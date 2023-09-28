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Лавров: Россия готова к переговорам по Украине с учётом реалий, сложившихся на земле

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Лавров: Россия готова к переговорам по Украине с учётом реалий, сложившихся на земле

Министр иностранных дел Сергей Лавров в очередной раз заявил о том, что Россия готова вступать в переговоры по украинскому вопросу. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что есть условие, которое оппонирующей стороне необходимо принимать во внимание.

По словам Сергея Лаврова, российская переговорная позиция основывается на том, что договариваться можно с учётом условий, сложившихся на земле (по ходу боевых действий).

В интервью ТАСС глава российской дипломатии подчеркнул, что также Россия основывает свою переговорную позицию на учёте интересов нашей страны, включая интересы в сфере безопасности.

Лавров:

Мы исходим из недопущения создания у наших границ враждебного нацистского режима, который бы открыто декларировал цель по истреблению всего русского на тех землях, которые в Крыму и Новороссии столетиями обживались и обустраивались русскими.

По словам главы министерства иностранных дел, чем дольше Киев будет отказывать от переговоров и от принятия объективных реалий, тем договариваться будет сложнее. А первым шагом, по словам Лаврова, со стороны Киева должен стать шаг по отмене Зеленским его же указа о запрете участия в переговорах с российской стороной. Иначе никакие переговоры невозможны по определению.

Напомним, что на Западе в связи с неудачным украинским контрнаступлением всё чаще говорят о возможном «разделе Украины по корейскому сценарию». При этом Запад устами различного рода политологов, политиков и иного рода экспертов предпринимает попытки убедить режим Зеленского в том, что «Украина уже победила, сохранив свою государственность».
Использованы фотографии:
сайт БРИКС
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22 комментария
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 08:26
    -3
    Работа у Лаврова такая, разговоры разговаривать. А вот у Шойгу и Мишустина совершенно другая меньше слов и больше дела.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 08:40
      +4
      Как противно слушать этот скулёж от МИДа!Всё,сдулись,либералы?Для них позор уже нечто само собой разумеющееся!Так они своими такими заявлениями страну позорят!
  2. Т.А.В.
    Т.А.В. Сегодня, 08:28
    +8
    Мы готовы к переговорам. А сколько было разглагольствований что каждое предложение будет хуже предыдущего. Смотрится это все... Не как позиция сильного это факт.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:28
    +3
    Работа у него такая. Переговоры не нужны в первую очередь нам. Ну поделят окраину. заживем мирно? Нет! Режим сменится? Нет! Санкции отменят? Нет! Оружием будут пичкать? Да! Провокации, обстрелы и теракты в приграничных районов будут? Да ! Ну и? Там договариваться не с кем, все что подпишут, можно сразу в корзину выбросить, с той стороны ни кто и ни чего исполнять не будет. Это знаем мы, это знают и они. Работа у него такая.
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 08:46
      +4
      Нам не нужны, но нашей власти да! Мы же не знаем ситуацию внутри страны( цены на бензин например) Нам говорят всё ок, спите спокойно, но реалии могут быть другими. Уже один раз мы утром проснулись, а Великой страны нет и президента нет! Может вы забыли? А реалии на земле это уже без Херсона, Запорожья, Славянска и др...??? Только вот украинцы с этим не согласны!!! А Лавров??? Ну наша внешняя политика невмешательства - череда провалов ( Украина, Армения...). Впрочем чего ждать от слабой страны. Толька готовности к переговорам, если нет способности навязать свою волю! Так действует враг - США например.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:28
    +7
    попытки убедить режим Зеленского в том, что «Украина уже победила, сохранив свою государственность».

    Да хоть квадратный метр останется от Украины с существующим режимом Киева, следующая война, это дело времени.
    Такая "государственность"нужна Западу, но не России.
  5. Антон_из_Бреста
    Антон_из_Бреста Сегодня, 08:29
    +1
    Какие переговоры? Смысл тогда начинать все это? Санкции все равно не снимут. Нулно идти до конца, до границы Польши.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:43
      +4
      Чтобы идти до границы Польши, нужно понимать зачем и в чём выгода от такого затратного во всех смыслах предприятия.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:58
      +1
      До конца?Какими силами?Теми,что есть удерживаем оборону,причем с большим рапряжением.Для наступления сил и средств надо раз в пять больше.Где брать будем?
    3. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 09:02
      0
      Дойдем мы до границы Польши. Не знаю как, но допустим дойдем.
      Дальше что? В Польше наши друзья сидят? Вопрос с нашей безопасностью решен? Или всё станет еще хуже?
      Изначальный план был в кратчайшие сроки, малой кровью, сделать из Украины нейтральное буферное государство. Сейчас это невозможно. Все эти готовности к переговорам - попытка выторговать хоть что-то из того что планировали сделать.
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:29
    +1
    Короче не будет переговором, в ближайшее обозримое время, у ТЕХ указ не разрешает вступать в переговоры, а на наши условия никто не согласиться.
  7. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 08:33
    +4
    А как же денафикация и демилитаризация Украины?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:40
      +1
      Цитата: Pavel57
      А как же денафикация и демилитаризация Украины?

      А мы старую Украину уже демилитаризировали. Это уже новая Украина, с западным оружием, которое годно только ворон пугать. Рябов соврать не даст.
  8. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 08:36
    +3
    Выпрашивают переговоры, чтобы выбраться из той бяки в которую они (власть) нас привели (с такими по другому бы не получилось!). Дальше, сидеть сыто и довольно на троне и подле него для избранных, вытягивая последние соки из обескровленной страны (во всех смыслах). А народ в очередной раз развели и довели... Замораживание конфликта, серая зона и прочие прелести. В интересное, но нехорошее время живем.
  9. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:37
    +1
    Черноморское побережье вернём на Родину, тогда можно и побазарить.
  10. tatra
    tatra Сегодня, 08:42
    +2
    Это называется не переговоры ,а ультиматум ,когда одна сторона выставила другой стороне условия ,и считает ,что та сторона обязана все их выполнить .
    Переговоры -это когда обе стороны выставили свои условия ,но согласны уступать . Поэтому всё это может продолжаться долго ,при практически не меняющейся ЛБС, и гибели военных с обеих сторон .
  11. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 08:43
    +2
    Похоже Сурков не отсебятину нес про "Север" и "Юг".
  12. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 08:43
    +3
    Ещё раз Варламовича + Мудинского отправить на эти предполагаемые переговоры и можно ставить крест на России! Можно сразу наш контингент выводить не только с отвоеванных территорий, но и с граничащих с 404-ой областей России!
  13. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 08:47
    0
    Более точно он сказал так:
    "Наша позиция остается в силе: мы готовы договариваться, но договариваться с учетом тех реалий, которые сейчас сложились на земле и с учетом нашей позиции, которая всем хорошо известна, с учетом наших интересов, интересов нашей безопасности, интересов недопущения создания на границах России враждебного нацистского режима, который открыто продекларировал цель истребления всего русского на тех землях, которые и в Крыму, и в Новороссии осваивались, обустраивались и обживались русскими людьми столетиями", - сказал министр.

    https://tass.ru/politika/18859271
  14. avia12005
    avia12005 Сегодня, 08:58
    +2
    Переговорная мафия действует.

    Ну, начнём переговоры. А дальше что? Народ никак понять не может - цель какая? Перестать воевать на линии боевого соприкосновения? Замириться? Оставить антирусскую язву на землях бывшей УССР? Переложить ответственность за её устранение на потомков?

    Понять бы хоть что-то.
  15. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:02
    0
    А реалии сложившиеся на земле как-то не очень. Донецк как обстреливали так и обстреливают, например...
  16. Eug
    Eug Сегодня, 09:02
    0
    Любая власть в сохранившейся Украине будет категорически враждебной России, которая в полной мере получит то, против чего вроде бы затевалась СВО. А учитывая недавно проскочившее в СМИ предложение Киссинджера Зеленскому - территориальные уступки России в обмен на членство Украины в НАТО - так вообще ошеломляющее "победоносие"....