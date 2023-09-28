В конституцию КНДР внесли поправки об ускоренном развитии ядерных сил

Северная Корея продолжает работать над укреплением своих вооружённых сил, включая и ядерные силы. Помимо того, что это происходит на практике, в стране работают над соответствующей правовой основой.
Как сообщает государственное информационное агентство ЦТАК, Верховное народное собрание страны приняло закон о некоторых поправках в конституцию КНДР. Поправки касаются северокорейских ядерных сил и закрепляют их статус и ускоренное развитие. Эти силы гарантируют права страны на существование, сдерживание войны и защиты мира и стабильности в регионе, передает северокорейское информагентство.
В поправках отмечается, что КНДР является ответственным ядерным государством, а его вооружённые силы призваны защитить «суверенитет и территориальную целостность государства, права и интересы народа, социалистический строй и завоевания революции».
ЦТАК отмечает, что депутаты Верховного народного собрания единогласно поддержали закон о поправках.
По словам лидера КНДР Ким Чен Ына, внесение этих поправок является «историческим событием» и «мощным политическим оружием», которое будет способствовать ускоренному развитию ядерных сил страны.
Северная Корея уже давно развивает свою ядерную программу. 9 октября 2006 года был произведён первый ядерный взрыв на испытательном полигоне. А в апреле 2012 года власти страны внесли в конституцию КНДР поправки о ее ядерном статусе. На Западе эксперты эту информацию воспринимают лишним доказательством того, что санкциями добиваться целей и задач, мягко говоря, не всегда бывает возможно.