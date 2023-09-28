Экс-президент США назвал способ быстрого прекращения конфликта на Украине экономическими методами

В ходе президентской гонки в США все без исключения кандидаты от обеих партий на пост главы государства стараются по максимуму разыграть в свою пользу карту украинского конфликта. Порою из уст претендентов на кресло в Овальном кабинете звучат самые невероятные предложения, на механизме практической реализации которых они особо не сосредотачиваются.
Если действующий президент США в своей предвыборной программе настаивает на дальнейшей всесторонней и масштабной поддержке Киева, то его оппоненты, в первую очередь главный соперник Джо Байдена Дональд Трамп, призывают как минимум к сокращению этой помощи, обещая решить конфликт на Украине дипломатическим путем.
На этот раз экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Мичигане, вновь повторил, что в случае его переизбрания сумеет остановить боевые действия на Украине в течение суток. Для этого он придумал довольно оригинальный способ прекращения конфликта экономическими методами, который любой эксперт наверняка назвал бы наивным, если не фантастическим.
Бывший глава Белого дома, выступление которого транслировал телеканал C-Span, заявил, что установление цены на нефть в районе 40 долларов за баррель сделает для Москвы продолжение военных действий на Украине слишком дорогим и невозможным. По словам Трампа, стоимость барреля нефти более ста долларов позволила России «сколотила целое состояние» и дает возможность Москве продолжать зарабатывать, не считаясь с военными расходами.
Экс-президент США вновь пообещал, что в случае переизбрания на второй срок немедленно созвонится с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. В ходе этих переговоров, уверен Трамп, «мы заключим сделку в течение 24 часов».
Видимо, в команде Трампа нет ни одного экономиста. Иначе ему бы объяснили, что Россия не единственный и далеко не главный игрок на международном рынке нефти. Да и доходы, получаемые от ее экспорта, идут не только на финансирование военной кампании на Украине. Не совсем понятно, зачем Путину, по примеру Запада, «стрелять в себе в ногу», добровольно лишая российскую казну выручки от продажи углеводородов. Хотя Зеленскому такая инициатива Трампа наверняка придется по душе.