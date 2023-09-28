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Экс-сотрудник Пентагона: США предложили ограничить полномочия СБУ, действующей в интересах Зеленского

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Экс-сотрудник Пентагона: США предложили ограничить полномочия СБУ, действующей в интересах Зеленского

Становится все более очевидным, что именно Вашингтон управляет всем происходящим на Украине, отдавая прямые распоряжения киевским военачальникам и политическому руководству. При этом в руководстве США нарастает раздражение «самостоятельными» действиями президента Зеленского, которые все больше подвергаются критике на международном уровне и в самих Штатах.


Пытаясь хоть как-то исправить ситуацию, Белый дом начал кампанию по «борьбе с коррупцией и насаждением демократии» на Украине. Правда, скорее для видимости.

Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье, опубликованной в гонконгском интернет-издании Asia Times, сообщил, что руководство США предложило ограничить полномочия Службы безопасности Украины (СБУ). Причиной такой инициативы Вашингтона он назвал то, что при правлении Зеленского СБУ фактически превратилась в личный инструмент украинского президента по борьбе со всем и всеми в стране, кто не поддерживает действующий режим и проводимую им политику.

СБУ используется Зеленским для подавления оппозиции и проведения арестов всех, кто выступает против правительства по любой причине

— заявил бывший сотрудник Минобороны США.

В Белом доме полагают, что СБУ следует оставить функции ведения контрразведки, контршпионажа, борьбы с терроризмом и кибертерроризмом. При этом экс-сотрудник Пентагона отметил, что шансы на реальное проведение этих реформ малы. Он обратил внимание, что на состоявшемся недавно в Брюсселе заседании Многосторонней координационной платформы доноров для Украины Вашингтон выступил с пространным заявлением о «приоритетных реформах», которые необходимо провести на Украине.

В документе США предложили создать на Украине наблюдательные советы для «Укроборонпрома», Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, чтобы блокировать неправомерное политическое влияние на антикоррупционные расследования. По мнению Брайена, все эти инициативы на бумаге выглядят очень своевременными и правильными, но возможность их реального осуществления при действующей украинской власти ничтожно мала, даже с учетом влияния Вашингтона на Киев.
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3 комментария
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:48
    -1
    Янки забыли идиому, что при определенных обстоятельствах: " Не собака виляет хвостом, а хвост виляет собакой"
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:22
    0
    Белый дом начал кампанию по «борьбе с коррупцией и насаждением демократии» на Украине.
    Уже смешно. В Вашингтоне отдельные личности не престают трезвонить, что на Украине полная "демократия", "свобода слова" и большие успехи в развитии страны. А тут вдруг надумали реформировать СБУ, которое работает в интересах Зеленского подавляя эту самую "выстроенную демократию". А, чем интересно тогда занимались еще с первого майдана при Ющенко? Коррупция, которую сами и породили только разрастается, причем благодаря западным деньгам и оружию.
  3. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 11:44
    0
    Они уже 30 лет пытаются ограничить полномочию СБУ, но по итогу, они только расширяются))) сейчас нет уже ни одной сферы человеческой жизнедеятельности, к которой оно не имеет интереса)))