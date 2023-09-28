Появились кадры удара самолета ВКС РФ ракетой Х-38МЛ по мосту на Куземовском направлении

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент поражения российской авиацией при помощи ракеты Х-38мл моста через реку в районе населенного пункта Куземовка.
На кадрах можно увидеть, как российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ракетным ударом уничтожил мост, вследствие чего было значительно осложнено снабжение боевиков киевского режима. На крупном плане видно, что ракета точно попала по используемому боевиками инженерному сооружению. Применение новых типов боеприпасов по мостам свидетельствует о растущем оборонном потенциале российской армии.
Ракета Х-38МЛ оснащена инерциальной и пассивной лазерной системами наведения. Боеприпасы этого типа предназначены для нанесения ударов по помеченным лазерным лучом целям. В зависимости от дальности пуска целеуказание может осуществляться посредством БПЛА или разведывательной группы.
Двухрежимный твердотопливный ракетный двигатель, размещенный в хвостовой части ракеты, позволяет на маршевом участке полета развивать скорость до М=2,2. Дальность пуска – от 3 до 40 км на высотах от 200 м до 12 км.
Также сообщается, что в течение прошедших суток экипажами ударных вертолетов и самолетов штурмовой авиации на Купянском направлении в Харьковской области были нанесены 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям живой силы, вооружениям и военной технике боевиков четырех бригад ВСУ.
Авиаудары были нанесены в районе населенных пунктов Ивановка, Синьковка, Берестовое и балка Оливовский Яр.