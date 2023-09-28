Президент Нагорно-Карабахской республики назвал дату официального прекращения ее существования

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование. Такую дату назвал в своем указе президент НКР Самвел Шахраманян.
По решению Шахраманяна, в срок до 1 января 2024 года будут распущены все государственные учреждения и организации непризнанной республики. Населению Нагорного Карабаха предложено решить для себя самостоятельно, что ему делать дальше – принять условия «реинтеграции», предложенные Азербайджаном, или покинуть территорию Нагорного Карабаха и переселиться в Армению или иные государства.
Азербайджанские власти утверждают, что они гарантируют условия для «реинтеграции» армянского населения Нагорного Карабаха. Однако большинство проживавших в республике жителей не верят официальному Баку. Десятки тысяч карабахских армян уже покинули территорию непризнанной республики, перебравшись в соседнюю Армению. Люди опасаются этнических чисток, и дело даже не в позиции официального Баку, а в поведении отдельных военнослужащих азербайджанских вооруженных сил, которые могут проявлять жестокость в отношении мирного населения.
Нагорно-Карабахская республика была официально провозглашена 2 сентября 1991 года, на сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и прилегающего Шаумяновского района Азербайджанской ССР. Таким образом, история Нагорно-Карабахской республики, или Республики Арцах, продлилась ровно тридцать два года.