Военное обозрение
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Экс-президент США назвал способ быстрого прекращения конфликта на Украине экономическими методами

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Экс-президент США назвал способ быстрого прекращения конфликта на Украине экономическими методами

В ходе президентской гонки в США все без исключения кандидаты от обеих партий на пост главы государства стараются по максимуму разыграть в свою пользу карту украинского конфликта. Порою из уст претендентов на кресло в Овальном кабинете звучат самые невероятные предложения, на механизме практической реализации которых они особо не сосредотачиваются.


Если действующий президент США в своей предвыборной программе настаивает на дальнейшей всесторонней и масштабной поддержке Киева, то его оппоненты, в первую очередь главный соперник Джо Байдена Дональд Трамп, призывают как минимум к сокращению этой помощи, обещая решить конфликт на Украине дипломатическим путем.

На этот раз экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Мичигане, вновь повторил, что в случае его переизбрания сумеет остановить боевые действия на Украине в течение суток. Для этого он придумал довольно оригинальный способ прекращения конфликта экономическими методами, который любой эксперт наверняка назвал бы наивным, если не фантастическим.

Бывший глава Белого дома, выступление которого транслировал телеканал C-Span, заявил, что установление цены на нефть в районе 40 долларов за баррель сделает для Москвы продолжение военных действий на Украине слишком дорогим и невозможным. По словам Трампа, стоимость барреля нефти более ста долларов позволила России «сколотила целое состояние» и дает возможность Москве продолжать зарабатывать, не считаясь с военными расходами.

Экс-президент США вновь пообещал, что в случае переизбрания на второй срок немедленно созвонится с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. В ходе этих переговоров, уверен Трамп, «мы заключим сделку в течение 24 часов».

Видимо, в команде Трампа нет ни одного экономиста. Иначе ему бы объяснили, что Россия не единственный и далеко не главный игрок на международном рынке нефти. Да и доходы, получаемые от ее экспорта, идут не только на финансирование военной кампании на Украине. Не совсем понятно, зачем Путину, по примеру Запада, «стрелять в себе в ногу», добровольно лишая российскую казну выручки от продажи углеводородов. Хотя Зеленскому такая инициатива Трампа наверняка придется по душе.
Использованы фотографии:
https://nara.getarchive.net/ru/media/donald-j-trump
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:34
    +1
    Судя по заявлениям Суркова,Лаврова,они уже сделали для нас эту войну слишком дорогой и невозможной
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:49
      +8
      Цитата: dmi.pris1
      Судя по заявлениям Суркова,Лаврова,они уже сделали для нас эту войну слишком дорогой и невозможной

      Слишком дорогой войну сделала лояльность руководства к олигархам и чрезмерная «любовь» к дефективным менеджерам и спекуляции, методы борьбы с которой существовали (пусть и не выполнялись полностью в связи продажностью функционеров от КПСС) в СССР.
  2. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 10:38
    +1
    Экс-президент США вновь пообещал, что в случае переизбрания на второй срок немедленно созвонится с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. В ходе этих переговоров, уверен Трамп, «мы заключим сделку в течение 24 часов».

    Ага. Договорятся на $35 за баррель.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:41
    +3
    Всё можно решить гораздо проще.)))))))
  4. linux28
    linux28 Сегодня, 10:42
    +7
    Видимо, в команде Трампа нет ни одного экономиста. Иначе ему бы объяснили


    Слушайте, давайте сами не будем уподобляться Трампу на предвыборном митинге. Что-что, а деньги он считать умеет куда лучше, чем мы все тут. И, конечно, сам серьезно к своим словам не относится. Просто несет пургу, адресованную своему ядерному электорату, которому цена бензина куда интереснее Украины. Люди разу пересчитывают 40 долл./баррель в какую-нибудь приятную цену за галлон бензина и только это и слышат, а Зеленский, Путин... да они не все точно знают, кто из этих двоих какую страну возглавляет.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:44
    +3
    По словам Трампа, стоимость барреля нефти более ста долларов позволила России «сколотила целое состояние» и дает возможность Москве продолжать зарабатывать, не считаясь с военными расходами.

    Учите русский язык и проверяйте переводы, не взирая на источники:
    По словам Трампа, стоимость барреля нефти более ста долларов позволила России «сколотИТЬ целое состояние» и дает возможность Москве продолжать зарабатывать, не считаясь с военными расходами.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:47
    0
    Проболтался, всего 6 месяцев интригу держал.... Есть ли у вас план мистер Трамп (Фикс)?
  7. Si1vernn
    Si1vernn Сегодня, 10:49
    +1
    Да все зарабатывают на войне, кроме простых жителей любой из стран участников. Зачем им это все заканчивать?
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:53
    0
    установление цены на нефть в районе 40 долларов за баррель сделает для Москвы продолжение военных действий на Украине слишком дорогим и невозможным
    Трамп не оригинален, но немного радикальнее ЕС, который при поддержке Сша уже установил ценовой потолок на российскую нефть в 60 зеленых, да вот только рынок этому почему-то (?) воспротивился. Остановит войну за сутки - бред человека стремящегося занять овальный кабинет, но бред преднамеренный.
  9. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:56
    0
    В принципе пускай по 40 но тогда и доллар по три рубля, а может и рубль за три доллара. Такую комбинацию никто не просчитывал? request hi
    1. linux28
      linux28 Сегодня, 11:37
      0
      Только ведь может выйти, что коробок спичек будет червонец стоить.
  10. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 10:59
    0
    Ситуация патовая. Никто не может победить - ни мы НАТО, ни НАТО нас. А значит пора всё это заканчивать, иначе действительно всё может плохо кончится для всех.
    Наши согласны на фиксацию границ "как есть", но с условием, что на Украине не будет ничего нам угрожающего.
    На что те отвечают, секундочку, границы мы зафиксируем, даже Зеленского уберем с глаз долой, но Украина по факту наша, и нам её "восстанавливать", в том числе ВСУ. А чем мы ВСУ восстановим как не своим НАТО-вским вооружением? И, кстати, вы своё войско тоже отодвиньте подальше.
    И тут начинается торг.
  11. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:01
    +1
    Трамп напомнил того прапора из древнего бородатого анекдота:
    «Товарищ прапорщик, остановите поезд. — Поезд, стой! Ать-два!»
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:08
    0
    Экс-президент США назвал способ быстрого прекращения конфликта на Украине экономическими методами

    Американский Хоттабыч, мать его...Прям таки вырвет золотой волос из головы (Хоттабыч вырывал из бороды), скажет своё:«Трах-тибидох!» и всё, - вопрос решён...
    Нет, дяденька Трамп, тут всё гораздо проще: нужно лишить нацистов снабжения натовским оружием и не пытаться воевать натовским кагалом с Россией, проходили-помним...
  13. Фактор
    Фактор Сегодня, 11:10
    +3
    Ну да, Трамп вешает лапшу всем легковерным.
    Вне зависимости от принадлежности президента к какой либо партии в США главный вектор в политике определен. Всё делается для гегемонии Pax Americana.

    Не зря же в Вашингтоне свой Капитолий, воздвигнутый в подражание Риму.

    Капито́лий (Капитоли́йский холм; лат. Capitolium, Capitolinus mons, итал. il Campidoglio, Monte Capitolino) — один из семи холмов, на которых возник Древний Рим. На Капитолии находился Капитолийский храм, который тоже называли Капитолием, где происходили заседания сената и народные собрания.

    Капитолий (англ. United States Capitol) — местопребывание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне, идейно-градостроительный центр округа Колумбия. Расположен на плато на высоте 88 футов над уровнем реки Потомак, откуда открывается вид на Капитолий на запад[8]. Соединяется с Монументом Вашингтону и Мемориалом Линкольну 1800-метровой Национальной аллеей.

    Это не только символично. Это американская идея избранности и возвышения над всем остальным Миром.

    Трамп только и трындит о Великой Америке. И ему глубоко по барабану интересы и суверенность других стран.
  14. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 11:18
    0
    что установление цены на нефть в районе 40 долларов за баррель сделает
    А если ещё и курс рубля к доллару будет таким, тогда я за Трампа. bully
    А пока если внимательно присмотрится, то получается интересная вещь:
    Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 2,24% и поднялась до $96,18 за баррель.

    1 Доллар США = 96,5 Российского рубля

    Если есть какая то зависимость стоимости барреля нефти на курс рубля, то как говорится чем чёрт не шутит. И снижение стоимости нефти повлияет на курс рубля laughing