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Российские миротворцы эвакуировали более 250 мирных жителей, пострадавших от взрыва в Степанакерте

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Российские миротворцы эвакуировали более 250 мирных жителей, пострадавших от взрыва в Степанакерте

Нагорный Карабах в последнее время притягивает внимание всего мира в свете последних событий. Как сообщают СМИ, регион массово покидают армяне. Ещё одной напастью в этих условиях оказался недавний взрыв топливного склада близ столицы Нагорного Карабаха Степанакерта, который унёс жизни, по некоторым данным, около 70 человек. Многие оказались пострадавшими в результате этого взрыва.


На помощь пострадавшим пришли миротворцы из российского миротворческого контингента, находящегося в регионе. Как сообщает Минобороны РФ, российские вертолёты провели авиасанитарную эвакуацию пострадавших при взрыве мирных жителей Карабаха.

В ведомстве отметили, что было произведено более 40 рейсов и эвакуировано почти 260 человек. Кроме того, военными врачами медицинского отряда специального назначения российского миротворческого контингента были эвакуированы и пациенты медицинского центра Степанакерта, которым была необходима квалифицированная медпомощь.

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха

- говорится в сообщении Минобороны РФ.

Сообщается также, что российские миротворцы организовали размещение, питание и оказание медпомощи более 500 мирным жителям, которые не имеют возможности пока вернуться в свои дома.

Тем временем появилась информация о том, что образование под названием Нагорно-Карабахская Республика, будет юридически ликвидировано до конца года.
Использованы фотографии:
Скриншот видео/страница Минобороны РФ ВКонтакте
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2 комментария
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:08
    +2
    Зачем нам помогать неблагодарным ? С ликвидацией Карабахской Республики отпадет и надобность в миротворцах России, Азербайджан все возьмет под свой контроль, лично я это понимаю, так должно поступать любое суверенное государство.
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 12:03
      0
      Цитата: Silver99
      Зачем нам помогать неблагодарным ?

      Из человеколюбия и сострадания.
      Вот вывозить на территорию России это лишнее.