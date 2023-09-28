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Президент Нагорно-Карабахской республики назвал дату официального прекращения ее существования

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Президент Нагорно-Карабахской республики назвал дату официального прекращения ее существования

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование. Такую дату назвал в своем указе президент НКР Самвел Шахраманян.


По решению Шахраманяна, в срок до 1 января 2024 года будут распущены все государственные учреждения и организации непризнанной республики. Населению Нагорного Карабаха предложено решить для себя самостоятельно, что ему делать дальше – принять условия «реинтеграции», предложенные Азербайджаном, или покинуть территорию Нагорного Карабаха и переселиться в Армению или иные государства.

Азербайджанские власти утверждают, что они гарантируют условия для «реинтеграции» армянского населения Нагорного Карабаха. Однако большинство проживавших в республике жителей не верят официальному Баку. Десятки тысяч карабахских армян уже покинули территорию непризнанной республики, перебравшись в соседнюю Армению. Люди опасаются этнических чисток, и дело даже не в позиции официального Баку, а в поведении отдельных военнослужащих азербайджанских вооруженных сил, которые могут проявлять жестокость в отношении мирного населения.

Нагорно-Карабахская республика была официально провозглашена 2 сентября 1991 года, на сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и прилегающего Шаумяновского района Азербайджанской ССР. Таким образом, история Нагорно-Карабахской республики, или Республики Арцах, продлилась ровно тридцать два года.
Использованы фотографии:
Wikipedia / David Stanley
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24 комментария
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  1. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 10:17
    0
    Очень опасно. Азербайджан показал, как в течение суток можно ликвидировать анклав на своей территории. Молдаване теперь задумаются о ПМР. Грузины - об Абхазии и Южной Осетии. Все эти образования - такие же непризнанные, как и Нагорно-Карабахская республика.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:26
      +1

      Chem1st (Олег)
      как в течение суток можно ликвидировать анклав на своей территории.

      Апсны и Южная Осетия прикрыты ВС РФ, а для гарантированной безопасности ПМР нужно бить Южный Коридор.
    2. taiga2018
      taiga2018 Сегодня, 10:28
      0
      Угроза для ПМР очень реальна,а вот Грузия будет ждать чем закончится СВО,если все будет плохо для России то полыхнет и там...
      1. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 10:38
        +2
        Цитата: taiga2018
        Угроза для ПМР очень реальна
        у Моладвии нету нормальных вооруженных сил, в отличие от Азербайджана
    3. nemez
      nemez Сегодня, 10:29
      +4
      Ну вообще то Осетию и Абхазию признала Россия,да и ПМР тоже.И присутствие вооруженных сил Российской Федерации очень сильно помешает.А нагорный Карабах даже сама Армения не признавала,так что даже близко не так как вы описали.
    4. кредо
      кредо Сегодня, 10:29
      +1
      Цитата: Chem1st
      Очень опасно. Азербайджан показал, как в течение суток можно ликвидировать анклав на своей территории. Молдаване теперь задумаются о ПМР. Грузины - об Абхазии и Южной Осетии. Все эти образования - такие же непризнанные, как и Нагорно-Карабахская республика.

      Наверное Вы не в курсе, но Абхазия и Южная Осетия признаны как независимые государства Россией, несмотря на то, что это произошло не сразу.
      По Приднестровью Россия держит нейтралитет и признаёт его территорией Молдавии.
      Что касается Нагорного Карабаха, где 100% жителей этнические армяне, то учитывая тот факт что даже Армения отказывалась от признания его независимым государством все 32 года и не прилагала к этому никаких усилий его сегодняшняя судьба выглядит вполне закономерной.
      Что дальше будет пока никому не известно.
    5. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 10:35
      -4
      Всех предателей армянского народа можно поздравить с победой!!! А армяне поменяли национальную гордость на сытую и спокойную жизнь?!!! Вопрос кто следующий? КРЫМ!!!???
      1. Невский_ЗУ
        Невский_ЗУ Сегодня, 11:35
        0
        Цитата: Сид2014
        Всех предателей армянского народа можно поздравить с победой!!! А армяне поменяли национальную гордость на сытую и спокойную жизнь?!!! Вопрос кто следующий? КРЫМ!!!???

        А Крым тут каким боком, уважаемый? В составе РФ, база ЧФ в Крыму.
        А Карабах был в составе РФ? Он даже не был в составе Армении!! И не признавался Арменией.
        Просто Крым ты набросил на вентилятор? Слышу звон, но не знаю откуда он..
        Напиши уже про Аляску...просто к слову..
    6. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 10:35
      -3
      Всех предателей армянского народа можно поздравить с победой!!! А армяне поменяли национальную гордость на сытую и спокойную жизнь?!!! Вопрос кто следующий? КРЫМ!!!???
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 10:54
        -2
        По вопросу принадлежности Крыма у россиян вопросов не возникает, а вот у кого-то фантомные боли, говорят Пурген хорошо помогает.
    7. solar
      solar Сегодня, 10:39
      0
      можно ликвидировать анклав на своей территории. Молдаване теперь задумаются о ПМР. Грузины - об Абхазии и Южной Осетии.

      Это не анклавы.
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 10:29
    +1
    Олег,что бы за сутки ОКОНЧАТЕЛЬНО ликвидировать НКР ВС Азербайджана готовились не один год.При полном бездействии армянской политической и военной верхушки.
  3. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 10:31
    +1
    Территории непризнанных республик отойдут к тому кто сильнее.
    Другого в этом мире не дано!
  4. nemez
    nemez Сегодня, 10:34
    +2
    Честно говоря Азербайджан хотя бы честен и предложения даёт для реинтеграции.А что сделала Армения?
    1. Грац
      Грац Сегодня, 11:30
      0
      да ладно тут рассказывать, в лучшем случае будет как с сербами в косово, а скорее всего будут всячески пытаться выдавить, в том числе и с помощью запугиваний и убийств, все это прекрасно понимают
      азербайджанцы в этом отношении ни чем не лучше косовских албанцев
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:34
    0
    Было же решение, которое устроило бы всех. Арцах входит как автономия в состав Азербайджана, как демилитаризованная зона под охраной своей полиции, на территорию въезд из Азербайджана по визам. Образование, СМИ в контексте армянской культуры. Жителям было бы лучше в экономическом пр-ве богатого Азербайджана.
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 10:40
      +3
      Цитата: Румaтa
      Было же решение, которое устроило бы всех. Арцах входит как автономия в состав Азербайджана, как демилитаризованная зона под охраной своей полиции
      Навряд ли бы устроило Азербайджан - зачем ему своя "Чечня"?!
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 11:43
        -1
        Цитата: Стирбьорн
        Навряд ли бы устроило Азербайджан - зачем ему своя "Чечня"?!

        Пишу же:демилитаризованная зона.
        С чего бы армяне стали бунтовать, если бы им было хорошо, как в нынешней Чечне? Зачем им предавшая их Армения?
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:37
    -4
    Иисуса Христа предали в 33-м году, Карабах в 2023-м; у Пашиняна даже не хватило сил дождаться круглой даты.
  7. vet
    vet Сегодня, 10:54
    +4
    Очередное громкое внешнеполитическое поражение Путина, которого, похоже, уже все списали со счетов, поняли, что он слабак. И, очень похоже, что у него нет реальной власти в стране - учитывая все те гнойники, что вскрылись с началом СВО, когда оказалось, что политическая элита продажная, богема - сплошь антироссийская, олигархи готовы ползать на коленях в Лондоне, Вашингтоне, Париже, Тель-Авиве - где угодно, лишь бы им позволяли по-прежнему выводить туда свои капиталы, готовы даже конфискациям - только бы не оставлять наворованное в России. Жена Собчака и его дочка открыто плюют на Путина с высокой колокольни. Чубайс спокойно уезжает с наворованными деньгами. Набиуллина продолжает рушить российскую экономику. Пугачева собирается снимать к новому году очередные "Рождественские встречи". Просто противно смотреть на все это.
  8. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 11:04
    +1
    Цитата: Стирбьорн
    у Моладвии нету нормальных вооруженных сил

    У румын есть
  9. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 11:05
    +1
    Цитата: Стирбьорн
    у Моладвии нету нормальных вооруженных сил

    У румын есть
  10. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 11:09
    +1
    Цитата: knn54
    При полном бездействии армянской политической и военной верхушки

    Ничего не напоминает?
  11. Magellan
    Magellan Сегодня, 11:44
    0
    Президент Нагорно-Карабахской республики назвал дату официального прекращения ее существования

    Конец эпохи...