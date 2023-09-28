Российский военкор сообщил об атаке ВСУ под видом сдачи в плен

В Луганской Народной Республике украинское формирование попыталось совершить атаку российской позиции под видом сдачи в плен. Об этом сообщает Telegram-канал «Репортер Руденко V» со ссылкой на командира российского батальона.Как рассказал комбат с позывным Зенит, украинские военные прикинулись сдающимися в плен и приблизились к позиции казачьего отряда специального назначения Барс-16 «Кубань». Они открыли огонь по российской позиции.Однако нашим бойцам удалось отбить атаку противника. В итоге украинские боевики потеряли не менее восьми человек убитыми. Один раненый украинский боевик был взят в плен российскими военнослужащими. Подобная попытка атаки российской позиции свидетельствует о том, что украинские формирования могут предпринимать различные хитрости с целью усыпления бдительности наших военных.Немаловажную роль в произошедшем играют и участившиеся случаи сдачи в плен украинских военнослужащих на других направлениях. В итоге наши бойцы легко верят тому, что боевики ВСУ собрались сдаться целым отрядом в плен. В этот раз подобная атака обошлась без серьезных последствий для российских войск.Напомним, что на ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции продолжаются ожесточенные бои. Наибольшие успехи российским войскам сопутствуют на Купянском и Краснолиманском направлениях.