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Командир батальона «Восток» рассказал о подготовке штурмовиков из числа бывших заключенных

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Командир батальона «Восток» рассказал о подготовке штурмовиков из числа бывших заключенных

Командир батальона «Восток» и замначальника Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский рассказал о тренировке будущих штурмовиков из числа освобожденных заключенных, которую он наблюдал на днях.


С его слов, «публика подобралась довольно пестрая». Как он выразился, «колонисты», которые уже в недалеком будущем станут штурмовиками и будут участвовать в СВО – это «крепко битые жизнью люди» разных возрастов.

В то же время Ходаковский отметил, что добровольцы с Дальнего Востока внимательно наблюдали за тем, как парамедики демонстрировали приемы оказания первой доврачебной помощи. При этом когда подошло время обучаться тому, как ставить капельницу, часть из будущих штурмовиков даже вызвались «предоставить свои вены» для практической отработки процесса.

То еще было зрелище

- пишет Ходаковский.

В свою очередь, командир батальона «Восток» подчеркнул, что не зависимо от прошлого и возраста этих людей, самое главное, чтобы «автомат в их руках делал свою работу».

Им предстоит оказаться там, где обычные жизненные риски резко уходят на дальний план. Что же, пусть из них побольше выживет тех, кто твёрдо решил остаток жизни провести по-людски

- добавил замначальника Росгвардии в ДНР.

Напоследок Ходаковский отметил, что сразу бросилось в глаза обмундирование бойцов. Все они были одеты в одинаковую форму, каски и бронежилеты. При этом со слов комбата, в начале СВО даже контрактники иногда делили один бронежилет на троих.
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18 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 11:14
    +2
    Правда выплывает странным образом, а опыт вагнера по работе с "К" оказывается востребован, надо же , какие превратности жизни.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:21
      +3
      Цитата: Маз
      а опыт вагнера по работе с "К" оказывается востребован, надо же , какие превратности жизни.

      Это опыт ВОв. Вероятно, не совсем бесперспективный...
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 11:24
        +3
        В ВОВ штрафников не демобилизовывали после отбывания срока.
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 11:28
          0
          Сейчас контракт,или отпустят через полгода?
          1. tabex
            tabex Сегодня, 11:31
            -3
            Через пол года обязательный контракт на год, для уцелевших. Есть такой "блогер" в телеге, он как раз готовит зетовцев, "филолог в серой зоне" называется, пишет в рамках допустимого, по его словам, таких уцелевших очень мало.
            1. Trapp1st
              Trapp1st Сегодня, 11:43
              +3
              Через пол года обязательный контракт на год, для уцелевших.
              только смотрел новостной сюжет, как дембельнулся через пол года "боец", сидевший за то что подругу в мясорубке прокрутил.
              1. tabex
                tabex Сегодня, 11:56
                0
                "Погуглить надо побольше ".
                Депутат Государственного Совета Республики Татарстан Эдуард Шарафиев в своем тг-канале 5 сентября заявил, что в «условиях прохождения службы в рамках СВО так называемым „спецконтингентом“ (зеки) наметились существенные изменения».

                «Всем известно, что больше года условия для зеков были такими: шесть месяцев службы и получаешь заветное помилование. Конечно, эти шесть месяцев для зеков были нелегкой прогулкой. Они применяются в качестве штурмовиков и почти все время находятся на линии боевого соприкосновения. Естественно, они несут большие потери, отсидеться где-то в тылу у них не получается, поэтому, можно сказать, они искупают вину потом и кровью! Но при этом всем обществом задавались вопросы, почему те же мобилизованные и контрактинки проходят службу до срока завершения спецоперации, а преступники через шесть месяцев возвращаются к гражданской жизни, с возможностью начать ее с чистого листа», — дословная цитата Шарафиева.
                Далее депутат заявил, что условия для заключенных изменятся. Служить они будут как и контрактники.

                «Теперь предполагается, что зеки через подписание контракта получают условно досрочное освобождение и отправляются в зону СВО на общих основаниях, то есть до завершения спецоперации», — уточнил депутат. И добавил — это будет честно и справедливо.
              2. resident_again
                resident_again Сегодня, 12:07
                -1
                только смотрел новостной сюжет, как дембельнулся через пол года "боец", сидевший за то что подругу в мясорубке прокрутил.


                Ну, раз ты не идёшь, кто-то же должен немецкие опорники штурмовать.
                1. Trapp1st
                  Trapp1st Сегодня, 12:10
                  +1
                  Ну, раз ты не идёшь, кто-то же должен немецкие опорники штурмовать.
                  Что он сейчас штурмует одному Богу известно, Я лишь точно могу сказать что это не немецкий опорник...
        2. Капитан Пушкин
          Капитан Пушкин Сегодня, 12:05
          0
          Речь не о штрафниках.
          В ВОВ брали в действующую армию заключенных с зоны. Тех, кто изъявил желание искупить грехи.
          С этим контингентом порой бывали проблемы.
  2. Адрей
    Адрей Сегодня, 11:30
    +3
    Какие то странности опять начались.
    Александр Ходаковский рассказал о тренировке будущих штурмовиков из числа освобожденных заключенных, которую он наблюдал на днях.

    Вот под этим что подразумевается? Если это люди отбывшие срок наказания в местах лишения свободы (которых у нас действительно немало), то по закону они ничем не отличаются от обычных граждан и упоминание об "отсидке" или просто наличии погашенной судимости не только не корректно, но и противозаконно.
    Или это опять что то другое? laughing
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 11:40
      0
      То или другое. Об этом можно рассуждать долго. Меня волнует другое. Предположим человек в бою показал ебя умелым и смелым. Пользуется авторитетом у товарищей. Вышел он в из войны в мир. Положено отметить. После этого - и у многих всё насмарку. Поехали по наезженной. Жаль.
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 12:01
        0
        Цитата: mikh-korsakov
        Меня волнует другое. Предположим человек в бою показал ебя умелым и смелым. Пользуется авторитетом у товарищей. Вышел он в из войны в мир. Положено отметить. После этого - и у многих всё насмарку. Поехали по наезженной. Жаль.

        Интересен ход Ваших мыслей. Если мне память не изменяет, алкогольное (наркотическое) опьянение при совершении преступления является отягчающим фактором. Предлагаете "индульгенцию" выписать? Только пьяным или вообще? На какой то срок после возвращения с СВО? Год, три или может пожизненно? Ну и "вишенкой на торте" - всем участникам или только бывшим ЗеКа?
      2. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 12:07
        0
        После войны, и у тех кто ранее не сидел, проблем с законом обычно выше средней статистики.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:01
      +1
      Цитата: Адрей
      Или это опять что то другое?

      Серьёзный вопрос.
      Ни страна ни армия не должны жить по понятиям.
      Раз за разом проявляются, однако, знаки скатывания к этому.
  3. alystan
    alystan Сегодня, 11:35
    +3
    В свою очередь, командир батальона «Восток» подчеркнул, что не зависимо от прошлого и возраста этих людей, самое главное, чтобы «автомат в их руках делал свою работу».

    А еще совсем недавно разве не он сам критиковал методы работы Пригожина с заключенными?
  4. vet
    vet Сегодня, 11:37
    +1
    А потом, те, кого не удастся утилизировать, будут использовать полученные навыки при грабежах российских граждан - как уже сейчас терроризируют некоторые населенные пункты бывшие уголовники Пригожина.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 12:10
      0
      Цитата: vet
      же сейчас терроризируют некоторые населенные пункты бывшие уголовники Пригожина.

      Рецидив у "Пригожинских" заметно ниже средней статистики у отбывших наказание.