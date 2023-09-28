Военное обозрение
Войти Регистрация

Удар корректируемым снарядом «Краснополь» по украинской БМП Bradley на Запорожском направлении попал в кадр

4
Удар корректируемым снарядом «Краснополь» по украинской БМП Bradley на Запорожском направлении попал в кадр

В интернете появились новые кадры работы российской артиллерии по украинской военной технике. В этот раз нашими бойцами были применены снаряды «Краснополь». Об этом пишет Telegram-канал «Изнанка».


На кадрах мы можем видеть боевую машину пехоты Bradley американского производства, которая движется на поле. В этот момент следует удар корректируемым артиллерийским снарядом «Краснополь».

Вражеская БМП в результате нанесенного удара уничтожена или сильно повреждена, следует из опубликованных Telegram-каналом «Изнанка» кадров.

Российские войска давно используют снаряды «Краснополь» в зоне проведения специальной военной операции. Подлетая к цели, головка самонаведения артиллерийского снаряда находит лазерный луч и ведет к нему боеприпас, а точность попадания «Краснополя» по цели обычно достигает показателя в 95%. Впрочем, некоторые военные утверждают, что на эффективности работы снаряда в худшую сторону сказываются плохие погодные условия.




На Запорожском направлении различными артиллерийскими системами, ударами авиации и беспилотных летательных аппаратов регулярно уничтожается военная техника ВСУ, в том числе и западного производства. Сообщения об уничтожении тех же боевых машин пехоты Bradley приходят очень часто, и нет сомнений, что подобная судьба будет ждать и хваленые американские танки Abrams при появлении в зоне проведения специальной военной операции.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:32
    +3
    Господи, кто ж подбирает ТАКУЮ музычку, что за мода та такая такие видео под музычку а?!
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 08:49
      0
      Те кто снимает эти кадры и накладывают, на свой вкус. Их работа их выбор. Тем более звук можно и отключить.
  2. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 08:38
    +1
    Вражеская БМП в результате нанесенного удара уничтожена или сильно повреждена

    А вторая, чего?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:41
    +1
    БМП в результате нанесенного удара уничтожена или сильно повреждена
    Странно было бы если «Краснополь» не попал в Bradley. А так один из эпизодов ежедневной боевой работы.