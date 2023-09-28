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Более 83 долларов за баррель марки Urals: западные политики говорят о фиаско введённого G7 потолка цен на российскую нефть

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Более 83 долларов за баррель марки Urals: западные политики говорят о фиаско введённого G7 потолка цен на российскую нефть

На Западе всё чаще звучат критические заявления в адрес администрации США и руководства других стран так называемой «Большой семёрки». Связана критика с тем, что США и другие государства G7 не смогли навязать ценовую политику на нефтяном рынке. Так, американский сенатор Маркуэйн Маллин в интервью «Ньюсуик» заявил о том, что Байден «настолько заигрался с климатической повесткой, что вообще упустил из рук рычаги давления на Путина». По словам Маллина, цены на нефть растут и никакого предела этому росту пока не видно.

К настоящему моменту цена на нефть российской марки Urals превышает 83 доллара за баррель. Это абсолютный ценовой рекорд последних месяцев. Но рекорд не только в абсолютной цене как таковой, но и в темпах роста. С прошедших суток баррель Urals прибавил более 6,8%, подорожав на 5 с лишним долларов за несколько часов.

Западные политики обеспокоены тем, что стратегия G7 по сдерживанию развития России методом введения потолка цен на нефть себя вообще не оправдала, потерпев фиаско. Напомним, что потолок цен на российскую нефть определялся G7 на уровне 60 долларов за баррель. Это на 13 долларов ниже прогнозируемого ценового среднегодового показателя, заложенного в бюджете РФ. Сегодня российская нефть торгуется на 23 с лишним доллара выше «потолка» и на 10 с лишним долларов дороже планового показателя. Это свидетельствует о том, что спрос растёт.

В рост идут и другие марки нефти. Так, Brent приближается к психологической отметке в 100 долларов. По ряду контрактов баррель нефти этой марки торгуется дороже 96 долларов. Официальные показатели на данный момент – около 95 долларов за баррель.

При этом на Западе не хотят признать того, что такие цены на нефть изрядно радуют американских сланцевиков. Ведь теперь их бизнес вышел на рентабельные позиции, что приводит к расконсервации целого ряда закрытых ранее скважин.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:30
    -2
    Блин..Лучше бы бензин на АЗС дешевел..Да!О чем это я??У нас же планеты разные...Планета Плюх,мать ее.
  2. fif21
    fif21 Сегодня, 10:38
    +2
    G-7 Явно переоценили свои возможности . Мир изменился , а они так и не поняли. Все считают себя ведущей экономикой мира . wassat
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:42
    +1
    Подорожание нефти на мировых биржах- это проблема США ,не могут заместить сокращение добычи нефти странами ОПЕК+.Страна бензоколонка не справляется.Высокие цены на нефть - высокая инфляция.Замкнутый круг для США.А у нас как и ожидалось- запрет экспорта пока не дал ни какого результата,пока!Может сына Патрушева поставить на нефтянку?Лихо он зерновым олигархам руки выкручивает и экономически грамотно.
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:44
    0
    А это, дисконт покупателям нашей нефти, тоже будет больше, для схем поставок в современных условиях?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:00
      +1
      Копчёный ,дисконта как такового нет- есть космическая цена фрахта,около 5млн $ за танкер suezmax от Новороссийска до Индии.Греки ни в какую не хотят уходить с нашего рынка,да и Совкомфлот подсуетился,работает с огромной прибылью.Совкомфлот начал нести золотые яйца наконец.Он на 100 % принадлежит государству.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 11:29
        0
        Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по РСБУ составила 989,5 млн рублей, что в 2,4 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчетности компании.

        Выручка СКФ сократилась в 3,7 раза, до 897,4 млн рублей.

        Валовая прибыль упала в 3,8 раза, до 851,5 млн рублей, прибыль до налогообложения - в 1,1 раза, до 1,349 млрд рублей.

        Прочие доходы СКФ в первом полугодии 2023 года увеличились с 6,697 млрд рублей до 51,156 млрд рублей. Прочие расходы составили 50,232 млрд рублей по сравнению с 7,829 млрд рублей в первом полугодии 2022 года.

        Долгосрочные обязательства компании с начала 2023 года подскочили с 24,5 млрд рублей до 68,4 млрд рублей. Краткосрочные обязательства сократились с 27,4 млрд рублей до 11,4 млрд рублей.

        "Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. Государству принадлежит 82,8%.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 12:05
          0
          Акеn.A если почитать интервью директора совкомфлота от 25 сентября,он наверно поболее знает.
          lolПлюс Совкомфлот выплатит налог на сверхдоходы.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:46
    +3
    США и другие государства G7 не смогли навязать ценовую политику на нефтяном рынке
    А сколько было разговоров о том, что давно пора загнать Россию в выделенное ей "стойло", лишить доходов и наконец "порвать экономику в клочья". А как радовались ценовому потолку киевские приспешники и их подпевалы на сайте, какие мрачные прогнозы строили. Время расставило все и всех по своим местам.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:06
    +2
    G-7 отменили рынок? Ну, ну. Земля то, она круглая.
  7. Фактор
    Фактор Сегодня, 11:43
    +1
    Пердимонокль, однако.

    Нефть в цене растет, а рубль падает.

    И это ещё не всё:
    доля доллара во внешнеторговом балансе России уменьшается, а ЦБ при этом валит рубль, поддерживая доллар.

    Все отговорки, что долларов не хватает для расчетов по импорту оказались блефом.
    Расчеты идут в национальных валютах и их доля значительно возрастает.

    Ну и при чем тут тренд 100 рублей за доллар. Набиуллину пора отдавать под суд. Бастрыкин бездействует. Путин не может ослушаться МВФ.

    Смотрим аналитику.

    Рубль стал основной валютой расчетов России по экспорту, причем даже с недружественными странами. Юань же активно используется в торговле России со странами помимо Китая. Такие данные РБК раскрыли в Минэкономразвития

    Валюты дружественных стран и рубль стали играть определяющую роль в российской внешней торговле: в экспорте их совокупная доля в июле 2023 года достигла 72% (в начале 2022 года не превышала 15%), а в импорте увеличилась за тот же период до 69% (с 33% в начале 2022-го). Такие данные привело Министерство экономического развития в ответ на запрос РБК. «В дальнейшем показатели продолжат расти», — считают в ведомстве.

    «Российский рубль является основной валютой экспортных расчетов — его доля в текущем году выросла более чем в три раза и превысила 40%», — сообщило Минэкономразвития. Причем Россия рассчитывается в рубле почти со всеми контрагентами — как дружественными, так и недружественными, подчеркнули там.

    В сентябре 2023 года Банк России возобновил в измененном формате публикацию агрегированной информации о структуре валютных расчетов во внешней торговле (она была остановлена весной 2022 года). По данным ЦБ, Россия в июле получала менее 28% доходов от экспорта в токсичных валютах (против 87% в январе 2022 года) и перечисляла менее 31% в этих валютах за импорт (против 67% в январе 2022 года).

    Согласно данным ЦБ, в поступлениях России за экспорт в Европу сейчас 49,5% приходится на рубли, а в платежах за импорт из Европы на рубли приходится почти 50%.