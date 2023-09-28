Лавров: Россия готова к переговорам по Украине с учётом реалий, сложившихся на земле

Мы исходим из недопущения создания у наших границ враждебного нацистского режима, который бы открыто декларировал цель по истреблению всего русского на тех землях, которые в Крыму и Новороссии столетиями обживались и обустраивались русскими.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в очередной раз заявил о том, что Россия готова вступать в переговоры по украинскому вопросу. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что есть условие, которое оппонирующей стороне необходимо принимать во внимание.По словам Сергея Лаврова, российская переговорная позиция основывается на том, что договариваться можно с учётом условий, сложившихся на земле (по ходу боевых действий).В интервью ТАСС глава российской дипломатии подчеркнул, что также Россия основывает свою переговорную позицию на учёте интересов нашей страны, включая интересы в сфере безопасности.Лавров:По словам главы министерства иностранных дел, чем дольше Киев будет отказывать от переговоров и от принятия объективных реалий, тем договариваться будет сложнее. А первым шагом, по словам Лаврова, со стороны Киева должен стать шаг по отмене Зеленским его же указа о запрете участия в переговорах с российской стороной. Иначе никакие переговоры невозможны по определению.Напомним, что на Западе в связи с неудачным украинским контрнаступлением всё чаще говорят о возможном «разделе Украины по корейскому сценарию». При этом Запад устами различного рода политологов, политиков и иного рода экспертов предпринимает попытки убедить режим Зеленского в том, что «Украина уже победила, сохранив свою государственность».