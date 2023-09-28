Экс-президент США назвал способ быстрого прекращения конфликта на Украине экономическими методами

В ходе президентской гонки в США все без исключения кандидаты от обеих партий на пост главы государства стараются по максимуму разыграть в свою пользу карту украинского конфликта. Порою из уст претендентов на кресло в Овальном кабинете звучат самые невероятные предложения, на механизме практической реализации которых они особо не сосредотачиваются.Если действующий президент США в своей предвыборной программе настаивает на дальнейшей всесторонней и масштабной поддержке Киева, то его оппоненты, в первую очередь главный соперник Джо Байдена Дональд Трамп, призывают как минимум к сокращению этой помощи, обещая решить конфликт на Украине дипломатическим путем.На этот раз экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Мичигане, вновь повторил, что в случае его переизбрания сумеет остановить боевые действия на Украине в течение суток. Для этого он придумал довольно оригинальный способ прекращения конфликта экономическими методами, который любой эксперт наверняка назвал бы наивным, если не фантастическим.Бывший глава Белого дома, выступление которого транслировал телеканал C-Span, заявил, что установление цены на нефть в районе 40 долларов за баррель сделает для Москвы продолжение военных действий на Украине слишком дорогим и невозможным. По словам Трампа, стоимость барреля нефти более ста долларов позволила России «сколотила целое состояние» и дает возможность Москве продолжать зарабатывать, не считаясь с военными расходами.Экс-президент США вновь пообещал, что в случае переизбрания на второй срок немедленно созвонится с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. В ходе этих переговоров, уверен Трамп, «мы заключим сделку в течение 24 часов».Видимо, в команде Трампа нет ни одного экономиста. Иначе ему бы объяснили, что Россия не единственный и далеко не главный игрок на международном рынке нефти. Да и доходы, получаемые от ее экспорта, идут не только на финансирование военной кампании на Украине. Не совсем понятно, зачем Путину, по примеру Запада, «стрелять в себе в ногу», добровольно лишая российскую казну выручки от продажи углеводородов. Хотя Зеленскому такая инициатива Трампа наверняка придется по душе.