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Британский политический аналитик пишет о причинах начавшегося ухудшения отношений Запада и Украины

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Британский политический аналитик пишет о причинах начавшегося ухудшения отношений Запада и Украины

В последнее время отношения западных стран с Украиной начали постепенно ухудшаться. Такой вывод можно сделать из статьи британского политического аналитика Джорджа Бычинского в The Telegraph.


Как утверждает Бычинский, являющийся главным советником британской межпарламентской группы по связям с Польшей, Украина может лишиться поддержки своих союзников на Западе из-за выступлений украинского лидера Владимира Зеленского.

Как утверждает Бычинский, первой причиной ссоры Запада и Украины может стать ситуация с экспортом украинского зерна в страны Восточной Европы. Вместо того, чтобы решить вопрос переговорами, Зеленский, отстаивающий интересы украинских зерновых магнатов, выбрал путь публичного противостояния Польше, начав подавать иски в суды через Всемирную торговую организацию (ВТО). А ведь Польша является ближайшим соседом и союзником Украины! По такому же пути идет Киев в отношении Венгрии и Словакии. Это, считает Бычинский, является вопиющей ошибкой украинского президента.

Впрочем, по некоторым данным, и об этом уже открыто пишут западные СМИ, значительная часть украинского зерна принадлежит американским корпорациям. Поэтому Зеленский может и действует так смело, чувствуя, что не останется без поддержки подлинных собственников украинского зерна, которые способны при необходимости «поставить на место» и Варшаву, и Будапешт.

Еще одним свидетельством ухудшения отношений Запада с Украиной может стать скандал вокруг появления в канадском парламенте 98-летнего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), после чего польская прокуратура уже занялась проверкой его причастности к возможному геноциду этнических поляков в годы Второй мировой войны.
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8 комментариев
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  1. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 08:41
    0
    А ведь Польша является ближайшим соседом и союзником Украины! По такому же пути идет Киев в отношении Венгрии и Словакии. Это, считает Бычинский, является вопиющей ошибкой украинского президента.

    Правильно! Лизать и подлизывать должен, а не мнение своë иметь!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:50
      +2
      Васян 1971, здесь дело не в заявлениях и поведении Зеленского, здесь дело в результатах и соотношении дебет-кредит, Запад вбухал колосальные деньги, железа отдал ну очень много и ожидал позорного поражения России а в результате пшик, техники осталось с гулькин нос, пехоту потрепали, бабло не вернуть а что имеем 3-4 деревни в руинах и не понятно под чьим контролем? Запад не любит неудачников.
    2. Комментарий был удален.
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:41
    +2
    Как только пройдут выборы в Польше, опять начнутся обнимашки - целовашки , да и Зельцу внушение , чтобы слишком не борзел.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 08:55
      +1
      Думаете ,что Моську будут гладить и подкармливать? Афганский вариант более подходит для этой ситуации.Весь вопрос в том ,кто будет долги отдавать?Европа вкладывала деньги ,с надеждой ,делить и грабить Россию.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:04
        0
        Цитата: Александр 3
        .Весь вопрос в том ,кто будет долги отдавать?Европа вкладывала деньги ,с надеждой ,делить и грабить Россию.

        Европа поохает, утрет слюни и простит все долги, только Польша может получить Восточные Кресы.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:46
    0
    отношения западных стран с Украиной начали постепенно ухудшаться
    Хотелось, чтобы это было не на словах, а на деле с последующим обострением взаимоотношений. Иначе получится, что обменялись словесным поносом по отношению друг к другу на публику и продолжили "дружить" против России оказывая военную помощь Киеву и политическую поддержку на международных площадках.
  4. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 08:56
    0
    Запад и ЕС должны Украине в 24-м году выплатить 42.5 млрд долларов!! Украина их уже в свой бюджет заложила!! Поэтому затягивайте пояса, платить придется! Иначе...))))
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:59
    0
    По такому же пути идет Киев в отношении Венгрии и Словакии. Это, считает Бычинский, является вопиющей ошибкой украинского президента.


    Заигрался клоун, это не арена цирка а реалии жизни. И эту игру, он может закончить на эшафоте.