Российские миротворцы эвакуировали более 250 мирных жителей, пострадавших от взрыва в Степанакерте

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха

Нагорный Карабах в последнее время притягивает внимание всего мира в свете последних событий. Как сообщают СМИ, регион массово покидают армяне. Ещё одной напастью в этих условиях оказался недавний взрыв топливного склада близ столицы Нагорного Карабаха Степанакерта, который унёс жизни, по некоторым данным, около 70 человек. Многие оказались пострадавшими в результате этого взрыва.На помощь пострадавшим пришли миротворцы из российского миротворческого контингента, находящегося в регионе. Как сообщает Минобороны РФ, российские вертолёты провели авиасанитарную эвакуацию пострадавших при взрыве мирных жителей Карабаха.В ведомстве отметили, что было произведено более 40 рейсов и эвакуировано почти 260 человек. Кроме того, военными врачами медицинского отряда специального назначения российского миротворческого контингента были эвакуированы и пациенты медицинского центра Степанакерта, которым была необходима квалифицированная медпомощь.- говорится в сообщении Минобороны РФ.Сообщается также, что российские миротворцы организовали размещение, питание и оказание медпомощи более 500 мирным жителям, которые не имеют возможности пока вернуться в свои дома.Тем временем появилась информация о том, что образование под названием Нагорно-Карабахская Республика, будет юридически ликвидировано до конца года.