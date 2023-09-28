Военное обозрение
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Конгресс США отклонил предложения о сокращении военной помощи киевскому режиму

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Конгресс США отклонил предложения о сокращении военной помощи киевскому режиму

В американской палате представителей прошло заседание по вопросу принятия оборонного бюджета на наступающий 2024 год, который начинается 1 октября. На нем конгресс США отклонил два предложения о сокращении военной помощи киевскому режиму.

Первую из этих поправок предложил представитель Республиканской партии от штата Флорида Мэтт Гетц. Его идея заключалась в полной остановке финансирования из бюджета США военной помощи Украине. Инициативу поддержали 93 конгрессмена. Правда, 339 законодателей проголосовали против.

Мы проигрываем при голосовании. Но мы выигрываем в споре

- написал Гетц на своей странице в соцсети после голосования.

Не прошла и поправка, представленная республиканцем из Аризоны Энди Биггсом. Тот предложил не включать в военный бюджет 300 миллионов долларов, которые предназначались Киеву в рамках инициативы содействия безопасности. Эти деньги должны пойти не на вооружение и технику, хранящуюся на складах Министерства обороны США, а на финансирование контрактов между Пентагоном и оборонными предприятиями на их производство. Предложение Биггса одобрили 104 члена палаты представителей, но 330 конгрессменов его не поддержали.

Проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год был разработан комитетом по делам вооруженных сил палаты представителей американского конгресса еще в июне. Его размер составил 886 миллиардов долларов. В документе, среди прочего, предусмотрены расходы на помощь киевскому режиму и на «сдерживание России».
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:31
    +5
    Да это было понятно,что они ни в коем случае не откажутся убивать нас чужими руками
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:53
      +4
      Кто бы сомневался, да хоть кто придет к власти в США, против ВПК они не попрут. Кто осмелится присоединится к Кеннеди. Вся суть Америки это обогащение на войне.
      1. Mедвежонок
        Mедвежонок Сегодня, 12:01
        0
        Все это знают, это американский "raison d'etat", и не важно, какой самоходный дедушка сейчас у власти. Это понимает каждая обезьяна, кроме, может быть, пропагандистов Первого канала, но они должны сказать, что такая работа.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 10:17
      +1

      Лорд Палмерстон:"Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет." 
      Эта цитата британца точно характеризует отношение многих стран мира к России:
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 09:47
    +1
    Противостояние партий "За продолжение войны во Вьетнаме" и "За вывод материнских войск" длилось несколько лет. И разлом был не по линии республиканцев и демократов.
  3. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 10:09
    +1
    Не стройте иллюзий, что запад бросит свою бешеную собаку-Украину...... Воевать будут до последнего и как можно дольше.

    Никаких договорничков, о которых так мечтают наши многоходовочники, не будет. Будет предложение о капитуляции РФ с многомилиардными репарациями....
    Так что готовьтесь воевать долго.
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 10:51
      0
      А то смотришь наже СМИ а там всё сову на глобус что Украину вот-вот сольют и денег не дадут из США. Очевидно что продолжать там будут сколько им потребуется и траты на самом деле это не большие в контексте сколько США тратились раньше на конфликты.
  4. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 10:11
    +1
    Ув други и недруги!
    Кровавый спектакль кукловодов и вассалов ЛженедоЗапада продолжается. Вне зависимости от переизбрания Шатуна деда даже на относительно адекватного презика, вспомним убийство Джона Кеннеди в 1963 г. по заказу скорее всего deep state of AmeriKa! ( Америка с К- верно! клан теневого государства АмериКа, рулящий миром);
    России по правилам хорошей военно - морской и сухопутно-воздушной практики "необходимо считать себя ближе к опасности" и не расслабляться перед ЛженедоЗападом, любые переговоры только на условиях России, никакой веры врагу за период многотысячной цивилизации русичей нет!
    Продолжаются действия т.н. технического воздействия РФ на хвосты и само Чудовище в лице
    ЛжеЗапада, наша задача ,кроме военных побед строить внутреннюю и внешнюю политику Отечества, чтобы пауки ЛженедоЗапада сами пожирали себя на противоречиях ( гиена Гейропы, страна потомков Наполеона и др. нам в помощь, а также недобитые в ВОВ неонацисты по всему миру!- раскрывать их перед всеми странами, граждане которых погибли от жестокости прежних фашистов, в том числе на Земле обетованной, напоминая о Холокосте и др. событиях ВОВ), развивать экономику РФ, не забывая о воспитании нынешних и новых поколений в духе развития патриотизма, национальной идеи, памятуя ежедневные расово-межнациональные процессы в странах Гейропы и ШсА ( Россия едина при всей своей многонациональности!), продолжать развитие межрелигиозных отношений при всей многоконфессиональности религий в РФ.
    Дедолларизация- длительный процесс, но лёд тронулся и далее при катализаторах Глобального Востока, Глобального Юга с нашим Западом ( Южная и Латинская Америка) гибель
    зелени дяди Сёмы неизбежна!
    Честь имею
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:15
    0
    Мы проигрываем при голосовании. Но мы выигрываем в споре
    Лучше бы вы выиграли при голосовании и проиграли в споре. Ну, что же отказ о сокращении, а тем более прекращении помощи Киеву и не ожидался поэтому не удивило. Война будет продолжена пока бандеровскому режиму не свернут шею на поле боя.
  6. Фактор
    Фактор Сегодня, 10:24
    0
    Ясен пень, в США нет "голубей мира", в отличии от окружения Путина.
    Не для того они иудо-хунту посадили в Киева. Цель понятна-после раздела СССР продолжить раздел Российской Федерации. По их аналитике ситуация созрела. уКраину вооружили и зомбировали на войну. Верхушка власти в Кремле прогнила, создавая не суверенную экономику, а "трубу" по выкачиванию ресурсов из страны. При этом либерасты, назначенные в правительство Путиным, уничтожили национальную валюту и провели деиндустриализацию промышленности, реформы по деградации армии, здравоохранения, образования, идеологию заменили на потребительскую психологию. Интенсивно в Россию завозят мигрантов, которые чужды русской культуре и ментальности, что неизбежно приведет к национальной напряженности, а то и бунтам.
    Электорат дебилизирован и ходит на выборы конкретного человека и конкретной партии, определенных олигархической элиткой.
    Псевдопроекты по созданию ЕврАзийского таможенного союза провалены, ОДКБ разваливается. В ШОС и БРИКС рулит Китай.

    Поэтому англосаксы пойдут до конца, а для России наступает час испытания.