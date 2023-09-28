Удар корректируемым снарядом «Краснополь» по украинской БМП Bradley на Запорожском направлении попал в кадр

В интернете появились новые кадры работы российской артиллерии по украинской военной технике. В этот раз нашими бойцами были применены снаряды «Краснополь». Об этом пишет Telegram-канал «Изнанка».
На кадрах мы можем видеть боевую машину пехоты Bradley американского производства, которая движется на поле. В этот момент следует удар корректируемым артиллерийским снарядом «Краснополь».
Вражеская БМП в результате нанесенного удара уничтожена или сильно повреждена, следует из опубликованных Telegram-каналом «Изнанка» кадров.
Российские войска давно используют снаряды «Краснополь» в зоне проведения специальной военной операции. Подлетая к цели, головка самонаведения артиллерийского снаряда находит лазерный луч и ведет к нему боеприпас, а точность попадания «Краснополя» по цели обычно достигает показателя в 95%. Впрочем, некоторые военные утверждают, что на эффективности работы снаряда в худшую сторону сказываются плохие погодные условия.
На Запорожском направлении различными артиллерийскими системами, ударами авиации и беспилотных летательных аппаратов регулярно уничтожается военная техника ВСУ, в том числе и западного производства. Сообщения об уничтожении тех же боевых машин пехоты Bradley приходят очень часто, и нет сомнений, что подобная судьба будет ждать и хваленые американские танки Abrams при появлении в зоне проведения специальной военной операции.