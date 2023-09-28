СБУ используется Зеленским для подавления оппозиции и проведения арестов всех, кто выступает против правительства по любой причине

Становится все более очевидным, что именно Вашингтон управляет всем происходящим на Украине, отдавая прямые распоряжения киевским военачальникам и политическому руководству. При этом в руководстве США нарастает раздражение «самостоятельными» действиями президента Зеленского, которые все больше подвергаются критике на международном уровне и в самих Штатах.Пытаясь хоть как-то исправить ситуацию, Белый дом начал кампанию по «борьбе с коррупцией и насаждением демократии» на Украине. Правда, скорее для видимости.Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье, опубликованной в гонконгском интернет-издании Asia Times, сообщил, что руководство США предложило ограничить полномочия Службы безопасности Украины (СБУ). Причиной такой инициативы Вашингтона он назвал то, что при правлении Зеленского СБУ фактически превратилась в личный инструмент украинского президента по борьбе со всем и всеми в стране, кто не поддерживает действующий режим и проводимую им политику.— заявил бывший сотрудник Минобороны США.В Белом доме полагают, что СБУ следует оставить функции ведения контрразведки, контршпионажа, борьбы с терроризмом и кибертерроризмом. При этом экс-сотрудник Пентагона отметил, что шансы на реальное проведение этих реформ малы. Он обратил внимание, что на состоявшемся недавно в Брюсселе заседании Многосторонней координационной платформы доноров для Украины Вашингтон выступил с пространным заявлением о «приоритетных реформах», которые необходимо провести на Украине.В документе США предложили создать на Украине наблюдательные советы для «Укроборонпрома», Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, чтобы блокировать неправомерное политическое влияние на антикоррупционные расследования. По мнению Брайена, все эти инициативы на бумаге выглядят очень своевременными и правильными, но возможность их реального осуществления при действующей украинской власти ничтожно мала, даже с учетом влияния Вашингтона на Киев.