сдачи в плен. Об этом сообщает Telegram-канал «Репортер Руденко V» со ссылкой на командира российского батальона.


Как рассказал комбат с позывным Зенит, украинские военные прикинулись сдающимися в плен и приблизились к позиции казачьего отряда специального назначения Барс-16 «Кубань». Они открыли огонь по российской позиции.

Однако нашим бойцам удалось отбить атаку противника. В итоге украинские боевики потеряли не менее восьми человек убитыми. Один раненый украинский боевик был взят в плен российскими военнослужащими. Подобная попытка атаки российской позиции свидетельствует о том, что украинские формирования могут предпринимать различные хитрости с целью усыпления бдительности наших военных.

Немаловажную роль в произошедшем играют и участившиеся случаи сдачи в плен украинских военнослужащих на других направлениях. В итоге наши бойцы легко верят тому, что боевики ВСУ собрались сдаться целым отрядом в плен. В этот раз подобная атака обошлась без серьезных последствий для российских войск.

Напомним, что на ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции продолжаются ожесточенные бои. Наибольшие успехи российским войскам сопутствуют на Купянском и Краснолиманском направлениях.
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22 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:00
    +5
    Бдительность на передовой еще никто не отменял. Да и от организмов у которых бандера в героях ждать надо всего.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:12
      +5
      Ну так делайте выводы принимайте в плен только без оружия идущих с высоко поднятыми руками, остальных валите, пленные нам без надобности.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:22
        +1
        Silver99 hi, кто знает как там на месте было, возможно что часть выходила как вы и сказали а другие из кустиков хотели пострелять принимающих? А может и действительно наши расслабились не зная подробностей разбирать тяжело.
  2. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 08:00
    +8
    Подобная попытка атаки российской позиции свидетельствует о том, что украинские формирования могут предпринимать различные хитрости с целью усыпления бдительности наших военных.

    А вообще, конечно, такая подстава сама давно просилась к реализации... Ничего удивительного.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:04
      +3
      Васян 1971 hi, думаю что и раньше нечто подобное В. С. У. предпринимало просто об этом никто и не сообщал.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:05
    +7
    украинские формирования могут предпринимать различные хитрости с целью усыпления бдительности наших военных.
    Так у украинских формирований такая же цель, как и у наших - уничтожить врага. Поэтому естественно будут и хитрости и заготовленные подлянки, да много чего. На войне соображалка работает более продуктивно чем в мирной жизни. Странно, что раньше не было таких сообщений, что-то долго думали или подбирали самых рискованных.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:26
      0
      Цитата: rotmistr60
      что-то долго думали или подбирали самых рискованных.

      Или таким макаром уже взяли не одну нашу позицию.
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 08:07
    +6
    Скоро шахидов обвешанных взрывчаткой начнут подсылать, смотрящий научит.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:18
      +5
      не удивлюсь если они впереди себя в атаках будут наших пленных или местное население будут пускать, ничего не ново в мире нацистов.
  5. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 08:08
    +7
    Один раненый украинский боевик был взят в плен

    Надо было помочь ему и сказать что не довезли, такую хитрожопость надо наказывать.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:10
      +4
      Dimy4 hi, это надо делать сразу и по всеобщему решению коллектива, иначе последствия могут быть плохими.
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 08:51
        0
        Дык кто ж теперь знает, сколько их изначально в плен взяли.
        Довезли одного.
        Для отчета.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:11
    +4
    За 300 м лапы в гору в колонну по одному и без оружия, во фланг с прикрытием пулеметчик +гранатометчик со "Шмелем"- пущай шуткуют.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:24
      +1
      Uprun hi, думаю 300м слишком, сдающиеся больше не НАШИХ боятся а СВОИХ поэтому идти столько с руками над головой да без оружия им ссыкотно.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:54
        0
        , думаю 300м слишком, сдающиеся больше не НАШИХ боятся а СВОИХ
        ...в яблочко...нацзаград отряды хунты со своими всушниками на ножах...валят по беспределу даже без сдачи в плен..буквально за харчи...так что всушникам которые реально устали от кровавой бойни лучше б развернуть стволы в обратном направлении...вот это ссыкотно
  7. sub307
    sub307 Сегодня, 08:11
    -1
    "Подобная попытка атаки российской позиции свидетельствует о том, что украинские формирования могут предпринимать различные хитрости ..." Если бы этот трюк провернули наши бойцы это называлось бы - военная хитрость. А с другой стороны - подлость и коварство, "покушение" на бдительность.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:26
      +3
      sub307 hi, a что вас смущает?! Всегда было НАШИ разведчики, ИХ шпионы, НАШИ храбрые воины, ИХ трусливые наймиты и т. д. и т. п.
  8. Шалтай
    Шалтай Сегодня, 08:13
    +3
    Военное преступление. Очередное.
    Вероломство.
    1. Rakovor
      Rakovor Сегодня, 08:56
      0
      Какое преступление, что ты несешь, очнись. Обыкновенная военная хитрость, расслабляться не надо. По твоему недалекому мнению наши бойцы во время ВОВ, которые проделывали подобное - тоже военные преступники?
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  12. Комментарий был удален.
  13. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 08:40
    +1
    Один раненый украинский боевик был взят в плен российскими военнослужащими

    Всетаки в ПЛЕН взяли - одного! fool
  14. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 08:52
    +1
    Кто-то скажет что это вероломство и военное преступление со стороны х@хлов, но на войне как на войне, все способы, которые ведут к победе использует любая сторона, этому приему "мнимая сдача" не одна сотня лет, поэтому не расслабляться и бдеть при приеме сдающихся:
    https://lostarmour.info/media/videos/news/6727.mp4
  15. air wolf
    air wolf Сегодня, 08:56
    0
    Это говорит о том, что в всу 90% мотивированных бандеровцев и война будет долгой am