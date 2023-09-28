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Российские военные: ВСУ кардинально изменили тактику на Запорожском направлении в сравнении с первыми днями контрнаступления

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Российские военные: ВСУ кардинально изменили тактику на Запорожском направлении в сравнении с первыми днями контрнаступления

Российские военнослужащие с мест ведения боевых действий сообщают о применяемой противником тактике. Есть кардинальные отличия от той тактики, которая ВСУ применялась в начале июня – на начальном этапе контрнаступления. Если тогда украинские войска бросали в бой десятки бронемашин, включая танки западного образца, то теперь ситуация в значительной степени изменилась.


В беседе с журналистами «Военного обозрения» российский военнослужащий, участвующий в боевых действиях на Запорожском направлении (позывной «Грот»), рассказал о том, что украинские войска стараются действовать малыми пехотными группами. Эти группы зачастую совершают марши в ночное время суток, преодолевая по несколько километров, чтобы, используя лесопосадки и складки местности, подойти ближе к российским позициями для осуществления штурмовых действий. При этом противник предварительно «обрабатывает» позиции наших ребят из ствольной и реактивной артиллерии, активно используя в том числе натовские кассетные боеприпасы.

Российский военнослужащий:

Если наваливает артиллерия, то можно гарантированно говорить, что они уже двинули часть своей пехоты на наше направление. Танки почти не используют. Если и применяют, то часто как артиллерию – опять же в попытке создать условия пехоте - стреляют издалека.

Однако у такой тактики есть и значительный изъян. Состоит он в том, что при активной российской «контрбатарейке» штурмовые отряды противника остаются без огневой поддержки, причём, преодолев несколько километров под огнём, изрядно изматываются. Этим объясняется в том числе увеличившееся число сдающихся в плен военнослужащих ВСУ в районе Работино и Вербового. Но в то же время это и очередное свидетельство того, что свою пехоту командование ВСУ готово бросать даже туда, где исход для неё очевиден. Потери украинский режим не особенно волнуют.
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8 комментариев
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 09:59
    0
    Я понимаю,когда прямо с марша вводят в бой крупное подразделение.Здесь ,по сути,разведка боем.
    А такие операции обычно проводят на рассвете,дав хоть немного отдохнуть. после марша.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 10:03
      0
      А чего там разведывать? Все как на ладони, до 1 октябрь Милли не даст соврать.
  2. Французский вестник
    Французский вестник Сегодня, 10:18
    0
    они действуют исходя из своих возможностей. техники мало, а мин много.
    в целом, не такая и плохая выбрана тактика - она работает. но платить приходится большой кровью.
  3. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 10:22
    +2
    Потери украинский режим не особенно волнуют.

    А кого они волнуют? Вообще? В принципе? no
  4. ветеран-танкист
    ветеран-танкист Сегодня, 10:28
    +1
    Эта «новая» тактика совсем не новая и называется «боевая стая».
    Тактика достаточно детально описана в статье В.А. Лесина КОНЦЕПЦИЯ «БОЕВЫХ СТАЙ» И БРОНЕТАНКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ в журнале ВОЕННАЯ МЫСЛЬ №8 — 2023г.
    Вот основные положения статьи, касающиеся этой тактики:
    [/quote]Если пехота, танки, вертолеты и «вспомогательные блоки» — транспортные, инженерного обеспечения, обслуживания техники и связи — будут находиться в единой структуре под общим командованием, это позволит избежать ненужных согласований и быстрее развертываться, не дожидаясь подхода других войск.
    Реализуя эти положения, в ходе операции «Свобода Ираку» (2003) войска США отрабатывали гибкую тактику перемещения подразделений и частей по принципу «роя» («боевой стаи»). Передвижение отдельных частей осуществлялось в предбоевых порядках под прикрытием с воздуха на направлениях, где оборона противника была слабая или вовсе отсутствовала. Узлы сопротивления, как правило, обходились, а опорные пункты и укрепленные районы блокировались частью наступавших сил.
    В местах, где прорыв обороны был необходим для дальнейшего продвижения, осуществлялось длительное (до нескольких суток) огневое поражение противника с координированным привлечением авиации и артиллерии, только после этого наступление продолжалось. Развернутые системы боевого управления, связи и разведки позволяли видеть местоположение участников боевых действий и оперативно управлять ими в интересах достижения поставленной цели    .[quote]

    ВСУ в начале 2023 года получили все необходимые средства для создания такой системы боевого управления и провели обучение командного состава.
    Впервые данная тактика была использована ВСУ в мае-июне 2023 года под Харьковом, где нашим войскам пришлось оставить ранее занятые территории и отойти к границе.
    Как видим серьезного анализа и выводов из этой ситуации не было сделано, за исключением сомнительной перетасовки генералитета, и теперь появляются заявления о «новой» тактике ВСУ.
    Нельзя надеяться только на героизм наших воинов, должны работать все институты власти и обеспечивать войска всеми необходимыми средствами для противодействия новой тактике и проводить структурные реформы, начиная с самых нижних войсковых звеньев, создаваться подразделения способные применять современные средства разведки и огневого поражения противника.
    1. Тополь
      Тополь Сегодня, 11:22
      0
      Впервые данная тактика была использована ВСУ в мае-июне 2023 года под Харьковом, где нашим войскам пришлось оставить ранее занятые территории и отойти к границе.

      Вы ничего не путаете?
      И ещё: при отсутствии поддержки с воздуха и танков такую тактику можно назвать тактикой "боевой стаи" только с очень большой натяжкой.
  5. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 11:00
    0
    Состоит он в том, что при активной российской «контрбатарейке»

    laughing у нас есть контрбатарейка, да ещё активная?! А чего тогда все военкоры и бойцы с мест пишут что с ней большие проблемы. Автор не знал об этом или тоже пользуется докладами из МО?
    Ланцет - вот наша контрбатарейка, как ни странно. Единичные случаи когда наши БПЛА пролетают в тыл 20-30 км чтоб навести арту на вражеские гаубицы, очень много РЭБ у них, а спутников мало у нас.
  6. solar
    solar Сегодня, 11:16
    0
    Тактика, которую использовал Вагнер в Артемовске. Малая группа продвинулась вперед, натолкнулась место сопротивления, чуть отошли, вызвали массированный огонь артиллерии по выявленной точке, после этого зашли для зачистки.