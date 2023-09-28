Британский политический аналитик пишет о причинах начавшегося ухудшения отношений Запада и Украины

В последнее время отношения западных стран с Украиной начали постепенно ухудшаться. Такой вывод можно сделать из статьи британского политического аналитика Джорджа Бычинского в The Telegraph.Как утверждает Бычинский, являющийся главным советником британской межпарламентской группы по связям с Польшей, Украина может лишиться поддержки своих союзников на Западе из-за выступлений украинского лидера Владимира Зеленского.Как утверждает Бычинский, первой причиной ссоры Запада и Украины может стать ситуация с экспортом украинского зерна в страны Восточной Европы. Вместо того, чтобы решить вопрос переговорами, Зеленский, отстаивающий интересы украинских зерновых магнатов, выбрал путь публичного противостояния Польше, начав подавать иски в суды через Всемирную торговую организацию (ВТО). А ведь Польша является ближайшим соседом и союзником Украины! По такому же пути идет Киев в отношении Венгрии и Словакии. Это, считает Бычинский, является вопиющей ошибкой украинского президента.Впрочем, по некоторым данным, и об этом уже открыто пишут западные СМИ, значительная часть украинского зерна принадлежит американским корпорациям. Поэтому Зеленский может и действует так смело, чувствуя, что не останется без поддержки подлинных собственников украинского зерна, которые способны при необходимости «поставить на место» и Варшаву, и Будапешт.Еще одним свидетельством ухудшения отношений Запада с Украиной может стать скандал вокруг появления в канадском парламенте 98-летнего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), после чего польская прокуратура уже занялась проверкой его причастности к возможному геноциду этнических поляков в годы Второй мировой войны.