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Американская пресса назвала причиной затягивания конфликта на Украине устаревшую военную доктрину Запада

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Американская пресса назвала причиной затягивания конфликта на Украине устаревшую военную доктрину Запада

Вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться еще долго, поскольку украинская армия использует устаревшую военную доктрину западных стран, не позволяющую одержать победу на поле боя. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.


По утверждению издания, боевые действия на Украине вызвали много вопросов к эффективности американской военной доктрины. Например, маневры больших групп бронированных машин, на которые делали ставку в ВС США, не могут осуществляться из-за массового применения беспилотной разведывательной авиации и нанесения с ее помощью ударов по военной технике.

В Вашингтоне делали ставку на прорыв с помощью больших групп бронетехники, но в современных реалиях это оказалось невозможным. Летнее контрнаступление ВСУ затянулось на многие месяцы, в связи с чем американские эксперты и делают вывод о том, что боевые действия еще долго будут продолжаться.

Кроме того, издание пишет, что США со времен Корейской войны семидесятилетней давности не сталкивались со столь масштабным вооруженным конфликтом. Все последующие семьдесят лет американская армия могла совершенствовать свою тактику исключительно на опыте противостояния куда более слабым противникам.

Аналогичная ситуация была и с военной промышленностью. Ставка на сложные технические системы в условиях длительного и масштабного конфликта себя не оправдала. Запад сокращал количество во имя качества, но на примере масштабных боевых действий оказалось, что этот подход не работает. В итоге Запад столкнулся с дефицитом обычных вооружений, включая артиллерийские боеприпасы.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Sgt. Paula Taylo
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20 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:57
    +6
    Есть еще одна причина по которой конфликт затягивается, это наше не желание не знаю в силу не хватки ресурсов или еще чего ударить массированно и максимально жестко по военно-политическому руководству украины (уничтожить), критической инфраструктуре и транспортным сооружениям. Те же США во всех войнах начинали с этого. Не ну право трудно представить боевые действия ведущиеся полумерами.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:04
      +2
      Западные СМИ всё пытаются убедить в несовершенстве своей же военной доктрины, однако не поясняют в чём же она состоит.
      В реальности же эта доктрина работает и даже очень успешно, если мы посмотрим что после её использования осталось от Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Афганистана, а теперь и Украины - хаос, развал государства, возникновения длительного очага напряжённости в регионе поверженной страны и разграбление самой страны.

      Всё не так как нам пытаются представить западные СМИ и от всех конфликтов, спровоцированных США они только в плюсе.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:09
      +4
      Согласен.Но это не нежелание,а просто немочь.Ну ,невозможно идти на войну с небольшой,парадной армией,с неотмобилизованной страной и экономикой.Вот и вся причина.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 10:14
        +2
        Скорей всего да, не хватки ресурсов. Вот и Лавров уже заговорил, что мы согласны на закрепление того что имеем am Ну Путины и Лавровы когда-то уйдут, а замороженный конфликт, да еще при сохранении за украиной черноморского побережья это верная война в будущем, причем враг подготовится основательно. Тогда законный вопрос, а чего тогда начинали, на хапок хотели взять ?
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 10:23
          +3
          чего тогда начинали, на хапок хотели взять ?
          Это не на хапок хотели. Это хотели "за боюсь". wink
      2. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 10:16
        0
        А это не война, это неизвестно что. Сжигают гигантские деньги, технику, людей, в непонятном стремлении без конечной достижимой цели.
        1. Баюн
          Баюн Сегодня, 10:49
          +1
          Идет мировая глобалистическая революции по уничтожению нацгосударств и замене их "дистриктами". Гражданская война на Руси - одна из составляющих их пока(!) успешного плана.
      3. кредо
        кредо Сегодня, 10:48
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Согласен.Но это не нежелание,а просто немочь.Ну ,невозможно идти на войну с небольшой,парадной армией,с неотмобилизованной страной и экономикой.Вот и вся причина.

        Если Вы согласны с моим мнением то Вам придётся признать и тот факт, что дело совсем не во внутренней неорганизованностью и неустроенностью инструмента, каковым является Украина, а в мотивах и стратегии США.

        Я уверен, что прежде чем совершить госпереворот в 2014 году на Украине США просчитали все варианты последующих действий России, в том числе и тот, что вынудит Россию ввязаться в военные действия на Украине.
        США располагали всей информацией о состоянии ВСУ, их мобилизационном ресурсе, состоянии местного ВПК, повальной коррупции среди высшего руководства страны и военного командования и прочих недостатках местного менталитета, поэтому сами готовили все наступательные действия ВСУ в Донбассе, пути снабжения, линии обороны, опорники, и прочие составляющие для молниеносной (как максимальный результат) или затяжной (как возможный вариант) военной компании.
        Первый вариант у них не прошёл, поэтому мы сейчас воочию наблюдаем второй вариант и похоже Россия пока играет по правилам, которые диктуют именно США, а не Россия.

        Как там сложатся события далее трудно сказать, но с уверенностью можно сказать лишь одно - пока Россия не сможет навязать англосаксам свои условия ведения СВО наши войска так и будут оставаться на нынешних рубежах медленно съедая пешек но не добираясь до линии ладьи, слона и уж тем более ферзя. hi
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:33
      +3
      Цитата: Silver99
      это наше не желание не знаю в силу не хватки ресурсов или еще чего

      Это не наше нежелание. Это нежелание российской власти вести войну, а не СВО, разработанной и проверенной стратегией. Скажите, как можно называть СВО борьбу с блоком НАТО, когда внаглую уничтожается российское население и экономические структуры. А сегодня мы видим отсутствие воли главы государства, рейтинг которого по утверждениям Росстата достиг 90%. Реально это значит, что один внутренний враг одерживает победу над девятью патриотами.
      Сегодня, например ВВП заострил вопрос с ценами на ГСМ на внутреннем рынке...А чего его заострять? Не хотят торговать по приемлемым ценам - лишить их права торговать вообще. Хватит заискивать с ворами. Пусть действует, как это требует военное время. Не может, не хватает воли и желания, пусть уходит на пенсию. Соберёт зрителей, как давеча при перед принятием пенсионной реформы, и мы отнесёмся к этому с пониманием. Тут, как в кино:
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      Цитата: Silver99
      Не, ну, право трудно представить боевые действия, ведущиеся полумерами.

      Вам указать источники и места демонстрации? Мы полтора года ведём разговоры именно об этом, а воз не движется с места...Мало того, какая-то «пятоколонная субстанция» успевает вставлять палки в колёса.
      Саботаж, невыполнение требований главы государства в области экономики НУЖНО КАРАТЬ ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ!!! А не огладываться на англосаксов...
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 10:40
        +1
        Я согласен с вами и 99.9% тут пишущими и возмущающимися, поэтому и делаю свой личный вывод о неготовности к ведению войны, отсюда и непонятное СВО, ведь война это мобилизация всей страны, а кое-то все еще надеется что удастся договорится.
    4. crownn90
      crownn90 Сегодня, 11:13
      -1
      По пунктам:
      1. Военно-политическое руководство Украины живет не на Украине. Уничтожение тех клоунов, что считаются руководителями этого недогосударства, ничего не изменит.
      2. Критическая инфраструктура и транспортные сооружения. Прежде чем говорить об их уничтожении просто взгляните на карту. Украина по факту страна довольно большая. Уничтожить ее критическую инфраструктуру и транспортные вооружения "по щелчку пальцев" не получится. Да и реальные руководители недостраны прекрасно это понимают. И дело не в количестве объектов и наших средств уничтожения. По ту сторону не дураки. Они довольно грамотно и здорово работают в информационном пространстве и в снижении эффективности нашей разведки. Удары должны наноситься гарантированно на уничтожение.
      3. США никогда всерьез не воевали со странами даже близко подходящими по своим экономическим, военным и другим показателям хотя бы к Украине. Поэтому сравнение неуместно.
      4. Что в Вашем понимании тогда является мерами? Военно-политическое руководство обеих воюющих стран сейчас в ситуации, в которой ни Вы, ни я никогда не оказывались и ни окажемся в своей жизни. Объем информации, с которым они работают, гораздо больше нашего, диванного.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:00
    +1
    Это тебе не мелочь по карманам тырить!
  3. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 10:04
    0
    Запад сокращал количество во имя качества,

    Не совсем верно. Сокращал количество во имя прибыли. Куча "умных" вооружений не проходили полного цикла испытаний ввиду их дороговизны.
    А мы глупо копировали западную технику, считая, что запад во всем прав. Теперь основная масса комментаторов ВО искренне не понимает почему "мосты через Днепр" еще не уничтожены.
  4. Французский вестник
    Французский вестник Сегодня, 10:13
    -2
    Так Украина воюет не по западной военной доктрине.
    Да и нет возможностей по ней воевать.
    Войска НАТО бы иначе действовали, это же очевидно.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:17
    0
    Ставка на сложные технические системы в условиях длительного и масштабного конфликта себя не оправдала. Запад сокращал количество во имя качества, но на примере масштабных боевых действий оказалось, что этот подход не работает. В итоге Запад столкнулся с дефицитом обычных вооружений, включая артиллерийские боеприпасы.
    recourse Ну мы то это предполагали еще лет 10 назад, не в МО конечно, нет, эксперты пописывали и доказывали, Что пупер техника попрет в первой волне, а потом ЁК, и только Т-34 можно будет сделать и отремонтировать..... request .
  6. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 10:25
    0
    Что характерно, под Западом имеют в виду США как главный финансовый и силовой центр. Мнение и интересы какой ни будь Португалии или Голландии особо не учитывается. Страны с тысячелетней историей такие как Россия, Китай, Иран зачисляются в противники и даже изгои. Когда царь Петр строил флот и укреплял армию то на территории США бегали бизоны и цивилизация была в зачаточном состоянии. Тепрь страны у которых исторический путь пару сотен лет учать жить страны с тысячелетней цивилизацией
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:29
    0
    украинская армия использует устаревшую военную доктрину западных стран, не позволяющую одержать победу на поле боя.
    Очень даже самокритично, что не свойственно для американцев. Наконец до них дошло, что "наводить порядок" в отдельно взятой стране со слабыми хотя и многочисленными ВС, практически отсутствием ПВО и авиации это совершенно не то, что вступить в конфликт с хорошо вооруженной и подготовленной армией. Плохо то, что боевой опыт и тактику действий этого конфликта НАТО и в первую очередь Сша учтут и проведут необходимую реорганизацию.
  8. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:35
    0
    Я бы не стал оценивать военную доктрину США и в целом НАТО устаревшей. Все действия ВСУ идут под патронажем НАТО и они смогли отбросить наши войска на теперешние позиции. И они всё время динамично атакуют любыми способами и постоянно обстреливают наши города. С тем малым количеством и видами вооружения они сражаются на равных. А что будет если НАТО, ВСУ будет воевать с полнокровной авиацией и тысячами танков? По настоящему как говорил Путин.
    Пора организовывать ГКО и проводить перевод промышленности на военные рельсы. Выпускать боевые самолёты не в десятках а в тысячах штук. Так же артиллерию, танки. За 30 лет мы расслабились занимаясь личным накоплением олигархами и чиновниками, и Запад нас поймал на этом.
    В воздухе витает что надо перемирие, оставить часть территории Украине, Сурков подлизывается к Западу а давайте вместе управлять миром.
    Только полный разгром ВСУ и освобождение Украины от фашистов. soldier
  9. solar
    solar Сегодня, 11:07
    0
    украинская армия использует устаревшую военную доктрину западных стран

    Современная военная доктрина Запада основана на массовом применении авиации в подавляющем количестве как основе боевых действий. Назымные силы потом обеспечивают зачистку территории. Смотрите войну с Ираком.
    Украина её в принципе не может использовать по причине отсутствия авиации в заметных количествах..
  10. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 11:16
    0
    Каждая новая война проходит по правилам, не описанным в действующей доктрине. И перестройка стратегии идет в реальном времени. Так что предъява необоснована.