Военное обозрение
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Появились кадры удара самолета ВКС РФ ракетой Х-38МЛ по мосту на Куземовском направлении

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Появились кадры удара самолета ВКС РФ ракетой Х-38МЛ по мосту на Куземовском направлении

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент поражения российской авиацией при помощи ракеты Х-38мл моста через реку в районе населенного пункта Куземовка.


На кадрах можно увидеть, как российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ракетным ударом уничтожил мост, вследствие чего было значительно осложнено снабжение боевиков киевского режима. На крупном плане видно, что ракета точно попала по используемому боевиками инженерному сооружению. Применение новых типов боеприпасов по мостам свидетельствует о растущем оборонном потенциале российской армии.




Ракета Х-38МЛ оснащена инерциальной и пассивной лазерной системами наведения. Боеприпасы этого типа предназначены для нанесения ударов по помеченным лазерным лучом целям. В зависимости от дальности пуска целеуказание может осуществляться посредством БПЛА или разведывательной группы.



Двухрежимный твердотопливный ракетный двигатель, размещенный в хвостовой части ракеты, позволяет на маршевом участке полета развивать скорость до М=2,2. Дальность пуска – от 3 до 40 км на высотах от 200 м до 12 км.

Также сообщается, что в течение прошедших суток экипажами ударных вертолетов и самолетов штурмовой авиации на Купянском направлении в Харьковской области были нанесены 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям живой силы, вооружениям и военной технике боевиков четырех бригад ВСУ.

Авиаудары были нанесены в районе населенных пунктов Ивановка, Синьковка, Берестовое и балка Оливовский Яр.

Использованы фотографии:
Wikipedia/Anna Zvereva
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21 комментарий
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  1. Krilion
    Krilion Сегодня, 10:41
    +5
    одной мало.. нужно было еще штуки три в разные места..
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:43
      +9
      Цитата: Krilion
      одной мало.. нужно было еще штуки три в разные места..

      Есть видео удара, но нет видео объективного контроля. Не виден масштаб разрушений.
    2. ser-pov
      ser-pov Сегодня, 10:45
      +6
      Ещё бы у пшекской границы умножили мосты на ноль, вообще хорошо было...
  2. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 10:46
    +4
    Применение новых типов боеприпасов по мостам свидетельствует о растущем оборонном потенциале российской армии.
    Я всё-таки надеюсь, что это говорит о возросшем наступательном потенциале)
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:50
    +7
    Всех причастных к " Бесам" 159 истребительному авиационному полку поздравляю с присвоением звания гвардейский.С военной казуистикой пришлось второй раз получить звание гвардейский.Почему " Бесы" - аэродром базирования Петрозаводск - Бесовец.
  4. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 10:56
    +6
    Средства для поражения мостов есть.нет политической воли у кремля на разнос транспортной логистики на западенщине.а вот почему нет желания на разнос-договорняк,предательство,трусость??одни вопросы без ответа.а всё это безволие оборачивается большой кровью на фронте.
    1. ALCA056000
      ALCA056000 Сегодня, 11:05
      -8
      "...договорняк,предательство,трусость..." это всё, что в методичке написано ? А под кастрюлей других вариантов нет или их иметь не положено, хозяин не разрешает ?
      1. al3x
        al3x Сегодня, 11:09
        +4
        Цитата: ALCA056000
        это всё, что в методичке написано

        Давно известно, кто громче всех кричит: "держи вора!"
    2. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 11:23
      +1
      Вы внимательно прочитали характеристики: 3-40км в зависимости от высоты? Какая западенщина ?
      1. алекс самолетов
        алекс самолетов Сегодня, 12:08
        0
        Х 22.х 32,х 101, Искандер,р 500-это мало для разноса транспортной логистики ,а не пуляния ими по подстанциям?
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:56
    +4
    В линейке подвесок к воздушным носителям или БПЛА камикадзе зияющая дыра. Нет сверхтяжёлых ср-в поражения высокой точности малой дальности с БЧ 5...9 тонн . Хотя бы 100....200 км.
  6. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 10:58
    +4
    Хорошое начало, ребята постарались. А есть ещё мосты через Днепр, говорят аж 11 штук.
    1. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 11:25
      -2
      Цитата: Slon_on
      Хорошое начало, ребята постарались. А есть ещё мосты через Днепр, говорят аж 11 штук.

      Это не считая дамб, по ним тоже дороги идут. И их не взорвешь, потопят левый берег. Так что забудьте.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 11:54
        0
        Цитата: тлауикол
        Это не считая дамб, по ним тоже дороги идут. И их не взорвешь, потопят левый берег. Так что забудьте.

        Потопят не только левый, но и Подол, посёлок "Золотые ворота"......
        Дамбы хрен пробьёшь. У Киев ГЭС её толщина метров 100. Нужно не по дамбам, а по шлюзам, плотинам. Население предупредить за сутки и долбануть. Сначала по киевской, остальные ниже посыпятся как карточный домик.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:01
    +4
    Попадание действительно точное. Жалко ролик прерывается не дав увидеть результат удара и что стало с пролетом моста. Значит можно, а главное необходимо бить по мостам.
  8. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:02
    +4
    Почти два года ждали ................
    1. al3x
      al3x Сегодня, 11:13
      +3
      Как гласит народная мудрость, обещанного три года ждут. Если бы такие удары проводились систематически и непрерывно, то была бы радость, а так это пока единичные, крайне редкие случаи.
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:15
    +1
    Иногда даже одно такое видео вселяет надежду и радость, пусть и недолгую.
    Если имеется, чего ждать, почему не использовать в полной мере...
  10. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:01
    +1
    Я не понимаю, как российская армия не разрушила украинские мосты уже в начале наступления. Это одна из величайших загадок этой войны.
  11. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:12
    0
    Да ладно? А что так можно было?

    Уж извините, но больше ничего на ум не приходит от таких новостей спустя 1,5 года СВО, когда всё здесь с самого начала на печатный крик изошлись по поводу мостов. А мы ещё смеялись над трибалтами по поводу их "быстроты", а сами или здесь всё же Другое?
  12. SUKRAM
    SUKRAM Сегодня, 12:14
    0
    ive all along been an advocate of taking the bridges down, but seeing as the US/UK are going to actively prolong this, and attacks made on RU lands,buildings, then the only way to stop this, is to totally push the nazis out of ukraine, this way, non of their missiles,artillery will reach the RU,
    if not a total wipe out for them, then it will carry on as it is
    and to do this, the bridges need to be intack for the RU forces to advance.
    then it will be the ukelele,s that destroy their own bridges