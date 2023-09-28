Командир батальона «Восток» рассказал о подготовке штурмовиков из числа бывших заключенных

То еще было зрелище

Им предстоит оказаться там, где обычные жизненные риски резко уходят на дальний план. Что же, пусть из них побольше выживет тех, кто твёрдо решил остаток жизни провести по-людски

Командир батальона «Восток» и замначальника Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский рассказал о тренировке будущих штурмовиков из числа освобожденных заключенных, которую он наблюдал на днях.С его слов, «публика подобралась довольно пестрая». Как он выразился, «колонисты», которые уже в недалеком будущем станут штурмовиками и будут участвовать в СВО – это «крепко битые жизнью люди» разных возрастов.В то же время Ходаковский отметил, что добровольцы с Дальнего Востока внимательно наблюдали за тем, как парамедики демонстрировали приемы оказания первой доврачебной помощи. При этом когда подошло время обучаться тому, как ставить капельницу, часть из будущих штурмовиков даже вызвались «предоставить свои вены» для практической отработки процесса.- пишет Ходаковский.В свою очередь, командир батальона «Восток» подчеркнул, что не зависимо от прошлого и возраста этих людей, самое главное, чтобы «автомат в их руках делал свою работу».- добавил замначальника Росгвардии в ДНР.Напоследок Ходаковский отметил, что сразу бросилось в глаза обмундирование бойцов. Все они были одеты в одинаковую форму, каски и бронежилеты. При этом со слов комбата, в начале СВО даже контрактники иногда делили один бронежилет на троих.