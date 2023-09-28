Мы проигрываем при голосовании. Но мы выигрываем в споре

В американской палате представителей прошло заседание по вопросу принятия оборонного бюджета на наступающий 2024 год, который начинается 1 октября. На нем конгресс США отклонил два предложения о сокращении военной помощи киевскому режиму.Первую из этих поправок предложил представитель Республиканской партии от штата Флорида Мэтт Гетц. Его идея заключалась в полной остановке финансирования из бюджета США военной помощи Украине. Инициативу поддержали 93 конгрессмена. Правда, 339 законодателей проголосовали против.- написал Гетц на своей странице в соцсети после голосования.Не прошла и поправка, представленная республиканцем из Аризоны Энди Биггсом. Тот предложил не включать в военный бюджет 300 миллионов долларов, которые предназначались Киеву в рамках инициативы содействия безопасности. Эти деньги должны пойти не на вооружение и технику, хранящуюся на складах Министерства обороны США, а на финансирование контрактов между Пентагоном и оборонными предприятиями на их производство. Предложение Биггса одобрили 104 члена палаты представителей, но 330 конгрессменов его не поддержали.Проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год был разработан комитетом по делам вооруженных сил палаты представителей американского конгресса еще в июне. Его размер составил 886 миллиардов долларов. В документе, среди прочего, предусмотрены расходы на помощь киевскому режиму и на «сдерживание России».