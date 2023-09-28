Российские военные: ВСУ кардинально изменили тактику на Запорожском направлении в сравнении с первыми днями контрнаступления

Если наваливает артиллерия, то можно гарантированно говорить, что они уже двинули часть своей пехоты на наше направление. Танки почти не используют. Если и применяют, то часто как артиллерию – опять же в попытке создать условия пехоте - стреляют издалека.

Российские военнослужащие с мест ведения боевых действий сообщают о применяемой противником тактике. Есть кардинальные отличия от той тактики, которая ВСУ применялась в начале июня – на начальном этапе контрнаступления. Если тогда украинские войска бросали в бой десятки бронемашин, включая танки западного образца, то теперь ситуация в значительной степени изменилась.В беседе с журналистами «Военного обозрения» российский военнослужащий, участвующий в боевых действиях на Запорожском направлении (позывной «Грот»), рассказал о том, что украинские войска стараются действовать малыми пехотными группами. Эти группы зачастую совершают марши в ночное время суток, преодолевая по несколько километров, чтобы, используя лесопосадки и складки местности, подойти ближе к российским позициями для осуществления штурмовых действий. При этом противник предварительно «обрабатывает» позиции наших ребят из ствольной и реактивной артиллерии, активно используя в том числе натовские кассетные боеприпасы.Российский военнослужащий:Однако у такой тактики есть и значительный изъян. Состоит он в том, что при активной российской «контрбатарейке» штурмовые отряды противника остаются без огневой поддержки, причём, преодолев несколько километров под огнём, изрядно изматываются. Этим объясняется в том числе увеличившееся число сдающихся в плен военнослужащих ВСУ в районе Работино и Вербового. Но в то же время это и очередное свидетельство того, что свою пехоту командование ВСУ готово бросать даже туда, где исход для неё очевиден. Потери украинский режим не особенно волнуют.