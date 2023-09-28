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В конституцию КНДР внесли поправки об ускоренном развитии ядерных сил

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В конституцию КНДР внесли поправки об ускоренном развитии ядерных сил

Северная Корея продолжает работать над укреплением своих вооружённых сил, включая и ядерные силы. Помимо того, что это происходит на практике, в стране работают над соответствующей правовой основой.


Как сообщает государственное информационное агентство ЦТАК, Верховное народное собрание страны приняло закон о некоторых поправках в конституцию КНДР. Поправки касаются северокорейских ядерных сил и закрепляют их статус и ускоренное развитие. Эти силы гарантируют права страны на существование, сдерживание войны и защиты мира и стабильности в регионе, передает северокорейское информагентство.

В поправках отмечается, что КНДР является ответственным ядерным государством, а его вооружённые силы призваны защитить «суверенитет и территориальную целостность государства, права и интересы народа, социалистический строй и завоевания революции».

ЦТАК отмечает, что депутаты Верховного народного собрания единогласно поддержали закон о поправках.

По словам лидера КНДР Ким Чен Ына, внесение этих поправок является «историческим событием» и «мощным политическим оружием», которое будет способствовать ускоренному развитию ядерных сил страны.

Северная Корея уже давно развивает свою ядерную программу. 9 октября 2006 года был произведён первый ядерный взрыв на испытательном полигоне. А в апреле 2012 года власти страны внесли в конституцию КНДР поправки о ее ядерном статусе. На Западе эксперты эту информацию воспринимают лишним доказательством того, что санкциями добиваться целей и задач, мягко говоря, не всегда бывает возможно.
Использованы фотографии:
ЦТАК
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7 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:56
    +1
    И ни каких доктрин по его применению не нужно, в Конституции кратенько записали и будя. Зачем огород городить и брать на себя кучу каких-то обязательства. Все просто - не суйтесь и будет вам счастье, так в Конституции написано.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:02
      +2
      Когда США при Трампе пригрозили стереть КНДР отправив авианосцы к их берегам, Ким спокойно и тихо , без блефа заявил у нас много ракет с ЯО и мы хоть малой частью, но сотрем ваших союзников Японию и Ю. Корею, и в придачу военные базы в Тихом океане и возможно материковые города США. И ведь США поверили в серьезность намерений и отстали. Уважение Руководству КНДР !!!! Вот бы руководству России выкинуть красные карандаши и твердо заявить что-то подобное.
  2. alystan
    alystan Сегодня, 10:01
    0
    На Западе эксперты эту информацию воспринимают лишним доказательством того, что санкциями добиваться целей и задач, мягко говоря, не всегда бывает возможно.

    До экспертов это дошло, не доходит только до тамошнего руководства.
    Иран вчера успешно вывел в космос собственную ракету-носитель.
    КНДР правильно делает, что поступает вопреки хотелкам Запада.
    А нам остается "поблагодарить" за введенные им санкции...
  3. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 10:27
    -1
    "В конституцию КНДР внесли поправки об ускоренном развитии ядерных сил". Где-то на островах грустные японцы делают харакири...Разумеется, это лишь предположение.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 10:27
    0
    Больше санкций США - больше ядерных и космических держав.
    laughing
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:38
    0
    Эти силы гарантируют права страны на существование, сдерживание войны и защиты мира и стабильности в регионе
    Гарантируют это точно. Не будь у КНДР ЯО Сша с союзниками обязательно попытались бы переломить ситуацию на полуострове в свою пользу. А так Трамп погонял две АУГ вдали берегов КНДР и вынужден был ретироваться во свояси словесно оскорбляя лидера Северной Кореи. РК с Японией только на словах очень "смелые", а как Ким Чен Ын запускал свои ракеты, так и продолжает запускать держа своих противников в напряжении и тестируя свое оружие.
  6. Jacques Sekavar
    Jacques Sekavar Сегодня, 11:26
    0
    Понимание, что без ядерного оружия любое гособразование мира становится беззащитным перед внешней агрессией – залог его распространения.
    Ограничителем распространения ядерного оружия служит не формальной, от которого можно отказаться в любой момент как это практикуют США, а экономический научный и производственный потенциал.
    Главная угроза существованию КНДР исходит от несопоставимого уровня жизни в КНДР и сопредельных гособразованиях и династической формы семейного правления клана Кимов.