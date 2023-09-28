Более 83 долларов за баррель марки Urals: западные политики говорят о фиаско введённого G7 потолка цен на российскую нефть

На Западе всё чаще звучат критические заявления в адрес администрации США и руководства других стран так называемой «Большой семёрки». Связана критика с тем, что США и другие государства G7 не смогли навязать ценовую политику на нефтяном рынке. Так, американский сенатор Маркуэйн Маллин в интервью «Ньюсуик» заявил о том, что Байден «настолько заигрался с климатической повесткой, что вообще упустил из рук рычаги давления на Путина». По словам Маллина, цены на нефть растут и никакого предела этому росту пока не видно.К настоящему моменту цена на нефть российской марки Urals превышает 83 доллара за баррель. Это абсолютный ценовой рекорд последних месяцев. Но рекорд не только в абсолютной цене как таковой, но и в темпах роста. С прошедших суток баррель Urals прибавил более 6,8%, подорожав на 5 с лишним долларов за несколько часов.Западные политики обеспокоены тем, что стратегия G7 по сдерживанию развития России методом введения потолка цен на нефть себя вообще не оправдала, потерпев фиаско. Напомним, что потолок цен на российскую нефть определялся G7 на уровне 60 долларов за баррель. Это на 13 долларов ниже прогнозируемого ценового среднегодового показателя, заложенного в бюджете РФ. Сегодня российская нефть торгуется на 23 с лишним доллара выше «потолка» и на 10 с лишним долларов дороже планового показателя. Это свидетельствует о том, что спрос растёт.В рост идут и другие марки нефти. Так, Brent приближается к психологической отметке в 100 долларов. По ряду контрактов баррель нефти этой марки торгуется дороже 96 долларов. Официальные показатели на данный момент – около 95 долларов за баррель.При этом на Западе не хотят признать того, что такие цены на нефть изрядно радуют американских сланцевиков. Ведь теперь их бизнес вышел на рентабельные позиции, что приводит к расконсервации целого ряда закрытых ранее скважин.