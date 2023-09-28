Американская пресса назвала причиной затягивания конфликта на Украине устаревшую военную доктрину Запада

Вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться еще долго, поскольку украинская армия использует устаревшую военную доктрину западных стран, не позволяющую одержать победу на поле боя. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.
По утверждению издания, боевые действия на Украине вызвали много вопросов к эффективности американской военной доктрины. Например, маневры больших групп бронированных машин, на которые делали ставку в ВС США, не могут осуществляться из-за массового применения беспилотной разведывательной авиации и нанесения с ее помощью ударов по военной технике.
В Вашингтоне делали ставку на прорыв с помощью больших групп бронетехники, но в современных реалиях это оказалось невозможным. Летнее контрнаступление ВСУ затянулось на многие месяцы, в связи с чем американские эксперты и делают вывод о том, что боевые действия еще долго будут продолжаться.
Кроме того, издание пишет, что США со времен Корейской войны семидесятилетней давности не сталкивались со столь масштабным вооруженным конфликтом. Все последующие семьдесят лет американская армия могла совершенствовать свою тактику исключительно на опыте противостояния куда более слабым противникам.
Аналогичная ситуация была и с военной промышленностью. Ставка на сложные технические системы в условиях длительного и масштабного конфликта себя не оправдала. Запад сокращал количество во имя качества, но на примере масштабных боевых действий оказалось, что этот подход не работает. В итоге Запад столкнулся с дефицитом обычных вооружений, включая артиллерийские боеприпасы.